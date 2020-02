Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nos últimos anos, ouvimos vários smartphones fazerem afirmações ousadas sobre suas taxas de atualização de exibição. Empresas como OnePlus, Razer e Asus têm interesse em se gabar de seus próprios displays super suaves.

Você pode ter visto termos como 120Hz mencionados ou empresas de marketing com a rapidez com que suas telas são atualizadas; portanto, neste recurso, tentamos explicar o que isso significa e que diferença pode fazer.

Felizmente, este é bem simples de responder, porque a terminologia reflete o que realmente está acontecendo na tela que você está olhando. Para que uma tela produza a ilusão de que há uma imagem em movimento na sua frente, ela precisa atualizar um certo número de vezes.

Como em qualquer vídeo, o que realmente está mostrando a você é uma sequência de fotos, mas reproduzidas consecutivamente, muito rapidamente. Uma taxa de atualização de exibição é simplesmente a taxa na qual ela é atualizada para mostrar a próxima captura ainda.

Por exemplo, se tiver uma taxa de atualização de 120Hz, isso significa que ela pode ser atualizada a uma taxa de 120 vezes por segundo.

O potencial é que uma alta taxa de atualização possa fazer uma grande diferença na sensação geral e no desempenho percebido de um telefone.

Por exemplo, quando mudamos do OnePlus 6T para o OnePlus 7 Pro - passando de uma tela de 60Hz para 90Hz e com as animações da interface otimizadas para corresponder - houve uma diferença na experiência.

E esse é um componente essencial aqui: o conteúdo deve ser otimizado para corresponder à saída da tela. Se suas animações em um jogo ou a interface geral do telefone chegarem a um máximo de 30 ou 60 quadros por segundo, não parecerá haver muita diferença.

No entanto, no caso do OnePlus, a interface do usuário e a versão do software Android foram aprimoradas para corresponder à tela de 90Hz, fazendo com que parecesse instantaneamente mais rápido e responsivo.

Com o OnePlus 8 Pro , o fabricante está aumentando ainda mais a aposta e usando um monitor de 120Hz para uma taxa de atualização que é o dobro do que estava em seus smartphones apenas algumas gerações antes.

Nós argumentamos que a diferença a olho nu entre 90Hz e 120Hz será muito difícil de perceber, portanto, não temos certeza de que será uma mudança tão grande.

Você pode ler mais sobre os desenvolvimentos realizados pela OnePlus e as otimizações necessárias em um artigo aprofundado nos fóruns da empresa .

Como sempre com essas coisas, não é assim tão simples. Há mais em jogo, fazendo um smartphone parecer rápido e ágil do que apenas a taxa de atualização.

Você ainda verá lag e gagueira se estiver jogando um jogo on-line e sua conexão cair, ou se o telefone estiver muito quente e precisar ajustar o desempenho para ajudar a manter os internos frios.

Isso significa que ter um processador poderoso e gerenciamento térmico eficiente também é muito importante. Em resumo: a tela precisa que o processamento gráfico interno também seja de primeira qualidade, caso contrário, será uma experiência instável.

Sempre há a chance de você não ver muita diferença entre as taxas de atualização em primeiro lugar. Passar de 60Hz a 90Hz ou 90Hz a 120Hz não é fácil para todos perceberem a olho nu.

Se você estiver atualizando de um telefone de dois ou três anos para outro com uma tela de 120Hz, sem dúvida verá que o telefone é mais rápido, mas mesmo assim não pode fixar isso puramente na taxa de atualização. Também tem muito a ver com o hardware interno mais poderoso e as melhorias feitas no software mais recente. Não é tudo sobre a tela.

No momento da escrita, a taxa de atualização mais rápida usada em um smartphone é 120Hz. Isso fornece animações para smartphones até 120fps.

Exemplos de telefones com telas de 120Hz incluem o Asus ROG Phone II , o Razer Phone 2 e o OnePlus 8 Pro (que não foi lançado no momento da redação).

A resposta curta é sim.

Desde que os "telefones para jogos" se tornaram um segmento de mercado, os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis começaram a aprimorar os gráficos de seus títulos para aproveitar ao máximo essas taxas de atualização mais rápidas.

Jogos populares como Real Racing 3, Temple Run 2, Minecraft Earth, Altos Odyssey e Injustice 2 (entre muitos outros) têm suas animações otimizadas para aproveitar ao máximo o máximo disponível nos displays de smartphones com maior taxa de atualização.

De maneira confusa, às vezes você vê algo como a taxa de resposta da tela de toque de 120Hz ou 240Hz mencionada em material de marketing, anúncios ou folhas de especificações do telefone. Enquanto a unidade de medida é a mesma, não é a mesma coisa que está sendo medida.

Isso tem a ver simplesmente com a sensibilidade e a precisão da parte sensível ao toque da tela sensível ao toque e, geralmente, significa apenas que o telefone responde com rapidez e precisão a qualquer gesto ou entrada de seus dedos ou a uma caneta no visor.

Portanto, é totalmente possível ter um monitor de 120Hz equipado com resposta de toque de 240Hz, por exemplo. Essa combinação em particular daria a você uma tela super responsiva e rápida.