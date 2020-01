Quando o Android 10 chegará ao meu telefone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você tiver um telefone Android, estará familiarizado com o processo de atualização para versões do Android: o Google lança uma versão beta, eventualmente enviando isso para dispositivos Pixel, antes dos fabricantes lançarem outros dispositivos cerca de seis meses depois.

O Android 10 beta foi anunciado em 13 de março de 2019 e o lançamento final começou a ser lançado a partir de 3 de setembro para os telefones Pixel. Há um modo escuro em todo o sistema, nova navegação por gestos, segurança aprimorada e muito mais. Confira o que mais há de novo aqui.

Para descobrir quando, especificamente, você receberá a atualização e poderá experimentar todos os novos recursos incluídos no lançamento, continue lendo.

O Google anunciou o Android Q em março, mudou para o Android 10 em agosto e permitiu que os testadores beta testassem o software antes do lançamento oficial em 3 de setembro de 2019 para todos os dispositivos Google Pixel. Outros dispositivos Android precisarão esperar até o final deste ano ou no próximo ano para obter a atualização.

O Android 10 começou a ser lançado a partir de 3 de setembro para todos os telefones Pixel. Vá para Configurações> Sistema> Atualização do sistema para verificar a atualização.

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Dica profissional: se você deseja a atualização do Android 10 imediatamente, opte pela versão beta e a versão final chegará imediatamente.

A Asus nem sempre esteve na melhor posição com as atualizações do Android - pode ser um pouco casual. No entanto, ele tinha um telefone no Android 10 beta, então sabemos que há uma atualização recebida para pelo menos um dispositivo. No lançamento, a Asus prometeu que o Zenfone 6 obteria o Android 10 e isso parece estar acontecendo .

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 6 - a partir de novembro de 2019

O BlackBerry demorou a atualizar os telefones, mesmo que consiga ficar atualizado sobre as atualizações de segurança. Foi confirmado que o BlackBerry Key2 estava recebendo o Android 10 em seu caminho de atualização, mas nenhum prazo oficial foi anunciado ainda.

BlackBerry Key2

O Essential Phone já lançou a atualização do Android 10 para abrir os clientes do mercado.

Essential Phone - 3 de setembro de 2019

A HTC apenas começou a oferecer o Android Pie e, com a empresa praticamente desistindo de telefones, não queremos ter esperanças em relação ao Android 10.

A Huawei está em uma posição interessante. Tendo se tornado a queridinha dos smartphones Android nos últimos dois anos, o aumento das tensões entre os EUA e a China viu os negócios ficarem mais difíceis para a Huawei .

A Huawei confirmou que os seguintes dispositivos são "enviados" para aprovação do Android 10. Isso não é uma garantia de ferro fundido, é mais uma declaração de intenções, mas essa situação permanece fluida, portanto, atualizaremos à medida que aprendermos mais. Espera-se que a atualização em todos esses dispositivos faça parte da atualização da EMUI 10. A Huawei havia dito originalmente no Weibo que iria promover a atualização logo após o Pixel, com relatos de que a atualização começou na Europa em 15 de novembro.

Huawei Mate 20 Pro - a partir de 12 de outubro de 2019

Huawei P30 Pro - a partir de 15 de novembro de 2019

Huawei P30 - a partir de 15 de novembro de 2019

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20

Porsche Design Mate 20 RS

Porsche Design Mate 10

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P smart 2019

Huawei P smart + 2019

Huawei P smart Z

A Honor apresentou-se para tranquilizar os clientes dizendo que continuará oferecendo garantias e atualizações em seus telefones. Chegou ao ponto de confirmar que alguns terão o Android 10.

Honor 20 Lite

Honra 20

Honor 20 Pro

A LG não é a maior força nos telefones Android, mas o carro-chefe LG G8 estava na versão 10 beta, portanto é provável que haja uma atualização em um prazo razoável. A LG disse que quer acelerar as atualizações e está lançando um programa beta para Android 10, incluindo um novo sistema operacional da LG . Esse anúncio diz que chegará a vários modelos - embora o prazo para a atualização final do OTA não tenha sido confirmado.

