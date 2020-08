Tarifas de roaming após Brexit: O que está acontecendo com o roaming gratuito?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os britânicos ainda poderão obter roaming móvel gratuito na UE? É para isso que esse recurso está aqui - ou pelo menos dar uma ideia melhor do que esperar.

Como você sabe, o Reino Unido deixou a UE. Mas estamos em um período de transição até o final de 2020. Isso significa que estamos seguindo as regras da UE para o restante do ano, então a parte interessante é o que acontecerá em 1º de janeiro de 2021.

A continuação do roaming gratuito após essa data tem dois aspectos - em primeiro lugar, a perspetiva jurídica do Governo e, em segundo lugar, a perspetiva das próprias redes - por outras palavras, tencionam realmente introduzir tarifas de roaming?

Portanto, vamos primeiro examinar o que está acontecendo do ponto de vista jurídico e, em seguida, verificar o que cada rede tem a dizer sobre o impacto potencial.

Não, não vai. O status quo continuará, portanto, em outro país da UE * você pode fazer chamadas, enviar mensagens de texto e usar dados com o mesmo custo que faria se estivesse no Reino Unido.

A chave para isso é que atualmente as operadoras de telefonia móvel da UE são obrigadas a aplicar um limite financeiro para uso de dados de 50 euros - isso é £ 45 para o Reino Unido. As operadoras também são obrigadas a enviar um alerta quando você atinge 80% e 100% do seu próprio limite de roaming de dados - em qualquer parte do mundo onde você esteja.

* Observe que isso também se aplica aos países do Espaço Econômico Europeu (EEE), Noruega, Liechtenstein e Islândia.

A certeza do chamado "sobretaxa-livre" - ou roaming gratuito vai acabar segundo o Governo .

"A garantia de roaming gratuito para telefones celulares em toda a UE, Islândia, Liechtenstein e Noruega terminará. Consulte sua operadora de telefonia para obter informações sobre quaisquer tarifas de roaming que você possa receber."

Como mencionamos, há um período de implementação - ou período de transição - até o final de 2020. Durante esse período, nada mudará. Isso significa que as coisas podem mudar em 1º de janeiro de 2021.

Basicamente falando, o Período de Implementação (ou período de transição) é o tempo que o Reino Unido e a UE se dedicam para discutir um acordo sobre o relacionamento futuro entre as duas partes (conhecido como Future Economic Partnership, os fãs de fato). A maioria das pessoas está se referindo a isso como um "acordo comercial".

Como as coisas estão em 1º de janeiro de 2021 depende de negociações, mas se estivéssemos apostando pessoas, teríamos dito que o status quo vai continuar, pois acabaremos com um acordo satisfatório para todas as partes em termos de todos os tipos de bens e serviços .

Não ter nenhum acordo comercial é essencialmente o oeste selvagem do roaming - as operadoras de telefonia móvel da UE poderão cobrar das operadoras do Reino Unido o que quiserem para fornecer serviços de roaming aos seus clientes no Reino Unido. Isso porque a taxa não seria mais regulamentada.

Nesse caso, o roaming gratuito não seria garantido e não seria padronizado. Mudaríamos para uma situação em que as tarifas de roaming são impulsionadas por razões comerciais. Portanto, talvez a Rede A ainda ofereça roaming gratuito porque pode perder muitos clientes, por exemplo. Ou talvez a Rede B ofereça uma tarifa mais cara, mas inclui roaming sem restrições.

Novamente, não é tão simples - muitas operadoras do Reino Unido têm relacionamentos com redes parceiras na UE ou pertencem às mesmas empresas-mãe. Portanto, alguns terão relacionamentos preferenciais. Certamente não é o caso de que "tudo ficará mais caro", pois provavelmente não ficará.

Acabaríamos com uma miríade de preços que com custos dependendo do país em que você está e da rede em que está. E, sim, qual tarifa ou pacote você tem também.

Jack Webster, do CompareMyMobile, diz que há muito que ainda é desconhecido. “Embora possa haver boas intenções de manter o roaming gratuito, isso vai depender das taxas cobradas pelos países para os quais os usuários estão viajando e do custo que desejam cobrar pelo uso de sua infraestrutura e atualmente parece uma quantidade bastante desconhecida.

O governo do Reino Unido legislou para restringir financeiramente o uso de roaming de acordo com a diretiva atual da UE (com um limite padrão de £ 45). Depois de atingir £ 45, você precisará optar por gastar mais.

O governo também legislou para "manter na lei do Reino Unido" o Regulamento de Roaming da UE que garante que as redes devem ajudar seus clientes a evitar roaming inadvertido. Este será um problema fundamental na Irlanda do Norte, onde, obviamente, é fácil entrar em roaming em uma rede da República da Irlanda se o roaming estiver ativado.

No entanto, também pode ser um problema em outras áreas - antes de o roaming ser padronizado em toda a UE, havia inúmeras histórias sobre pessoas inadvertidamente fazendo roaming em redes francesas na costa sul da Inglaterra, particularmente em Kent.

As redes ainda estão mantendo as coisas sob controle em termos de seus comentários no momento. Listamos comentários de todas as principais redes do Reino Unido abaixo. De maneira geral, porém, há um tema comum, dizendo que eles atualmente não têm planos de mudar o que está em oferta.

No entanto, a palavra-chave que existe é "atualmente". As coisas podem mudar no final de 2020; alguns reconhecem claramente que as coisas dependem do resultado das negociações e das forças do mercado.

"Nossos clientes desfrutam de produtos e controles de grande valor, oferecendo roaming inclusivo na Europa e além, e não temos planos de alterar essas ofertas. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo nisso e esperamos que as negociações do Brexit ajudem a garantir que as operadoras do Reino Unido possam continuar para oferecer preços baixos aos nossos clientes. "

"Estamos comprometidos em fornecer aos nossos membros grande conectividade e valor quando viajam para o exterior. Atualmente, não temos planos de mudar nossos serviços de roaming na Europa."

"Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes grande conectividade e valor quando viajam para o exterior. Atualmente, não temos planos de mudar nossos serviços de roaming na Europa. Estaremos trabalhando em estreita colaboração com o governo e outras operadoras europeias para tentar proteger o atual acordos para que nossos clientes possam continuar a desfrutar de roaming gratuito na UE. "

"No momento, a Sky Mobile não tem planos de introduzir tarifas de roaming para os clientes, mesmo no caso de um Brexit sem acordo."

"Não há planos para alterar o roaming gratuito na Europa para nossos clientes, mas estamos monitorando a situação e, é claro, informaremos os clientes se alguma alteração for feita."

"A Three é a líder global em roaming internacional e agora oferece roaming sem custo extra para seus clientes em mais de 70 destinos, incluindo Brasil, Cingapura, Estados Unidos e Austrália. Estamos empenhados em erradicar tarifas excessivas de roaming e manteremos este grande benefício para o cliente independentemente das negociações do Brexit, permitindo que nossos clientes continuem usando suas licenças normais quando viajam dentro da UE. "

"Como todas as outras empresas, estamos monitorando o progresso das negociações do Brexit de perto. Se houver alguma alteração em nossa política de roaming após o Brexit, avisaremos nossos clientes com antecedência."

"É muito cedo para avaliar as implicações do Brexit na regulamentação de roaming, no entanto, esperamos que a concorrência continue a gerar um bom valor para os clientes."

Observe que algumas fontes afirmaram que a Vodafone irá definitivamente manter o roaming gratuito após o Brexit. Em resposta, a rede disse ao Pocket-lint que mantém sua declaração acima.

