Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você está pensando em adquirir um novo smartphone nos próximos dois meses, pode ter restrições nas suas opções. A Foxconn, empresa que fabrica alguns dos smartphones mais vendidos do mundo para empresas como a Apple, foi forçada a fechar suas fábricas na China e não poderá reabri-las até o final de fevereiro , de acordo com inúmeros relatórios após o surto do vírus. coronavírus.

As fábricas da Foxconn em todo o país produzem telefone após telefone, hora após hora, de algumas de nossas marcas favoritas, alimentando nosso apetite pelos dispositivos mais recentes. E enquanto a Foxconn e outras fabricantes fabricam alguns dispositivos fora da China, as fábricas na China estão fechadas.

Isso significa que os níveis de estoque de smartphones como Apple, Xiaomi, Nokia e muitos outros podem ser afetados, possivelmente levando a problemas de demanda e escassez de estoque. Isso também pode ter um efeito indireto na cadeia de suprimentos, assim como as empresas desejam disponibilizar e disponibilizar telefones para os clientes após o anúncio.

É provável que o problema seja agravado ainda mais por alterações nos planos de lançamento de dispositivos. A feira internacional Mobile World Congress , realizada anualmente em Barcelona, Espanha, costuma ser o local de lançamento global de um grande número de dispositivos - especialmente de empresas chinesas - e já há relatos de que algumas empresas estão mudando de planos devido a preocupações com o coronavírus.

Em comunicado no início de fevereiro , a LG confirmou que, após preocupações com o coronavírus, tomou a decisão de cancelar sua presença no Mobile World Congress para "remover o risco" de expor centenas de funcionários a viajar, o que, segundo ele, , "já se tornou mais restritivo à medida que o vírus continua se espalhando pelas fronteiras".

Mas a mudança pode ser mais do que apenas cancelar sua revelação. Talvez a LG entenda que há pouco sentido em lançar um dispositivo que não pode ser atendido com estoque nas lojas. A LG agora planeja realizar eventos separados "em um futuro próximo" para anunciar seus smartphones 2020, que segundo rumores incluem uma continuação do LG G8 ThinQ do ano passado.

A LG, a primeira a anunciar esse movimento, pode atrasar o lançamento de seu telefone principal para março ou talvez até mais tarde. Isso pode significar que não poderemos ver o telefone nas lojas até abril ou maio, no mínimo.

E a Apple? Os fechamentos de fábrica, que chegarão a cerca de um mês, provavelmente afetarão o Apple Watch e o AirPods Pro. Tim Cook e companhia já destacaram que as restrições de estoque foram afetadas antes do coronavírus para os populares acessórios da Apple e com o lançamento de um novo iPad Pro e o possível "orçamento" iPhone SE 2 nos cartões, esses fechamentos de fábricas na China poderiam forçar a empresa a adiar também esses lançamentos.

Uma coisa é certa, enquanto as proibições de viagens estão em vigor na China e as fábricas permanecem fechadas, aqueles que desejam atualizar sua tecnologia podem ter que esperar pelos mais recentes gadgets indispensáveis antes de poderem usá-los em 2020.