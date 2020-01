Telefones dobráveis estão de volta: estes são os melhores telefones dobráveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Lembra dos dias em que as mensagens de texto e Snake no seu Nokia 3310 eram duas das coisas mais emocionantes que um telefone podia gerenciar? Nós também. Avanço rápido de 15 anos e temos scanners de impressões digitais no visor , monitores sem moldura, câmeras frontais perfuradas , além de uma visão totalmente nova dos telefones deslizantes e flip.

Os telefones flip eram uma vez dispositivos finos, compactos e com dobradiças. Agora, os telefones flip se transformaram em telefones dobráveis com telas dobráveis reais. Isso tende a trazer o potencial de enormes preços, para se apossar de um pedaço da mágica.

Aqui estão os dispositivos que lideram a tendência de smartphones dobráveis.

Ecrã dobrável interno de 6,2 polegadas, ecrã externo de 2,7 polegadas

Design de garra dobrável com mecanismo de dobradiça patenteado

Scanner de impressão digital na seção queixo para baixo

Espessura de sub-14mm quando dobrada

A Motorola, de propriedade da Lenovo, transformou literalmente seu icônico telefone Razr de 15 anos em um telefone dobrável, trocando o teclado numérico por uma tela OLED flexível que se dobra quase ao quadrado quando você desliga o telefone, com uma segunda Visualização Rápida exibir para a frente.

O dispositivo foi apresentado em 13 de novembro de 2019 em Los Angeles, e foi pré-encomendado para o final daquele ano - mas isso foi adiado devido à alta demanda. Agora ele será lançado em 6 de fevereiro de 2020 nos EUA e não muito depois no Reino Unido e na Europa.

O Razr possui uma construção em vidro e aço inoxidável, um scanner de impressões digitais na seção do queixo na parte inferior e tem cerca de 14 mm de espessura quando dobrado. A tela principal é de 6,2 polegadas, feita de plástico OLED para que possa ser dobrada, enquanto a segunda tela na frente é um painel fixo de 2,7 polegadas para olhar as notificações.

Sob o capô, você encontrará um processador Qualcomm Snapdragon 710, juntamente com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 2.510 mAh. Há uma câmera de 16 megapixels que se transforma em uma câmera principal e selfie e há uma câmera interna de 5 megapixels para desbloqueio facial e recursos de exibição atentos.

A Lenovo também exibiu seu PC dobrável, o ThinkPad X1 Fold , na CES 2020 . Havia um tema para dobráveis maiores lá, à medida que arredondamos nosso recurso de dobráveis do CES 2020 .

Tela externa: 4,5 polegadas, 1680 x 720 pixels, Dynamic AMOLED

Tela interna: 7,3 polegadas, 2152 x 1536 pixels, Super AMOLED

Processador octa-core de 7 nm de 64 bits, 12 GB de RAM, armazenamento de 512 GB

Capacidade da bateria de 4.380mAh

O Samsung Galaxy Fold foi oficializado em fevereiro de 2019, após anos de rumores . O dispositivo foi revelado juntamente com a gama Galaxy S10 no Samsung Unpacked 2019 , mas enquanto estava à venda no final de abril nos EUA e no início de maio na Europa, com um preço inicial de € 2000, possuía alguns problemas de dentição .

Uma versão "fixa" do dispositivo já está disponível para compra - como o primeiro telefone dobrável de verdade no mercado - e você pode ler tudo sobre o que a Samsung mudou entre a primeira e a segunda geração do dispositivo em nosso recurso separado .

Descobrimos que seu design teve grande sucesso, casando uma tela externa de 4,5 polegadas por fora e uma tela dobrável de 7,3 polegadas por dentro. Claro, o externo pode preencher mais espaço no quadro, mas temos certeza de que uma nova geração tornará isso ainda melhor.

Ele possui um chip Exynos de 7 nm, juntamente com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento (portanto, não é necessário microSD!). Existem seis câmeras para garantir a cobertura de todos os ângulos, enquanto o software permite a execução de múltiplas tarefas em três aplicativos quando aberto em uma tela maior.

