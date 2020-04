IFA 2020: O que está acontecendo com a maior exposição de tecnologia da Europa este ano?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A IFA Berlin é um dos pontos mais importantes do calendário de lançamentos de produtos, mas precisa mudar em 2020.

A IFA, ou Internationale Funkausstellung, é a maior feira de tecnologia da Europa. Realizada em Berlim nos primeiros dias de setembro, é o local onde LG, Samsung Philips e Sony lançam suas séries de TV européias. Também vemos muitos produtos de áudio lançados na feira, além de equipamentos domésticos inteligentes. Também há muita tecnologia na cozinha.

O governo de Berlim já anunciou (abril de 2020) a proibição de todos os eventos com mais de 5.000 participantes até 24 de outubro de 2020. Isso significa que a decisão de prosseguir com o show em 2020 foi tirada das mãos dos organizadores.

O show começou em 1924 como uma convenção de rádio e em 2021 estará de volta ao enorme complexo Messe Berlin. Ao contrário de muitos desses programas, a IFA é aberta ao público, o que significa que qualquer um pode se maravilhar com a melhor e mais recente tecnologia.

Os organizadores da IFA, gfu e Messe Berlin, dizem que "antecipou esse desenvolvimento [que não seria capaz de realizar fisicamente o show] e, há várias semanas, vem discutindo uma série de conceitos alternativos".

Sim, você leu certo - "conceitos alternativos". Na realidade, isso significa que o evento será virtual, provavelmente com um ou dois dias de conferências de imprensa on-line.

Também pode haver um elemento em que as empresas podem facilmente organizar reuniões virtuais com outras empresas, jornalistas e analistas.

No entanto, a tendência dos últimos dois anos é que as empresas organizem seus próprios eventos em favor de shows - não está claro se haverá um apetite de grandes organizações de tecnologia a pagar para fazer parte de algo que elas poderiam facilmente se organizar. virtualmente em um dia diferente com sua própria seleção de participantes.

Traremos mais quando soubermos mais.

A Acer usou o IFA 2019 para fazer uma série de anúncios. Há atualizações em várias linhas de laptops com o Acer Swift 5 agora recebendo opções gráficas discretas para oferecer mais potência aos jogos. Para os jogadores mais sérios, há o Predator Triton 300 , oferecendo especificações sérias em um laptop portátil para jogos, mantendo o preço sob controle.

A Acer também executou várias atualizações do Chromebook , oferecendo muitas opções, independentemente das demandas do seu notebook.

A Amazon usou o IFA 2019 para dobrar na Fire TV, lançando uma enorme variedade de dispositivos, pois parece dominar a maior tela da sua casa. Há um Fire TV Cube atualizado - agora chegando ao Reino Unido e também aos EUA - e também há um esforço para oferecer mais televisores rodando no FireOS. A grande novidade aqui é uma parceria com a JVC que oferecerá uma TV inteligente HDR 4K no Reino Unido a partir de £ 349 - e em outros mercados europeus também.

Há também uma barra de som Fire TV da Anker , integrando diretamente o serviço de TV da Amazon, tornando incrivelmente fácil aumentar o som da sua TV e adicionar smarts conectados ao mesmo tempo. O Fire TV parece ser o grande novo impulso da Amazon.

A Asus usou sua conferência de imprensa para anunciar uma gama de produtos na Europa, alguns dos quais vimos anteriormente na Computex . Novo, no entanto, foi o VivoWatch SP , um novo dispositivo vestível que não só acompanhará seu exercício, mas também estatísticas vitais, como pressão arterial. Juntando-se à lista de atualizações está o ROG Zephyrus S com tela de 300Hz, muitos laptops de ponta para criadores de conteúdo e a confirmação de que o ROG Phone 2 custará 899 euros na Europa.

A Fossil tem uma vitrine completa de dispositivos na IFA 2019. Vimos o smartwatch Fossil Gen 5 e agora é a vez das marcas que estão na plataforma Fossil. O que há de novo na coleção é um smartwatch Puma , que oferece rastreamento esportivo com GPS, batimentos cardíacos, pagamentos móveis e muito mais. Em outros lugares, há toda uma nova coleção de relógios Kors para quem procura um pouco de brilho inteligente.

