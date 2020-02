A câmera de perfuração está aqui para ficar? Examinamos os prós e os contras do design da câmera frontal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desde a sua criação, o entalhe - aquela área de blecaute na parte superior de muitos telefones emblemáticos onde a câmera e os sensores frontais se escondem - tem sido um design de smartphone divisivo.

Muitos querem uma experiência ininterrupta em tela cheia, mas não abandonam a câmera selfie. E a câmera de perfuração está mudando tudo isso - mais recentemente na série Samsung Galaxy S20, que possui uma câmera de perfuração central.

O Galaxy S10 + do ano passado até apresentou câmeras frontais duplas perfuradas na tela, mas isso foi substituído.

Nos últimos anos, vimos marcas experimentando todos os tipos de soluções. Do mecanismo de telefone deslizante do Xiaomi Mi Mix 3 e Honor Magic 2 - vamos dar uma olhada nisso aqui - à abordagem de tela dupla da Vivo no NEX Dual Display . Todos têm seus méritos e desvantagens.

Depois, há a câmera de perfuração, como vista pela primeira vez fora da China no Honor View 20 , que envolve a câmera frontal em uma pequena área circular dentro da própria tela. Sem grandes entalhes, sem grandes distrações? Essa é a teoria.

E agora com Honor, Samsung, Motorola e muitos outros com essa configuração disponível no mercado, quais são as verdades boas, ruins e feias sobre esse design?

O benefício mais óbvio de uma solução de furação é que ela é muito menor do que um entalhe e, portanto, não atrapalha sua experiência de visualização em geral.

No Honor V20, a câmera é colocada em uma área onde ocorre a faixa de blecaute derivada do software padrão; portanto, para muitos aplicativos e grande parte da experiência do software, ela fica oculta por padrão.

Muitos aplicativos podem ser designados como tela cheia - e no V20 isso realmente significa tela cheia . Os aplicativos podem se estender para além da perfuração, até a borda externa da tela, para imersão total, especialmente no tamanho da tela de 6,4 polegadas.

Com um telefone deslizante, como o Honor Magic 2, a câmera é aberta puxando a parte superior da tela para baixo. Embora isso pareça ótimo, significa que poeira e detritos podem entrar na área onde a câmera está escondida. Com a solução de perfuração, não existe esse problema.

Uma das desvantagens mais óbvias é quão repentinamente aparente o furador pode ser quando um aplicativo entra em tela cheia. Afinal, é uma área totalmente preta, que realmente aparece em uma tela brilhante. Às vezes, isso vai ver seus olhos se aproximarem dela.

O outro problema em potencial é que a área de perfuração pode ocultar detalhes dentro de um aplicativo. Um exemplo que encontramos são os anúncios em vídeo que têm o x próximo quase exatamente onde está a câmera frontal - o que faz com que bater nele para fechar o anúncio seja um pouco mais complicado do que poderia ser. Não é um problema comum.

Além disso, nem todos os aplicativos precisam ser executados no modo de tela cheia - no Honor V20 é possível designar por aplicativo se você deseja que uma faixa de blecaute (estilo de entalhe, supomos) contenha o aplicativo em um determinado espaço.