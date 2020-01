Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com as vendas de smartphones estagnando em alguns mercados, os fabricantes de dispositivos começaram a intensificar seus esforços de inovação com recursos como vários sensores de câmera traseira, câmeras selfie de perfuração e fatores de forma dobráveis .

A tecnologia de câmera de tempo de voo (ToF) chegou às manchetes em 2019, procurando agitar as funções das câmeras dos smartphones, algo que deve continuar até 2020. Mas o que é isso?

Emite um sinal de luz infravermelha

Mede quanto tempo o sinal leva para retornar

Determina a profundidade com base nos dados extraídos

Uma câmera ToF usa luz infravermelha (lasers invisíveis aos olhos humanos) para determinar as informações de profundidade - um pouco como a percepção de um morcego ao redor. O sensor emite um sinal de luz, que atinge o objeto e retorna ao sensor. O tempo que leva para se recuperar é então medido e fornece recursos de mapeamento de profundidade. Isso oferece uma enorme vantagem sobre outras tecnologias, pois pode medir com precisão as distâncias em uma cena completa com um único pulso de laser .

Em comparação com outras tecnologias disponíveis para "escaneamento em profundidade 3D", como um sistema estruturado de câmera / projetor de luz, a tecnologia ToF é relativamente barata. Os sensores podem atingir até 160 fps, o que significa que são ótimos para aplicativos em tempo real, como desfoque de fundo em vídeos dinâmicos. Melhor ainda, eles usam uma pequena quantidade de poder de processamento. E depois que os dados à distância são coletados, recursos como a detecção de objetos podem ser facilmente implementados com os algoritmos certos.

Nota: ToF é uma das muitas técnicas que se enquadram nas imagens de alcance. Você pode vê-lo referido como uma câmera de alcance ou mesmo um sensor 3D.

Digitalização de objetos, navegação interna, reconhecimento de gestos

Também ajuda na geração de imagens em 3D e na melhoria das experiências de recuperação da realidade virtual

Teoricamente, pode desfocar melhor os fundos no modo retrato

Um sensor de câmera ToF pode ser usado para medir distância e volume, bem como para digitalização de objetos, navegação interna, prevenção de obstáculos, reconhecimento de gestos, rastreamento de objetos e altímetros reativos. Os dados do sensor também podem ajudar com imagens 3D e melhorar as experiências de realidade aumentada (RA). Nos telefones, os sensores da câmera ToF provavelmente serão usados para fotografia 3D, RA e, em particular, no modo retrato.

Teoricamente, as câmeras ToF podem borrar melhor os fundos das fotos no modo retrato. Dizemos "teoricamente" porque o processo ainda exige mágica de software e, no final, cabe a uma empresa decidir como aplicar os dados que a câmera ToF coleta.

As câmeras ToF também podem ajudar em situações de pouca luz - como o sensor usa luz infravermelha para captar a "distância do objeto", isso pode ajudar os smartphones a se concentrarem mesmo na escuridão.

Microsoft usou câmeras ToF no Kinect de segunda geração

Sensores Lidar usam câmeras ToF

Honor View 20 da Huawei, um dos primeiros smartphones

A tecnologia ToF não é muito nova, pois várias empresas a experimentam há pelo menos uma década. A Microsoft, por exemplo, usou câmeras ToF em sua segunda geração de dispositivos Kinect. O Lidar, que é popular em carros autônomos, também possui sensores ToF. Até empresas de drones os adotaram - o drone Chouette no vídeo acima usa uma câmera TeraRanger ToF para vigiar as vinhas.

Portanto, embora as câmeras ToF não tenham sido inventadas ontem, elas ainda são de ponta e estão rapidamente se tornando mais eficientes, acessíveis e acessíveis.

Um dos primeiros smartphones de consumo a usar a tecnologia foi o Huawei Honor View 20 , que recentemente no final de 2018. Desde então, muitos outros smartphones emblemáticos foram lançados com sensores ToF.

Huawei P30 Pro

A configuração da câmera quádrupla - feita em colaboração com a Leica - não apenas implementa o primeiro periscópio óptico com zoom óptico de 5x (é 10x com zoom híbrido), mas também possui óptica padrão e grande angular, ao lado de uma unidade ToF e flash LED. É a configuração de câmera mais completa que já vimos até hoje.

Samsung Galaxy S10 5G / Edição Ultimate

O Galaxy S10 extra-maciço equipado com os noves é a edição 5G de 6,7 polegadas. Traz conectividade de próximo nível, mas este também é o único modelo S10 da série que possui uma câmera ToF.

A Oppo RX17 Pro oferece uma câmera de 25 megapixels f / 2.0 no entalhe frontal, enquanto a traseira possui uma câmera tripla configurada com um sensor ToF.

O telefone de Honor com a câmera selfie punch-punch também possui uma configuração de câmera dupla que consiste em uma unidade gigante de 48 megapixels com um "sensor 3D ToF" e flash LED.

O LG G8 ThinQ, anunciado no Mobile World Congress 2019, usa a tecnologia de sensor de câmera ToF.

A Sony fabrica sensores 3D de última geração com a tecnologia ToF, e a empresa japonesa supostamente está aumentando a produção depois de obter interesse da Apple.

Outros fabricantes de sensores de câmera ToF incluem AMS / Heptagon, ASC TigerCub, TeraRanger One, Riegl, Lucid / Helios e AdaFruit.