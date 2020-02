Quais telefones 5G lançaram ou estão chegando em 2020?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quase todas as redes móveis no Reino Unido e nos EUA têm serviços 5G. Uma série de telefones 5G foi anunciada em 2019 pela Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo e mais, com muitos outros a serem seguidos durante a primeira parte de 2020.

Nós detalhamos os telefones disponíveis abaixo e vinculamos a nossa outra cobertura detalhada desses dispositivos.

Se você quiser saber mais sobre o 5G, incluindo todos os detalhes das implementações da rede, consulte nosso principal recurso 5G .

O status da Huawei como um nome-chave no 5G sofreu uma contusão nos últimos tempos, principalmente devido a problemas relacionados à segurança dos equipamentos de ponta que fornece para alimentar várias partes das redes móveis, incluindo o Reino Unido.

Mas muito mais consequente para seus telefones 5G foi a proibição comercial dos EUA , que, embora não tenha sido totalmente aplicada, significou que os principais dispositivos da Huawei no final de 2019 não tinham aplicativos do Google neles (ou podem ser instalados), em vez disso, contavam com a App Gallery da Huawei.

Isso já afetou o Mate 30 Pro e afetará os próximos P40 e P40 Pro . O Mate 30 Pro 4G está à venda no Reino Unido, mas não a versão 5G, enquanto o lançamento do P40 está marcado para o final de março.

Uma versão 5G do enorme Mate 20 X de 7,2 polegadas - apelidado de Godzilla de telefones - está agora disponível no Reino Unido. E tem aplicativos do Google. Já está disponível no Three, EE, Vodafone e Sky Mobile - e também no Carphone Warehouse.

O telefone dobrável Mate X da Huawei deveria ser lançado no ano passado, mas ainda não apareceu. Foi anunciado anteriormente como a Vodafone e a EE no Reino Unido. Não será barato, mesmo que apareça - o anúncio global o fixou em 2.299 € com 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

A Huawei também está fornecendo um roteador doméstico 5G - vimos isso em ação - chamado roteador 5G CPE Pro. Vodafone, Three e EE estão estocando isso no Reino Unido; A Vodafone o comercializa como 5G GigaCube.

O telefone 4G principal da LG no ano passado foi o LG G8 , mas a LG também anunciou o V50 ThinQ disponível na EE no Reino Unido e na Verizon nos EUA. Os telefones da série G, como o G8, permanecerão como telefones 4G LTE, de acordo com a LG, enquanto os dispositivos V serão 5G a partir de agora.

O V50 ThinQ possui uma bateria de 4000mAh e uma câmara de refrigeração líquida para manter tudo agradável e resfriado - dissipando o calor até 40% mais rápido que o modelo anterior. Baseia-se na plataforma Snapdragon 855 da Qualcomm.

O Moto Z3 e Z4 da Motorola possui um 5G Moto Mod e está disponível agora nos EUA como exclusivo da Verizon. Vimos isso na carne e, embora não seja tão impressionante quanto alguns dos outros telefones 5G que vimos desde então, foi uma primeira facada decente em um dispositivo 5G.

A Motorola anunciou que lançará mais telefones 5G em 2020 no final da capitânia e usará os chips Qualcomm Snapdragon. Esperamos mais novidades sobre isso em breve.

O OnePlus 7 Pro possui uma variante 5G do telefone convencional, daí o nome surpreendente do OnePlus 7 Pro 5G. Está disponível agora no EE no Reino Unido e na Sprint nos EUA (o padrão 4G One Plus 7 Pro está disponível em outras redes dos EUA).

Novamente, ele está executando o Snapdragon 855 da Qualcomm. Curiosamente, o OnePlus diz que, embora pareça o mesmo do OnePlus 7 Pro padrão, ele teve que fazer muito trabalho internamente para obter o conjunto de resfriamento e antena correto - portanto, é bem diferente do Pro padrão a esse respeito.

Desde então, apesar do lançamento do OnePlus 7T. E também há uma versão disso com o 5G - o OnePlus 7T Pro 5G McLaren. Não tente dizer esse nome muitas vezes de uma só vez.

É o resultado do patrocínio da OnePlus à McLaren, que fez um pouco mais de sentido durante a temporada de F1 de 2019, quando a equipe não estava definhando na parte de trás do campo. Está disponível através da T-Mobile nos EUA.

A Oppo mostrou pela primeira vez um protótipo de seu aparelho 5G há um ano. O telefone que surgiu é o Oppo Reno 5G, baseado no Reno 10x Zoom e está disponível na EE no Reino Unido .

O telefone de 6,6 polegadas é baseado na plataforma Snapdragon 855 da Qualcomm , possui uma tela OLED de ponta a ponta com câmera frontal pop-up de barbatana de tubarão e uma câmera traseira tripla com zoom híbrido de 10x.