Há uma sugestão solta da LG de que as atualizações serão feitas dentro do ano, mas não está claro se é dentro de 2019 ou dentro de um ano.

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V30

LG V30S ThinQ

Modelos LG X

Modelos LG Q

A Motorola possui telefones Android bastante brutos com pouca personalização, mas isso nem sempre resulta em atualizações rápidas. No entanto, ele possui alguns dispositivos Android One e prometeu atualizações em algumas outras áreas.

Moto One

Moto One Power

Moto One Vision

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Power

Moto X4 Android One

O registro da Nokia com atualizações é bom. A empresa usa o Android One na maioria dos dispositivos e atualizou com êxito a maioria dos dispositivos para o Android Pie antes de qualquer outra pessoa. Esperamos o mesmo para o Android 10.

A Nokia também confirmou que muitos de seus telefones receberão a atualização do Android 10 e quando chegarão à terra. Dependendo do modelo que você possui, você pode ver o lançamento do telefone a qualquer momento do quarto trimestre de 2019 ao segundo trimestre de 2020. O lançamento do Nokia 8.1 começou oficialmente em 10 de outubro de 2019.

Nokia 8.1 - a partir de 10 de outubro de 2019

Nokia 9 PureView - quarto trimestre de 2019

Nokia 7.1 - a partir de 10 de dezembro de 2019

Nokia 7 Plus - a partir de 7 de janeiro de 2019

Nokia 6.1 - 8 de janeiro de 2020

Nokia 6.1 Plus - a partir de 6 de janeiro de 2020

Nokia 4.2 - início do primeiro trimestre de 2020

Nokia 3.2 - início do primeiro trimestre de 2020

Nokia 3.1 - Além do início do primeiro trimestre de 2020

Nokia 2.2 - início do primeiro trimestre de 2020

Nokia 8 Sirocco - final do primeiro trimestre de 2020

Nokia 5.1 Plus - final do primeiro trimestre de 2020

Nokia 1 Plus - final do primeiro trimestre de 2020

Nokia 1 - meados do segundo trimestre de 2020

Nokia 5.1 - meados do segundo trimestre de 2020

Nokia 3.1 - meados do segundo trimestre de 2020

Nokia 2.1 - meados do segundo trimestre de 2020

O OnePlus é bom com atualizações. Não apenas se move rapidamente para atualizar seus dispositivos mais recentes, mas também vemos isso voltando aos telefones mais antigos. Ele também possui uma ampla variedade de dispositivos no Android 10 beta. Estes telefones são confirmados pelo OnePlus para obter o Android 10:

OnePlus 5 - segundo trimestre de 2020

OnePlus 5T Q2, 2020

OnePlus 6 - a partir de 2 de novembro de 2019

OnePlus 6T - a partir de 2 de novembro de 2019

OnePlus 7 - a partir de 23 de setembro de 2019

OnePlus 7 Pro - a partir de 23 de setembro de 2019

OnePlus 7 Pro 5G - 1º trimestre de 2020 - uma data que provocou respostas irritadas nos fóruns do OnePlus

OnePlus 7T - lançado em 17 de outubro

OnePlus 7T Pro - lançado em 17 de outubro

A Oppo é bastante mais nova para os mercados globais, por isso não passamos pelo processo de atualização do Android, como fizemos com outros fabricantes. A Oppo colocou o Reno padrão na versão 10 beta, no entanto, então sabemos que ele receberá a versão final. Suspeitamos que os outros modelos Reno também serão incluídos.

Oppo Reno

Não temos nada sobre a Razer no momento.

O Realme é a marca de orçamento da Oppo e, embora esteja apenas começando em sua marcha global, também está no Android 10 beta, então há algumas esperanças de uma atualização rápida.

