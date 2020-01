Baterias com grafeno podem finalmente chegar ao mercado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A corrida da bateria não mostra sinais de desistência, mesmo que os ganhos pareçam cada vez mais marginais. Sejam telefones ou consoles portáteis, maximizar a vida útil de uma fina bateria de íons de lítio está ficando cada vez mais difícil.

Há algum tempo, o grafeno é apresentado como uma solução possível, um material que ainda não foi aproveitado de maneira eficiente, mas que pode ajudar a melhorar o tempo de carregamento e a duração da bateria de uma só vez. Agora, a Real Graphene, uma empresa de tecnologia de Los Angeles, aparentemente está se preparando para mudar isso.

Ela possui uma gama de bancos portáteis de energia no mercado e planos ambiciosos para financiar a produção mais ampla de bancos que vai ainda mais longe com o uso do grafeno. Por enquanto, os bancos do Real Graphene vêm em dois tamanhos, uma versão de 10.000 mAh e outra com 20.000 mAh, e têm várias vantagens aparentes sobre os bancos de lítio.

Por um lado, eles cobram muito mais rapidamente, com a variante menor cobrando completamente em 50 minutos, muito menos tempo do que as horas que a maioria dos bancos precisa para se alimentar.

O grafeno como material também é extremamente leve, portanto, pode levar a baterias mais leves, sempre uma mudança bem-vinda. No entanto, por enquanto, mesmo as baterias do Real Grafeno não são grafeno puro - elas são uma mistura de grafeno e lítio que ganha velocidade, mas permanece acessível para construir e vender.

Mesmo assim, a realidade é que as baterias aprimoradas com grafeno serão mais caras que os equivalentes atuais de lítio, com um aumento de 30% no custo, segundo a própria estimativa do Real Grafeno. É um salto considerável, por isso não deve ser uma grande surpresa se a tecnologia não puder gerar muitas ondas convencionais até que seja ainda mais acessível em comparação.