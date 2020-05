O que são mensagens RCS? O novo serviço de mensagens de texto do Android explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora tenha havido muitas tentativas da parte do Google para lançar uma, há uma coisa que o Android sempre faltou: um verdadeiro concorrente de mensagens do iMessage da Apple. Tudo isso pode mudar quando o Google embarcar em uma implantação em larga escala da plataforma de mensagens RCS (rich communication services), adicionando uma série de novos recursos às mensagens no Android.

Mas o que exatamente é o RCS, quais recursos ele possui e em quais dispositivos ele está disponível? Continue lendo para descobrir as respostas para todas essas perguntas e muito mais.

Serviços de comunicação avançados são um protocolo entre operadoras de telefonia móvel e telefones. O objetivo geral do RCS é substituir eventualmente as mensagens SMS e MMS, os formatos com os quais todos estamos familiarizados há anos.

O RCS foi formado pela primeira vez em 2007 e foi assumido pela GSM Association (GSMA), o órgão comercial da indústria que representa operadoras móveis em todo o mundo, em 2008. Em 2016, a GSMA concordou com um Perfil Universal - um conjunto de padrões que todas as operadoras móveis , fabricantes de telefones e fornecedores de software podem usar para ajudar a implementar o RCS nos dispositivos.

As mensagens RCS são muito parecidas com o WhatsApp, onde o bate-papo ao vivo pode ser realizado, incluindo suporte a várias mídias, com tudo tratado pela rede de dados.

É visto como um rival do serviço iMessage da Apple, embora haja algumas diferenças sutis entre a forma como esses serviços operam.

Por vários anos, o RCS tem sido amplamente suportado por redes, softwares e dispositivos de telefonia móvel. É suportado pelo aplicativo padrão do Google Messages, disponível no Android. O problema é que as redes de telefonia móvel foram responsabilizadas pelo suporte e poucas foram adotadas.

Provavelmente, existem várias razões para isso - a queda de tarifas de SMS ou MMS e o trabalho em funções entre redes provavelmente viram o RCS como de baixa prioridade.

No entanto, em junho de 2019, o Google recuperou as rédeas . Isso viu as mensagens RCS suportadas em dispositivos Android e usando os servidores do Google em vez dos servidores da rede de telefonia móvel. O Google afirmou, no entanto, que se uma rede suportar RCS, seus próprios servidores poderão ser usados para transferência de mensagens.

Isso tirou o sistema do ar, trazendo uma nova plataforma de mensagens para os usuários do Android - mas o Google segmentou apenas a França e o Reino Unido inicialmente. No Reino Unido, o serviço foi lançado no dia 28 de junho de 2019 para alguns usuários; houve uma implantação mais ampla nos EUA em dezembro de 2019.

Nos EUA, as principais operadoras americanas - Verizon, AT&T, Sprint e T-Mobile - concordaram com uma solução entre operadoras para RCS em um programa chamado CCMI - Iniciativa de mensagens entre operadoras. Isso levará o RCS para os EUA a partir de 2020, aderindo ao Perfil Universal descrito pela GSMA, mas usando seu próprio aplicativo. Os detalhes não são totalmente claros, mas há confirmação de que o CCMI também funcionará para interagir com o Google Messages e o aplicativo da Samsung. Ainda não se sabe se isso gera um resultado perfeito e mais informações serão reveladas no futuro.

Posteriormente, a T-Mobile confirmou uma parceria com o Google para permitir que os clientes da T-Mo usassem o RCS com pessoas de outras redes. Isso funcionará usando o aplicativo Mensagens do Google, portanto, você só precisa garantir que eles estejam no mesmo aplicativo Mensagens e que a rede deles também suporte o Perfil Universal.

A maior vantagem do RCS Messaging sobre o SMS - e o motivo pelo qual ele será implementado - é que permitirá que os usuários enviem mensagens ricas e verificadas. Isso significa que as mensagens poderão transportar mais informações, para que os usuários possam enviar coisas como fotos, vídeos e mensagens de áudio entre si.

Eles poderão realizar videochamadas diretamente do aplicativo de mensagens, em vez de depender de software de terceiros. As mensagens de grupo são possíveis e pequenas coisas, como recibos de leitura e indicadores para mostrar que outros usuários estão digitando uma mensagem, também serão incluídas. As mensagens RCS também eliminarão o limite de 160 caracteres atualmente encontrado nas mensagens SMS.

As empresas poderão usar o RCS Messaging para enviar itens como cartões de embarque para companhias aéreas, notificações de entrega de pacotes e alertas de fraude no cartão de crédito.

São recursos que o Apple iMessage, WhatsApp e Facebook Messenger oferecem há algum tempo, mas os telefones Android ficam sem um aplicativo de mensagens padrão. Para muitos, ter um aplicativo para lidar com tudo será fundamental - e ainda não se sabe se o novo CCMI nos EUA permitirá que as pessoas usem o aplicativo do Google.

