Carregamento sem fio explicado: ligue o seu telefone iPhone ou Android sem fios

O carregamento sem fio já existe há um bom tempo, mas é apenas nos últimos dois anos que começou a decolar. Cada vez mais fabricantes estão adotando o onipresente padrão de carregamento sem fio Qi e a tecnologia agora está presente em praticamente todos os principais telefones.

Então, o que exatamente é o carregamento sem fio, como funciona e o seu telefone é compatível? Permita-nos responder a todas essas perguntas e muito mais.

A Samsung suporta o carregamento sem fio desde que o Galaxy S6 e a Huawei o introduziram com o excelente Mate 20 Pro .

A Apple adotou o carregamento sem fio com o iPhone X e iPhone 8 e iPhone 8 Plus . Desde então, ele apareceu no iPhone XS e XS Max, bem como no novo iPhone 11 e iPhone 11 Pro , bem como no iPhone XR e no iPhone SE de nova geração.

Um número crescente de telefones também suporta o carregamento sem fio reverso, onde você pode carregar outros dispositivos pelo telefone - para obter mais informações, consulte O que é o carregamento sem fio reverso e quais telefones o possuem?

O carregamento sem fio é a transferência de energia de uma tomada para o seu dispositivo, sem a necessidade de um cabo de conexão.

Envolve um bloco transmissor de energia e um receptor, às vezes na forma de um estojo conectado a um dispositivo móvel ou embutido no próprio telefone. Quando dissemos que era sem cabo, não é bem, porque o bloco terá um cabo saindo da tomada para dentro dele.

O carregamento sem fio é baseado no carregamento indutivo, pelo qual a energia é criada passando uma corrente elétrica através de duas bobinas para criar um campo eletromagnético.

Quando a placa magnética receptora no dispositivo móvel entra em contato com o transmissor - ou pelo menos dentro da faixa especificada - o campo magnético gera uma corrente elétrica dentro do dispositivo.

Essa corrente é então convertida em corrente contínua (CC), que por sua vez carrega a bateria embutida.

O principal padrão sem fio é o Qi (pronuncia-se "chee"). O Qi é um padrão desenvolvido pelo Wireless Power Consortium (WPC) para carregamento indutivo em distâncias de até 40 mm.

O carregamento sem fio Qi foi adotado por muitos dos principais fabricantes de smartphones: Samsung, Apple, Sony, LG, HTC, Huawei, Nokia (HMD), Motorola e Blackberry. Também está sendo incorporado em vários veículos agora - veja abaixo.

Outro padrão de carregamento sem fio foi o Powermat. Foi usado por alguns varejistas como a Starbucks para permitir que os clientes cobrassem seus telefones. Mas, se você preferir, perdeu a guerra de formatos, então a Powermat disse em 2018 que desenvolveria uma tecnologia comercial de carregamento sem fio compatível com o Qi.

O Qi tem três especificações de energia separadas, começando com baixa energia, que é o principal assunto a ser discutido aqui, para carregar dispositivos móveis. No momento, existem várias potências que podem ser aplicadas a isso. 5W é no mínimo, enquanto alguns aparelhos suportam 7,5W, 10W e até 15W e depois em 30W em uma versão posterior do padrão. No entanto, empresas individuais podem desenvolver suas próprias tecnologias para fornecer velocidades de carregamento sem fio mais rápidas.

Muitos fabricantes de periféricos agora têm seus próprios carregadores sem fio, incluindo Anker, Belkin, Logitech, Moshi e Mophie. Alguns deles parecem tapetes ou almofadas, outros, como estantes de mesa.

O carregamento sem fio agora está aparecendo em vários lugares; O extraordinário pacote sueco Ikea tem uma série de móveis , principalmente mesas laterais e luminárias, que têm o carregamento sem fio Qi embutido neles. A cadeia de móveis também vende almofadas de carregamento sem fio autônomas, além de diversos estojos para telefones diferentes.

O próprio tapete de carregamento sem fio da Apple - chamado AirPower - nunca foi lançado, mas existem muitas versões de terceiros que cobrarão seu iPhone, Apple Watch e os AirPods mais recentes que possuem um estojo de carregamento sem fio. O AirUnleashed é um desses, enquanto a Belkin possui um tapete no estilo AirPower.

Muitos fabricantes de automóveis têm carregamento sem fio em alguns modelos, mas mesmo assim, muitas vezes não é tão padrão e tende a estar em modelos mais avançados. Os fabricantes que o utilizam incluem Audi (e o restante do grupo WV), BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota e Volvo.

Maneira mais segura de transferir energia para o seu telefone.

Simples de soltar o telefone na plataforma de carregamento.

Coloca menos pressão na porta de carregamento do seu telefone.

As almofadas de carregamento sem fio Qi estão sendo instaladas em vários lugares do mundo; se você ficar sem suco e não tiver um cabo, ainda poderá carregar o telefone.