O próximo telefone principal da Oppo, o Find X2, parece basear-se no Snapdragon 865 e, portanto, certamente será um telefone 5G. Isso será lançado em breve, embora após o cancelamento do Mobile World Congress não tenhamos certeza de quando.

Há pouco esquilo_widget_zdoubt sobre isso - a Samsung quer liderar os telefones 5G. Agora, ele tem sete no mercado a partir da faixa intermediária para cima.

A nova linha Samsung S20 possui três aparelhos 5G (além do S20 4G, que também está disponível no Reino Unido, mas não nos EUA).

Há o S20 5G de 6,2 polegadas, o S20 + 5G de 6,7 polegadas (ambos modelos similares, além do tamanho) e o S20 Ultra, que tem uma gama superior, que possui uma configuração de câmera exclusiva com zoom de 100x.

O garoto mais barato do bloco é o A90 5G da Samsung, que possui uma tela de 6,7 polegadas como o S10 5G abaixo, mas tem um preço significativamente mais barato do que as outras opções que a Samsung oferece.

O Galaxy S10 5G foi lançado há um ano e está disponível na EE, O2, Three e Vodafone no Reino Unido e AT&T, Verizon, T-Mobile e Sprint nos EUA. É um aparelho grande de 6,7 polegadas com todas as características que você esperaria de um aparelho Samsung S Series.

Há também o Note 10+ 5G disponível na Three, Vodafone, EE e O2 no Reino Unido e Verizon nos EUA. Este dispositivo vem completo com a conhecida caneta S-Pen.

E, finalmente, há uma versão aprimorada do Galaxy Fold, que agora está à venda na EE no Reino Unido e na AT&T nos EUA, com a película protetora na tela estendida além dos painéis, para que não possa ser removida.

Como sempre, o hardware 5G da Qualcomm está dentro de dispositivos vendidos nos EUA (855 ou 865), enquanto o hardware Samsung Exynos é usado no resto do mundo.

O Xiaomi Mi Mix 3 usa a plataforma Snapdragon 855 da Qualcomm e possui uma tela FHD + AMOLED de 6,39 polegadas. A chave para seu design, no entanto, é um mecanismo deslizante - o que significa que não há câmera frontal interrompendo a tela frontal dominante.

É lançado no Reino Unido com Vodafone, Three e O2. Em termos de preço, é um pouco mais barato que muitos telefones 5G, o que o torna um ótimo ponto de partida se você quiser experimentar uma conectividade super rápida.

O iPhone 12 em 2020 será o primeiro telefone 5G da Apple . Em um anúncio surpresa no início de 2019, a Apple se associou à Qualcomm para usar seu modem 5G em seu primeiro aparelho 5G.

No mesmo dia e em um movimento claramente coordenado, o fornecedor alternativo Intel anunciou que não produziria modems para smartphones 5G depois de tudo. De fato, a Apple comprou a divisão de modems da Intel com o objetivo de produzir seu próprio modem 5G no futuro.

A Nokia anunciou que vai usar os chips Qualcomm 5G em um futuro smartphone de última geração - podemos ter uma prévia disso no Mobile World Congress 2020, mas desde que o programa foi cancelado, ainda estamos esperando.

Um protótipo do dispositivo 5G da Sony - que possui uma longa proporção de 21: 9 - foi exibido no estande da Qualcomm no Mobile World Congress há um ano. Os detalhes são limitados, mas esse protótipo usou o chipset Snapdragon 855 e o modem X50 5G (que seria diferente se fosse lançado agora).

Este telefone pode ou não ser o Xperia 2 que esperamos lançar em uma conferência de imprensa virtual em 24 de fevereiro, quando o Mobile World Congress teria ocorrido.

A Vivo também confirmou que está desenvolvendo um dispositivo 5G , com um protótipo mostrado tarde no estande da Qualcomm na CES 2019 . Agora sabemos que o iQOO 3 5G será lançado em 25 de fevereiro.

O telefone terá uma câmera traseira de 48MP como parte de uma configuração de câmera quádrupla e, aparentemente, será baseada no Qualcomm Snapdragon 865.

Normalmente, não cobrimos muito a ZTE por causa da disponibilidade de seus dispositivos na Europa, mas a ZTE anunciou que o aparelho Axon 10 Pro 5G chegará à Europa em 2019, talvez reforçado pelo sucesso de outros fabricantes chineses de aparelhos. No entanto, a partir de fevereiro de 2020, ainda estamos aguardando qualquer tipo de lançamento no Reino Unido.

O Axon 10 Pro 5G roda o Snapdragon 855 da Qualcomm e há rumores de que ele possui um monitor de 2.340 x 1.080 de 6,47 polegadas.