As mensagens RCS dependem de dados para serem enviadas entre usuários e, portanto, são enviadas com criptografia de cliente para servidor. O protocolo também deve impedir que mensagens de spam cheguem ao seu dispositivo, pois para uma empresa poder enviar uma mensagem via RCS, elas precisam passar por um processo de verificação da marca.

As mensagens RCS recebidas das empresas terão o nome da empresa nas informações do remetente, em vez de apenas um número de telefone celular.

No entanto, no momento não há suporte universal para criptografia de ponta a ponta. Como o lançamento inicial usará os servidores do Google - e potencialmente os da própria rede, se houver suporte -, isso significa que há alguns lugares em que suas mensagens podem ser interceptadas. A criptografia estará disponível apenas para a transmissão das mensagens.

Isso pode mudar, após a descoberta do código relacionado à criptografia de ponta a ponta em uma versão não lançada do Google Messages . Como esse aplicativo está nos estágios finais dos testes, pode ser que a criptografia chegue em breve ao serviço RCS do Google.

Muitas empresas, incluindo operadoras, fabricantes e fornecedores de software, prometeram apoiar o RCS Messaging, mas de longe o maior apoiador é o Google.

A gigante da tecnologia vem tentando aumentar a adoção das mensagens RCS nos últimos anos, pois deseja implementá-las em todos os telefones Android. O Google está lançando os novos recursos oferecidos pelo RCS como "bate-papo" e faz parte do aplicativo Android Messages existente - juntamente com SMS e MMS.

Embora o aplicativo em telefones Android esteja amplamente difundido - você pode baixá-lo no Google Play - a taxa de adoção e sucesso das mensagens RCS depende das operadoras de celular. No momento, existem variações do protocolo RCS, portanto, os telefones que usam RCS em algumas redes não são suportados em outros lugares. São essas questões de interoperabilidade que o Perfil Universal da Associação GSM visa eliminar e algo que o Google está tentando resolver agora.

Se você enviar uma mensagem RCS para alguém que não seja compatível com a rede telefônica ou móvel, ela será enviada como uma mensagem de texto normal, mas há muito trabalho em andamento para resolvê-la. Por exemplo, o Google e a Samsung têm colaborado para garantir que os respectivos aplicativos RCS funcionem juntos por meio de mensagens do Android e mensagens da Samsung.

Atualmente, existem 60 apoiadores do RCS Messaging, divididos em 47 operadoras de telefonia móvel, 11 OEMs e 2 fornecedores de sistemas operacionais.

Serviço de Informações Avançadas

América Móvil

Mobilidade da AT&T

Axiata

Beeline

Bell Mobility

Bharti Airtel

China Mobile

China Telecom

China Unicom

Claro Americas # Brasil

Claro Colombia

Deutsche Telekom

Etisalat

Globe telecom

Indosat Oooredoo

Jio

KPN

M1 Limited

MegaFon

Millicom

Grupo MTN

MTS

Optus

Orange SA

Telecom Argentina

Telecom Argentina # Pessoal

Toque

Rogers Communications

Singtel

Comunicações inteligentes

Sprint Corporation

StarHub

Telcel

Tele2

Telefónica

Telenor

Telia Copany

Telkomsel

Telstra

Telus

TIM

T-Mobile US

Turkcell

Verizon Communications

Veon

Vodafone

Alcatel

Asus

General Mobile

Huawei

HTC

Intex Technologies

Lava International

LG Electronics

Motorola

Samsung

ZTE

Google

Microsoft

Primeiro, você deve usar o aplicativo Mensagens e garantir que ele seja o aplicativo de mensagens padrão (enquanto outros aplicativos o suportam, a abordagem do Google significa que você precisa usar seu próprio aplicativo).

Abra o aplicativo e clique no menu no canto superior direito.

Selecionar configurações

Selecionar recursos de bate-papo

Os recursos de bate-papo informarão se você tem suporte ou não e se está ativado

O RCS é algo em que você deve optar e, quando estiver disponível pelo Google ou pelo seu provedor, receberá uma notificação solicitando sua participação. Você terá que concordar com os termos e condições do Google.

Quaisquer custos farão parte do seu plano de dados.

A Apple está visivelmente ausente da lista de OEMs que oferecem suporte ao RCS. A gigante da tecnologia de Cupertino não disse se apoiará ou não o protocolo, mas por enquanto não está disposta a adotá-lo.

Se a Apple não adotar o RCS, muitos usuários de smartphones provavelmente ainda dependerão de aplicativos como o WhatsApp e o Facebook Messenger para enviar mensagens a amigos e familiares entre Android e iOS, para que eles possam enviar fotos, vídeos e outras informações valiosas.

Ainda não se sabe o efeito que isso terá no sucesso da RCS - embora, em última instância, com a Apple já oferecendo o iMessage para seus usuários, ela possa nunca ver a necessidade de expandir mensagens sofisticadas para interagir com usuários de outras plataformas.