Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Essential anunciou que está sendo encerrada e não fornecerá mais atualizações de software nem oferecerá suporte aos clientes. Até o serviço Newton Mail, obtido pela Essential quando adquiriu o CloudMagic, está sendo encerrado. Veja como isso afeta o telefone essencial, também conhecido como PH-1.

O primeiro telefone essencial, tecnicamente chamado de PH-1 , lançado em 2017. Apresentava um sistema modular e trabalhava com acessórios como uma câmera de 360 graus. Foi um dos primeiros telefones a ter uma câmera exclusiva, quase sem molduras e uma versão quase padrão do Android. O Essential também enviou frequentemente atualizações do Android para o telefone - mais rapidamente do que a maioria dos outros fabricantes.

O Essential está interrompendo todas as atualizações de software das unidades PH-1 existentes na natureza. O último patch de segurança, entregue em 3 de fevereiro, é a atualização final do PH-1, o que significa que o telefone não terá mais patches de segurança cruciais e atualizações do Android daqui para frente. Em uma postagem no blog , a Essential disse que seu PH-1 "continuará funcionando", mas a empresa. "não fornecerá atualizações adicionais ou suporte ao cliente".

A Essential também disse que fará o upload de recursos para o GitHub que podem ser usados para "continuar invadindo" o dispositivo.