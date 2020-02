MWC 2020 é oficialmente cancelado por preocupações com coronavírus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mobile World Congress é a maior feira de comércio móvel e, no entanto, o evento deste ano em Barcelona foi cancelado antes mesmo de começar.

Em 12 de fevereiro, a GSMA, a organização responsável pelo MWC, confirmou que o programa não continuaria como planejado, pois o coronavírus tornava "impossível" continuar, de acordo com a Bloomberg e o Financial Times. Foi originalmente programado para acontecer entre 24 e 27 de fevereiro.

A GSMA também divulgou um comunicado , observando que cancelou o evento "com a devida consideração ao ambiente seguro e saudável em Barcelona".

O Pocket-fia anunciou na quarta-feira que não compareceria ao show depois que várias grandes empresas já haviam se retirado. Intel, Vivo e a fabricante de chips Mediatek estavam entre os mais recentes gigantes da tecnologia a anunciar que não viajariam.

Centenas de milhares de entusiastas e jornalistas móveis também costumam ir ao MWC, com mais de 100.000 participando do show do ano passado.

Há muita preocupação com a reunião de muitas pessoas, algumas das quais podem vir da China ou trabalhar para empresas de tecnologia chinesas, e como isso poderia exasperar o surto mortal de coronavírus, que está causando estragos na China continental. Vários relatórios estão começando a cobrir o pânico ou a histeria , bem como um suposto aumento do racismo anti-asiático .

De acordo com dados da Universidade John Hopkins, mais de 42.000 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus Wuhan (2019-nCoV). No momento da redação deste artigo, mais de 1.000 pessoas morreram. As mortes são limitadas principalmente à China.

Para comparação, o CDC disse que 15 milhões de pessoas nos EUA foram diagnosticadas com a gripe até o momento durante a temporada 2019-2020, e 8.200 pessoas morreram.

Ao contrário da gripe, não há vacina para prevenir uma infecção por 2019-nCoV.