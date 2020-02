Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto a maioria de nós se conecta para carregar nossos telefones, o carregamento sem fio está aumentando. Ele transfere energia para o dispositivo receptor por indução eletromagnética.

Então, o que é carregamento sem fio reverso? A capacidade de virar a mesa; para que um telefone com capacidade de carregamento sem fio atue como estação de carregamento e seja usado para carregar outro dispositivo sem fio. Seja outro telefone ou fones de ouvido sem fio verdadeiros .

No entanto, é um recurso em sua infância, oferecido pela Huawei primeiro no Mate 20 Pro e no Mate 30 Pro , depois pela Samsung com a série S10 , seguida pela Nota 10 .

Primeiro, o carregamento sem fio reverso não é rápido. Esta é uma solução de baixo consumo de energia que é realmente necessária para recargas de emergência - como quando seu amigo esqueceu um cabo e caiu no território de 5% de perigo. Ou para colocar um pouco de suco extra nesses fones de ouvido de carregamento sem fio (esperamos que mais deles cheguem no futuro).

A tecnologia de carregamento rápido - ao usar um cabo - vem progredindo ao longo dos anos. Na melhor das hipóteses, existe o Super VOOC da Oppo , que pode gerenciar 10V / 5A (50W). Carregará uma bateria de 3000mAh em cerca de 30 minutos.

O carregamento sem fio Qi não é tão rápido, mas está avançando. A Oppo anunciou 30W , enquanto a Huawei trouxe 27W para a série Mate 30 Pro - embora a maioria dos outros telefones ainda carregue a 10 / 7,5 / 5W, portanto, mais lenta. Normalmente, isso significa cerca de 120 minutos para carregar uma bateria de 3.000 mAh.

O carregamento sem fio reverso não possui um padrão definido e nem a Huawei nem a Samsung divulgaram a especificação. Escusado será dizer que, no entanto, é mais lento ainda. Além disso, o dispositivo de origem terá um limite de quanta energia ele pode produzir da bateria antes que a bateria se esgote.

O lançamento no final de 2019 da Huawei traz câmeras mais avançadas do que vimos em qualquer outro telefone e, curiosamente, seu carregamento sem fio reverso é três vezes (3x) a velocidade de qualquer outro telefone atualmente.

Este telefone estreou o carregamento sem fio reverso. O Mate 20 Pro da Huawei pode carregar qualquer outro dispositivo sem fio Qi, irrelevante da marca, quando o recurso é ativado e os dois dispositivos são emparelhados consecutivamente.

O P30 Pro é semelhante aos seus primos Mate, embora com uma configuração de câmera quádrupla que seja a melhor do mercado.

Não contente com apenas um telefone para oferecer carregamento sem fio reverso, a Samsung possui todos os quatro modelos da linha S10. O verdadeiro argumento aqui, no entanto, é que os Galaxy Buds usam carregamento sem fio e podem ser recarregados a partir do telefone.

É aquele com a caneta S Pen! Com um cronograma de lançamento logo atrás dos modelos S10, o Note traz ainda mais hardware atualizado com o mesmo preço. E, é claro, os dois modelos também possuem carregamento sem fio reverso.

Se você não possui um telefone Huawei ou Samsung relevante das opções acima, atualmente não pode cobrar outros dispositivos usando o carregamento sem fio reverso. No entanto, se um amigo ou colega possuir um desses telefones, não haverá limite para o que pode ser cobrado de forma reversa - desde que seja compatível com o carregamento sem fio Qi.