Design dobrável em garra

Tela de 6,7 polegadas rumores

Anúncio 11 de fevereiro de 2020?

Não satisfeito com um telefone dobrável, os rumores sugerem que a Samsung tem um segundo a caminho. Mas é bem diferente do Fold (acima), ao invés do meio, como uma versão Samsung do Moto Razr (acima).

Ele foi chamado de Fold 2, o Bloom, é conhecido pelo número do modelo SM-F700, mas parece que o nome do mercado será o Samsung Galaxy Z Flip. No momento, não sabemos muito mais do que isso, por isso, aguardamos ansiosamente o ouvir mais sobre esse concorrente do Razr em meados de fevereiro.

A frente de 6,6 polegadas, a traseira de 6,38 polegadas se desdobra no tablet OLED de 8 polegadas

Bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 55W

Chipset Kirin 980 e modem 5G

Câmera tripla Leica

A Huawei roubou o show no Mobile World Congress 2019 , revelando sua opinião sobre um telefone dobrável no Mate X. Diferentemente do Moto Razr e do Samsung Fold (acima), o X tem sua tela na dobra externa - apresentada como tela principal de 6,6 polegadas e tela alongada de 6,38 polegadas na traseira. Desdobrado, os dois se apresentam como um tablet de 8 polegadas. É transparente, sem separação, sem dobras ou vincos - mas pode sofrer arranhões.

Ainda não sabemos, porque o Mate X ainda não chegou ao mercado. Em meio aos problemas que a Huawei enfrenta com lançamentos fora da China , ela parece estar em espera até estar pronta. O que, é claro, deu à Samsung a oportunidade de liderar com o seu Galaxy Fold atualizado nas prateleiras.

Em outros lugares, o Mate X oferece especificações de ponta: possui uma capacidade total de bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 55W (80% em apenas 30 minutos), o processador Kirin 980 de ponta da empresa e um modem 5G para a conectividade mais rápida possível.

Então, quando finalmente veremos o Mate X? A Huawei disse antes do fechamento de 2019, mas esse não foi o caso. Então, teremos que esperar e ver. Mas sabemos que será caro: a Huawei disse que começará a € 2299, que custa cerca de £ 2000 / $ 2550.

Tela de 7,8 polegadas dobra ao meio

Qualcomm SD855, 6 / 8GB RAM

Royole superou todos, anunciando o primeiro smartphone disponível comercialmente com um display flexível na CES 2019. Ele está disponível apenas na China como modelo de desenvolvedor no momento, mas o FlexPai passa de um tablet de 7,8 polegadas para um smartphone da dobrando ao meio.

Ele tem todo o poder de um smartphone principal, mas é um kit volumoso quando dobrado e não se dobra, deixando um grande espaço de ar ao lado da dobradiça inexistente. Ele também começa em £ 1209 / $ 1300. No entanto, existe muito potencial futuro, especialmente porque a tecnologia da tela tem apenas milímetros de espessura.

O presidente da Xiaomi, Lin Bin, twittou um vídeo teaser de um telefone dobrável - então a tendência está no radar da empresa chinesa, embora não estivesse pronta para o Mobile World Congress 2019 . Talvez o MWC 2020 seja quando for exibido?

O dispositivo dobra os dois lados, permitindo uma unidade de telefone menor a partir do tablet 4: 3 maior. O vídeo mostra o software se adaptando de acordo com o formato, mas o vice-presidente da Xiaomi nos disse que a empresa ainda está estudando quais tecnologias devem ser oferecidas.

Atualmente, o dispositivo é apenas uma amostra de engenharia, embora Bin tenha dito que, se for apreciado por um número suficiente de pessoas, a empresa consideraria o desenvolvimento de uma versão para consumidor. Uma patente apareceu desde então , sugerindo que poderia ser o caso.

No MWC 2019, a TCL anunciou seu DragonHinge, que pode aparecer em vários modelos de telefones dobráveis, além de wearables. Isso ocorreu mais na CES 2020, onde vimos o protótipo de telefone na forma utilizável .

O dispositivo sem nome abre e fecha como uma carteira. A tela está do lado de dentro e, embora não exista tela externa, a empresa também mostrou um conceito com uma tela na capa no passado.

