IFA 2020: O que está acontecendo com a maior exposição de tecnologia da Europa este ano?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A IFA Berlin é um dos pontos mais importantes no calendário de lançamentos de produtos, mas tem que mudar em 2020. "Nossa indústria precisa urgentemente de uma plataforma", disse Jens Heithecker, falando por meio de uma apresentação online sobre os planos para a IFA 2020. "É será IFA, mas não como o conhecemos. "

IFA, ou Internationale Funkausstellung, é o maior programa de tecnologia da Europa. Realizado em Berlim nos primeiros dias de setembro, é o local onde LG, Samsung, Philips e Sony lançam suas linhas de TV europeias. Também vemos muitos produtos de áudio lançados na feira, bem como equipamentos domésticos inteligentes. Também há muita tecnologia de cozinha.

O show começou em 1924 como uma convenção de rádio. Ao contrário de muitos desses programas, IFA é aberto ao público, o que significa que qualquer um pode ir e se maravilhar com as melhores e mais recentes tecnologias. No entanto, isso será diferente em 2020.

O governo de Berlim anunciou a proibição de todos os eventos com mais de 5.000 participantes até 24 de outubro de 2020, no entanto, a Messe Berlin tem trabalhado com as autoridades locais para chegar a um novo conceito para a IFA Berlin, com foco na saúde e segurança, para que alguns forma do evento físico pode ser realizada, entre 3-5 de setembro de 2020.

Em primeiro lugar, o show não será aberto ao público em 2020, então será apenas a indústria, o que reduz significativamente o número de participantes. Em vez disso, o evento será limitado a 4.000 participantes; o evento em si será dividido em três segmentos diferentes, representando de forma ampla as áreas que a IFA hospedou no passado, divididos da seguinte forma:

Conferência de Imprensa Global da IFA IFA NEXT atende IFA SHIFT Mobility Salas de negócios, varejo e reuniões da IFA

A parte que mais nos interessa é a Global Press Conference, onde as empresas lançam novos produtos, conforme detalhado a seguir.

Haverá 800 jornalistas cobrindo o show, mas a IFA também confirmou que terá uma transmissão ao vivo de todo o evento, que será apresentado pela Messe Berlin. O objetivo aqui é poder expor todas as novidades, sem a necessidade de estandes lotados. Os jornalistas serão convidados a fazer reuniões cara a cara, se for o caso.

Já foi confirmado que o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, fará um dos discursos principais, provavelmente com foco em 5G. A IFA afirma que mais de 80 marcas comparecerão.

No entanto, algumas empresas estão dizendo que não comparecerão e muitas farão eventos virtuais. Aqui está um resumo de tudo o que está acontecendo dentro e ao redor da IFA.

Nem todos são eventos oficiais da IFA - mas se eles caírem em uma janela de lançamento fechada, nós os incluiremos na lista. Para simplificar, todos os horários estão em CEST.

A Asus normalmente anuncia uma gama de novos modelos de notebook na IFA. Já ouvimos que a Asus está planejando lançar o Zenfone 7 em 26 de agosto, que está muito perto da janela de lançamento do IFA. Se haverá produtos adicionais lançados para combinar com esta janela de lançamento de setembro, não sabemos no momento.

A Garmin freqüentemente usa IFA para mostrar uma gama de novos dispositivos e não há como dizer onde a Garmin pode concentrar seus esforços - embora o Forerunner 45 Plus tenha aparecido recentemente sem nenhuma palavra sobre a Garmin. A área que esperamos atualizações é em torno do Forerunner 645 Music, que agora é um dos dispositivos mais antigos da linha da Garmin.

11h25 CEST, 4 de setembro de 2020

Honor está confirmada em participar da IFA, procurando continuar sua aposta no mercado global. A empresa está lentamente provando e confirmando produtos, incluindo um smartwatch robusto. Estamos esperando telefones, rastreadores de fitness, notebooks e talvez um tablet também.

14:00 CEST, 3 de setembro de 2020

A Huawei ainda está produzindo muitos produtos, mas não esperamos nenhum grande lançamento de telefones em linha com o IFA 2020. Em vez disso, esperamos que a empresa envie atualizações para o MateBook X. A empresa recentemente atualizou os modelos em um evento na China e podemos ver aqueles recebendo um anúncio global em linha com o IFA 2020. Estamos esperando uma provocação do Mate 40 e talvez do telefone dobrável Huawei Mate 2. Anteriormente, vimos a Huawei anunciar sua mais recente plataforma Kirin na IFA.

14:00 CEST, 4 de setembro de 2020

Harman junto com a marca JBL normalmente tem uma grande presença na IFA. Para 2020, haverá uma conferência de imprensa virtual na sede da Harman em Amsterdã. Estamos esperando uma série de atualizações para todos os alto-falantes da marca Harman.

