O sistema Go: Livecast da Roland atualizará seus livestreams móveis

O streaming não é o trabalho mais fácil para muitos, mas com as câmeras cada vez mais impressionantes que os smartphones de gama alta ostentam, está se tornando cada vez mais viável começar sem muito equipamento.

A Roland está antecipando que há uma abundância de transmissões ao vivo por aí que dependem de seu telefone celular, estejam exibindo suas habilidades de cozinha na cozinha, compartilhando parte de sua rotina diária de maquiagem ou inúmeras outras opções. Aproveitou a oportunidade da CES 2020 para anunciar o Go: Livecast, um balcão único para impulsionar essas transmissões ao vivo.

Ir: o Livecast é um hub de streaming plug-and-play, permitindo que você controle facilmente vários elementos da sua transmissão ao vivo sem precisar interromper a transmissão para fazer ajustes técnicos. Começar significa apenas conectar um smartphone à caixa e um par de fones de ouvido que ele pode usar para monitoramento de áudio.

Se desejar, você também tem a opção de conectar microfones ou instrumentos externos a ele, permitindo aumentar facilmente a qualidade do áudio do seu fluxo. Em seguida, você pode abrir o aplicativo Go: Livecast, fazendo login nas várias plataformas de streaming e iniciar a transmissão, seja no Facebook Live, YouTube ou Twitch.

A partir daí, o sistema se destaca. Desde a rotação automática do modo de transmissão, de paisagem para retrato, com base na orientação do dispositivo, até que você veja comentários entrando sem obscurecer sua transmissão, você também pode escolher filtros para dar uma aparência distinta ao seu vídeo.

Você também tem os botões e configurações que pode ver na própria caixa, acima. Desde o ajuste rápido do som da entrada do microfone até a reprodução de dicas de áudio predefinidas ou a exibição de texto na tela para os espectadores, tudo fica a um toque, e não a um problema de configuração complicado. Você pode até conectar uma segunda câmera por Wi-Fi e alternar entre as visualizações pressionando o botão.

O Go: Livecast parece um dispositivo interessante para streamers que aspiram aumentar seus valores de produção sem acabar com a quebra do banco, e estará disponível no final de janeiro a um preço de US $ 249,99 (cerca de £ 190).