Desde então, a empresa exibiu outro protótipo que apresenta duas dobradiças, expandindo-se para um dispositivo que oferece três telas. Desdobrado, este protótipo TCL tem uma tela de 10 polegadas, basicamente transformando-o em um tablet. Ainda não está disponível.

O TCL está entrando no jogo de dispositivos dobráveis com o versátil DragonHinge

Dispositivo não descartável

A LG anunciou o V50 ThinQ no Mobile World Congress 2019 , seguido pelo G8X ThinQ na IFA 2019 , mas também não é um telefone dobrável. Em vez disso, os smartphones possuem um acessório de tela dupla que permite que os usuários experimentem duas telas juntos - mas podem ser separados um do outro.

A empresa ainda não descartou a possibilidade de fazer um telefone dobrável. Ele nos disse em nosso briefing antes do MWC 2019 que um telefone dobrável ainda não faz sentido para os negócios, mas que se as coisas mudarem no futuro, é algo que deve ser considerado. A empresa também patenteou um dispositivo dobrável em Z com duas dobras, para quem sabe o que a LG planejou.

Vazou no Weibo

A Oppo registrou patentes para um smartphone dobrável. Foi relatado que o gerente de produtos da empresa disse que as notícias sobre os planos de smartphones dobráveis da Oppo apareceriam potencialmente no MWC 2019 - mas pouco mais foi dito e nada apareceu na feira.

Em vez disso, as imagens do dispositivo foram parar no site de microblog chinês Weibo e também houve algumas renderizações oficiais de patentes . O telefone é claramente um protótipo e possui uma tela envolvente OLED do lado de fora, em vez de dobrar internamente. Com base nas imagens Weibo, um lado da tela possui uma moldura mais espessa para as câmeras e assim por diante, embora esse não fosse o caso nas imagens de patente.

Quando o telefone dobrável Oppo será lançado ainda não é conhecido, mas certamente parece que a empresa controladora OnePlus lançará um em algum momento.

OLED de 6,2 polegadas, resolução 4K

Qualcomm SD855, 8GB RAM

128/256 / 512GB de armazenamento

Há muito tempo se afirma que a Sony também está trabalhando em um smartphone dobrável. Vários vídeos conceituais das Configurações técnicas mostram o quão incrível o dispositivo pode ser. Com vários nomes especulados, incluindo o Xperia Note Flex, alega-se que o dispositivo dobrável da Sony levará as coisas para o próximo nível e também oferecerá uma tela transparente.

Um leitor de impressão digital na tela, uma câmera traseira dupla e o chip Snapdragon 855 da Qualcomm são especificações listadas nos vazamentos conceituais. Diz-se também que o smartphone dobrável Sony Xperia possui uma junta de polímero e um display OLED de 6,2 polegadas com resolução 4K quando dobrado.

A Apple registrou algumas patentes para telefones dobráveis, sugerindo que a empresa Cupertino também está trabalhando em um dispositivo para atender a essa tendência. De acordo com uma patente , o smartphone dobrável da Apple pode usar "dobradiças sobrepostas" anexadas a "telas flexíveis".

Outra patente sugere que o dispositivo possa rolar em vez de dobrar , enquanto outra sugere que a área de dobragem será mantida quente para evitar rachaduras. Naturalmente, os rumores são muito contraditórios.

O co-fundador da empresa disse à Bloomberg que realmente quer fazer uma. B, talvez ainda tenhamos que esperar um pouco mais.

Diz-se que o Google também está procurando dobráveis, mas não esperamos um telefone Pixel dobrável tão cedo. Antes do Google I / O 2019, o Google disse à CNET que é a prototipagem de dispositivos dobráveis: "Estamos definitivamente prototipando a tecnologia. Estamos fazendo isso há muito tempo", disse Mario Queiroz, líder de desenvolvimento de pixel do Google.

No entanto, ele acrescentou: "Acho que ainda não há um caso de uso claro ... Estamos criando um protótipo de monitores dobráveis e muitas outras novas tecnologias de hardware e não temos nenhum anúncio de produto relacionado a ser feito no momento".