Realme 3 Pro

Parece que alguns dos principais dispositivos Redmi serão atualizados para o Android 10 após um tweet sugerindo que esses dispositivos verão alguma ação do Android 10:

Redmi K20 Pro - quarto trimestre de 2019

Redmi K20 - quarto trimestre de 2019

Redmi Note 7 - primeiro trimestre de 2020

Redmi Note 7 Pro - primeiro trimestre de 2020

A XDA Developers também descobriu que a Xiaomi está atualizando o Redmi K20 Pro na Índia e na China.

A Samsung não sente a necessidade de atualizar rapidamente e no passado foi lenta - mas com o Android 10 parece estar se movendo um pouco mais rápido. Houve uma versão beta para o One UI 2 com Android 10 e a versão estável começou a ser lançada em alguns dispositivos em algumas regiões. Uma lista mais longa foi compartilhada no aplicativo Samsung Members , fornecendo uma análise detalhada do Reino Unido.

Samsung Galaxy S10 - de 28 de novembro de 2019 (Alemanha), janeiro de 2020 (Reino Unido), dezembro de 2019 (Canadá)

Samsung Galaxy S10 + - janeiro de 2020 (Reino Unido), dezembro de 2019 (Canadá)

Samsung Galaxy S10 5G - a partir de 28 de novembro de 2019 (Alemanha), janeiro de 2020 (Reino Unido)

Samsung Galaxy S10e - de 28 de novembro de 2019 (Alemanha), janeiro de 2020 (Reino Unido), dezembro de 2019 (Canadá)

Galaxy Note 10 - janeiro de 2020 (Reino Unido), de 16 de dezembro de 2019 (Alemanha)

Galaxy Note 10+ - janeiro de 2020 (Reino Unido), de 16 de dezembro de 2019 (Alemanha)

Galaxy Note 10+ 5G - janeiro 2020 (Reino Unido), de 16 de dezembro de 2019 (Alemanha)

Galaxy S9 - janeiro de 2020 (Reino Unido)

Galaxy S9 + - janeiro de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Note 9 - a partir de janeiro de 2020

Galaxy A80 - março de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A6 - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A7 (2018) - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A9 (2018) - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A40 - a partir de 8 de janeiro de 2020

Galaxy A70 - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A90 5G - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Fold - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab S6 - abril de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A10 - maio de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A20e - maio de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A50 - maio de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Xcover4s - maio de 2020 (Reino Unido)

Galaxy A6 - maio de 2020 (Reino Unido)

Galaxy J6 - junho de 2020 (Reino Unido)

Galaxy J6 + - julho de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab S4 - julho de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab S5e - julho de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab A 8 (2019) - agosto de 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab A 10.5 - setembro 2020 (Reino Unido)

Galaxy Tab A 10.1 - setembro de 2020 (Reino Unido)

O histórico de atualizações da Sony não é excelente, mas possui o Xperia XZ3 na versão beta Q. Isso é uma boa notícia, porque o telefone de 2018 provavelmente será capaz de passar para a versão final logo após ser lançado. Originalmente, uma lista era compartilhada pela rede japonesa NTT Docomo , mas agora há um post oficial da Sony confirmando modelos e um prazo.

Sony Xperia 1 - a partir de dezembro de 2019

Sony Xperia 5 - a partir de dezembro de 2019

Sony Xperia XZ3 - a partir de 6 de janeiro de 2020

Sony Xperia XZ2 - a partir de 6 de janeiro de 2020

Sony Xperia XZ2 Compact - a partir de 6 de janeiro de 2020

Sony Xperia XZ2 Premium - a partir de 6 de janeiro de 2020

Sony Xperia 10 - desde o início de 2020

A Vivo tem alguns telefones na lista beta do Android 10, então é a confirmação de alguns dispositivos que definitivamente receberão a atualização.

Vivo NEX S

Vivo X27

Vivo NEX A

A Xiaomi também é bastante nova nos mercados globais, mas parece levar o Android 10 bastante a sério, com dois dispositivos envolvidos na versão beta, o que significa que eles receberão a atualização. Também gostaríamos também dos telefones Android One. Em outros lugares, uma linha do tempo compartilhada no Twitter sugere uma variedade de dispositivos Xiaomi. Pocophone também foi confirmado .