O Mobile World Congress (MWC) é o maior evento móvel do ano. O programa mostra o lançamento de muitos dos principais smartphones , smartwatches e tablets do ano , bem como o surgimento das novas tendências mais quentes em dispositivos móveis, como o 5G .

De um modo geral, todas as grandes marcas atendem à MWC de uma maneira ou de outra. A exceção é a Apple , embora as tendências descritas no MWC incluam muito o iPhone.

Aqui está o que esperar do Mobile World Congress 2020.

MWC é uma feira anual organizada pela GSMA . Teoricamente, o local se move pela Europa, mas há muitos anos acontece em Barcelona, na Espanha.

Para 2020, o show acontecerá de 24 a 27 de fevereiro - sendo essas as datas em que o show está ativo, as palestras estarão em exibição e as salas de exposições estarão abertas. No entanto, muitos dos grandes anúncios acontecerão nas entrevistas coletivas no domingo, 23 de fevereiro.

Fora da esfera do consumidor, ele também atrai muitos pesos pesados da indústria para falar sobre o futuro dos dispositivos móveis, como 5G, hardware móvel, VR e outras tecnologias associadas.

A Samsung - como a maior fabricante de telefones do mundo - sempre tem uma grande presença no Mobile World Congress, mas não esperamos que a empresa lance algo importante na feira. A empresa lançará o Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip em um evento no dia 11 de fevereiro, mas esperamos que a Samsung esteja em Barcelona em vigor, exibindo seus novos dispositivos.

A Sony Mobile sempre lança novos aparelhos na MWC e esperamos uma atualização emblemática para 2020 , provavelmente com base no Xperia 1. Esse pode ser um Xperia 2 (ou o Xperia 1 de segunda geração) e também vimos o nome Xperia 5 Plus flutuando. É provável que seja equipado com o Qualcomm Snapdragon 865. Não sabemos muito sobre os planos da Sony, mas você pode esperar um novo lançamento de dispositivo. Também pode haver uma atualização para o Xperia 10.

A Xiaomi está tentando expandir sua influência na Europa e, com a Huawei lutando, há uma oportunidade a ser desfrutada. Já ouvimos dizer que o Xiaomi Mi 10 será lançado com o Qualcomm Snapdragon 865. Suspeitamos que ele será anunciado na China antes do MWC e, em seguida, terá um lançamento europeu em Barcelona.

A Nokia gosta de se destacar no MWC, anunciando muitas atualizações em seus dispositivos. Já ouvimos dizer que a Nokia lançará um aparelho 5G acessível em 2020 , na plataforma Snapdragon 765 e esperamos que isso apareça na MWC. É relatado ser chamado de Nokia 8.2, mas poucos detalhes são conhecidos atualmente.

A Oppo deverá lançar o Oppo Find X2 no Mobile World Congress em 2020. A empresa tem aumentado sua presença fora da China, e estamos esperando um grande empurrão. Mais uma vez, há rumores de que este telefone esteja na plataforma Snapdragon 865. Também há rumores de que há uma câmera sob a tela para um acabamento sem entalhes.

A LG fez alguns lançamentos na MWC nos últimos anos, muitas vezes tendo tempo para lançar um novo telefone principal. Isso nos deu o LG G8 ThinQ em 2020, então faria sentido esperar o G9 ThinQ em 2020. Vimos o design deste telefone vazar e parece que a LG deseja expandir as câmeras.

A Huawei teve um ano estranho e sem fim para o impasse com os EUA à vista, é difícil prever o que pode acontecer no MWC. Os rumores sugerem que o Huawei P40 e o P40 Pro serão anunciados antes do show, mas não temos idéia se eles realmente estarão à venda na Europa ou não.

24 de fevereiro, 17:30 CET

A Honor foi a primeira empresa a confirmar um evento no Mobile World Congress, com uma vitrine em 24 de fevereiro, onde exibirá os dispositivos que está lançando na Europa, incluindo o View 30 Pro e o 9X Pro.

A Microsoft tem muito mais dispositivos móveis para exibir no momento. Com o novo Surface Neo e Duo, há uma nova categoria de dispositivos Microsoft a ser lançada. Onde é melhor fazer isso do que o maior show móvel do mundo?

Não ouvimos nada sobre o BlackBerry por alguns meses e atualmente não temos noção de se a empresa estará ou não na MWC.

A Qualcomm utilizará muitos dos principais dispositivos lançados no MWC 2020 e provavelmente terá uma grande presença na feira. Embora já tenha anunciado seu principal hardware de smartphone para 2020 , a empresa já brincou que exibirá um design de referência para o fone de ouvido de realidade expandida de última geração, alimentado pelo novo Snapdragon XR2 .