A Lenovo geralmente tem uma ampla gama de dispositivos para exibir na IFA, atualizando os notebooks para o ano seguinte. No momento não está claro o que a Lenovo está planejando. Esperamos receber mais notícias sobre a disponibilidade internacional do telefone para jogos Legion Duel .

11:00 CEST, 3 de setembro de 2020

A LG realizará uma conferência de imprensa em Berlim. Até o momento, há poucas pistas sobre o conteúdo - muitas vezes a LG faz anúncios antes dos shows, mas com menos pessoas indo para o evento fiscal, não temos certeza de como a LG planejará este IFA. Você pode esperar atualizações sobre dispositivos domésticos conectados.

9 de setembro de 2020

A Motorola lança muitos telefones e tem um evento agendado para logo após a IFA em 9 de setembro. Já sabemos que isso vai ser para a próxima versão do Moto Razr , seu telefone dobrável. Não sabemos se haverá outro lançamento - rumores sobre o lançamento do Moto G9 Plus também estão circulando.

17:00 CEST, 3 de setembro de 2020

A MSI está entrando em ação com um lançamento bem no meio do horário da IFA. Não temos ideia do que esperar, mas é provável que sejam atualizações do notebook.

13h25, 4 de setembro de 2020

Quando se trata de Neato, você sabe muito bem o que vai ver - e apostamos nossa camisa que é um novo limpador de robô. Além disso, realmente não temos a menor ideia.

HMD Global tem estado um pouco quieto recentemente. Tendo perdido a chance de lançamento no MWC 2020, vimos o Nokia 5.3 e o Nokia 8.3 anunciados. Há rumores do Nokia 7.3 agora circulando, bem como do sinistro Nokia 9.3 PureView . Originalmente, pensamos que eles poderiam aparecer no IFA 2020, mas não ouvimos nada da HMD Global por um tempo.

16:00 CEST, 2 de setembro de 2020

A Panasonic confirmou que vai anunciar o Lumix S5. Normalmente, esperávamos que isso fosse apresentado na IFA, mas desta vez a Panasonic está hospedando seu próprio evento para revelar sua câmera mais recente. Não sabemos se a Panasonic fará outros anúncios, muitas vezes há uma atualização na TV na IFA também.

Signify, a marca-mãe da Hue, tinha planejado estar na IFA 2020, embora agora esteja listado esse evento como cancelado em seu site. Independentemente disso, ainda esperamos que haja alguns novos anúncios de Hue em tempo com a IFA 2020.

12:00 CEST, 1 de setembro de 2020

A Philips, ou melhor, a marca-mãe TP Vision, geralmente tem uma grande presença na IFA. Mas este ano parece que vai sozinho com um evento virtual. Esperamos atualizações de TV e possivelmente algo do lado do Philips Audio.

09:45 CEST, 3 de setembro de 2020

O presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, será o palestrante na palestra de abertura do IFA 2020. Amon provavelmente falará sobre os desafios que a indústria enfrentou antes de focar no 5G. É provável que isso traga o 5G para um novo segmento mais acessível, o que tem sido uma tendência dos smartphones em 2020. Não esperamos muitos anúncios de novos produtos, mas poderemos ver alguns dispositivos Snapdragon 690 lançados na IFA, com suporte da Qualcomm.

12h25 CEST, 4 de setembro de 2020

Realme participará da IFA pela primeira vez em 2020 e disse que terá algo grande para lançar. A expectativa é que a empresa dê um lançamento global do Realme X3 Pro, recentemente anunciado na China.

10:00 CEST, 2 de setembro de 2020

A Samsung cancelou sua apresentação no IFA e, em vez disso, está hospedando seu próprio evento chamado Life Unstoppable . Esperamos ver as últimas atualizações na TV e nos aparelhos conectados. Também pode haver alguns anúncios sobre a disponibilidade do novo Galaxy Z Fold 2.

Sony Mobile normalmente usa IFA para lançar uma atualização para um de seus dispositivos e adivinharíamos que seja o Xperia 5 II, é o telefone carro-chefe menor. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos. A Sony também atualiza TVs e às vezes algumas de suas ofertas de áudio, mas atualmente não há nenhuma palavra sobre os planos da marca.

13:00 CEST, 3 de setembro de 2020

O TCL normalmente usa o IFA para falar sobre televisores e mostrar os modelos mais recentes que oferecerá. O salvamento da data da empresa empurra IoT e IA e há uma TV QLED ao lado. Exatamente o que veremos anunciado, ainda não sabemos.

Escrito por Chris Hall.