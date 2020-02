Classificações IP de água e poeira: O que realmente significa IP68?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em um mundo em que o número de gadgets lançados é crescente e muitos são feitos para lidar com a vida interna e externa, há um número crescente de produtos vendidos com uma classificação IP. Afinal, se você possui uma câmera de ação, um relógio esportivo inteligente ou um telefone novo , precisa saber que ele sobreviverá à chuva, à praia ou até ao rafting.

Com tantos códigos, carimbos e nomes diferentes para qualidades e certificações resistentes à água e ao pó, pode ser confuso. Vamos explicar.

As classificações de IP geralmente são compostas por quatro caracteres. Em alguns casos muito raros, pode haver cinco, mas é improvável que você os veja em um telefone, a menos que a Samsung ou a Apple produzam um telefone que seja impermeável a jatos de vapor quente a alta pressão.

Os dois primeiros caracteres, I e P, representam Proteção de ingresso ou - em outras palavras - quão bom é impedir que as coisas entrem nele. O terceiro dígito é o número que indica o quão bom é para proteger contra pequenos sólidos (poeira / areia, etc.), com uma classificação máxima de 6. Isso varia de nenhuma proteção, através de parafusos pequenos, um pouco de poeira ou toda poeira.

O último dígito é a classificação de resistência a líquidos ou a água, com uma classificação máxima de 8.

Em outras palavras, se você vê o IP68 em algum lugar, sabe que ele oferece a mais alta classificação de IP para resistência à poeira e à água. Pelo menos, quando se trata da certificação de classificação IP.

Há um grande número de combinações quando se trata de classificações de IP, e isso pode ficar confuso. Os dispositivos IP67, como o iPhone XR , por exemplo, têm a mesma resistência ao pó do Samsung Galaxy S9 , com classificação IP68, mas só podem sobreviver até 1 metro de profundidade na água. Mais do que isso, a água pode empurrar qualquer proteção para os componentes internos do dispositivo.

No que diz respeito aos sólidos, os dispositivos foram testados contra poeira e considerados estanques. Qualquer coisa com um "6" como o terceiro caractere é tão imune à poeira quanto pode ser testada e certificada nessa escala específica.

IP = Proteção de ingresso

6 = Poeira estanque

7 = Sobrevive sendo submerso em água até 1m de profundidade (normalmente por 30 minutos)

Provavelmente vale a pena notar, apenas porque algo tem classificação IP67 e é excelente para durar debaixo dágua, pode não ser testado para suportar chuva ou spray de algum tipo de jato.

O 8 no final significa que o telefone foi testado em profundidades superiores a 1 metro e considerado ileso. Embora o teste padrão não mencione especificamente a profundidade exata, você encontrará fabricantes que os listam. Por exemplo, a Samsung diz que seu Galaxy Note 9, com classificação IP68, pode sobreviver até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos.

O iPhone XS também possui classificação IP68 , o que significa que ficará satisfeito com a submersão completa e a Apple diz que o testou com uma gama completa de líquidos, não apenas água.

Muitas vezes, você vê produtos com mais de uma classificação IP, e isso é simplesmente porque eles são testados para diferentes tipos de impermeabilização. Por exemplo, o Sony Xperia Z5 possui classificação IP68 e IP65. Como já mencionado, a classificação IP68 significa que ela pode sobreviver sendo submersa. IP65 indica que também é bom no manuseio de spray.

Tecnicamente, é testado usando água projetada por um bico de 6,3 mm. No uso no mundo real, porém, significa apenas que pode sobreviver à chuva ou ao chuveiro. Apenas não vá borrifá-lo com uma lavadora de alta pressão.

O HTC 10, como outro exemplo, possui IP53, o que significa que é um pouco protegido contra poeira, mas não totalmente, e pode conviver com água pulverizada, mas não com jatos de água e certamente não sendo submerso.

A presença do X na classificação atrai algumas pessoas, mas dispositivos como o Apple Watch de primeira geração, algumas câmeras e acessórios da Garmin e até alguns telefones apresentam esse recurso. Isso significa que o dispositivo não foi certificado para proteção contra poeira, mas não significa que não é resistente a poeira.

Como em qualquer outra classificação com 7 no final, isso significa que o Apple Watch série 1 (por exemplo) pode durar até meia hora em água com até um metro de profundidade.

Um nano-revestimento é um filme aplicado microscopicamente que é pulverizado sobre os componentes internos para ajudar a água a rolar para longe de qualquer coisa que possa ser potencialmente danificada pela umidade.

Algumas empresas gostam de construir seus telefones com um nano-revestimento repelente à água, mas não oferecem uma classificação IP específica. Com esses dispositivos, como o Moto Z , o telefone provavelmente ficará bem com derramamentos acidentais, chuva fraca ou respingos estranhos, mas não sobreviverá ao ser submerso ou quando confrontado com jatos de água ou chuva forte.

Esse tipo de nano-revestimento de empresas como P2i evoluiu e também oferecerá proteção completa contra submersão, sem depender de selos no corpo do telefone.

Embora alguns relógios inteligentes incluam uma classificação IP, é mais comum encontrar recursos à prova de água indicados pelo caixa eletrônico, pelo menos com relógios projetados para esportes ou atividades ao ar livre. O caixa eletrônico significa atmosfera (nada a ver com caixas eletrônicos) e basicamente indica quanta pressão ele pode suportar. Ou, em outras palavras, quão fundo você pode levá-lo para a água.

Normalmente, é reservado para dispositivos projetados para uso subaquático e, na maioria dos casos, 1 caixa eletrônico tem 10 metros, 5 caixa eletrônico fica a 50 metros e 10 caixas eletrônicos tem 100 metros. Com o Apple Watch Series 4, por exemplo, essa profundidade é de 50 metros, para que possa ser usada para rastrear a natação.