A Garmin se tornou grande na IFA 2019, atualizando vários modelos para torná-lo ainda mais atraente para entrar na vida da Garmin. Liderando a acusação está o Garmin Venu , que parece o rival da Garmin com o Apple Watch. Isso é graças a uma tela AMOLED, que deve fornecer imagens fantásticas juntamente com uma ampla variedade de recursos de rastreamento de saúde e fitness e funções conectadas. Os recursos são muito parecidos com o novo Vivoactive 4 , que se parece com o mesmo relógio, mas com uma exibição regular.

Depois, há um pouco mais de emoção para os fãs da Marvel, com o lançamento dos relógios Legacy Hero com as opções Capitão América e Capitão Marvel. Abaixo, há um relógio Garmin, mas é um pouco menos esportivo e um pouco mais de super-herói.

A Huawei subiu ao palco para fazer a palestra de abertura na IFA 2019, aproveitando a oportunidade para lançar algumas novas cores para o modelo principal da Huawei P30 Pro. Ele também anunciou o novo FreeBuds 3 , sua própria versão dos AirPods da Apple, mas com carregamento rápido e cancelamento de ruído ativo.

O grande novo anúncio, no entanto, foi para o Kirin 990. Esse chipset de próxima geração estará no Huawei Mate 30 sendo lançado no final do mês e também haverá uma versão com um modem 5G integrado. Ele promete ser o chip de IA mais poderoso do mundo - e em breve o veremos em um dispositivo real.

Não houve menção às lutas atuais da empresa com os EUA.

A JBL, parte da Harman, lançou uma série de alto-falantes divertidos na IFA 2019. O mais atraente é o JBL Pulse 4 , que oferece não apenas som de 360 graus, mas também luzes de 360 graus. É a festa completa em um único pacote - e também é à prova dágua. Cadê o barril?

A JBL também adicionou o Google Assistant ao Link , lançou um novo alto-falante portátil inteligente.

A Lenovo anunciou lotes na IFA, atualizando uma ampla gama de dispositivos de Yoga - com o Yoga C940 agregando energia multimídia em um design flexível. A empresa também lançou um novo monitor inteligente, o Lenovo Smart Display 7 , que parece um rival do Google Assistant, o Amazon Echo Show, um ótimo complemento para qualquer lar inteligente.

A Lenovo também lançou novos tablets , o Smart Tab M8 e o Yoga Smart Tab. Esses tablets Android aproveitam o novo modo ambiente do Google Assistant, que basicamente permite que eles se comportem como uma tela inteligente quando não estiverem em uso.

A LG anuncia tudo antes que alguém chegue a Berlim, mas ainda parece ser um show bastante tranquilo para a LG. Mas isso não impediu a empresa de lançar uma versão atualizada do seu telefone Dual Screen. Não, este não é um telefone dobrável, é um acessório com uma tela, com algum software inteligente para permitir que o telefone use as duas telas. Nós o vimos pela primeira vez no LG V50, mas agora está no LG G8X Dual Screen , com uma versão atualizada do G8.

A Motorola fez dois anúncios na IFA. O primeiro foi o Moto One Zoom . Este é um telefone de gama média, rodando no Android One, com um sistema de câmera quádrupla na parte traseira. Oferece zoom, grande angular e sensor de profundidade, procurando oferecer uma experiência premium por uma fração do preço. Ele também tem uma bateria enorme.

O segundo dispositivo da Moto estava disponível com o Moto E6 Plus . Isso oferece uma tela grande, câmera dupla, mas tudo a um preço baixo.

A HMD Global - dona da Nokia - apareceu na IFA pela primeira vez. Ok, eles já estiveram em Berlim ao mesmo tempo, mas a primeira conferência de imprensa oficial da HMD Global ocorreu. Também foi uma conferência lotada. Os grandes anúncios foram realmente o Nokia 7.2 e o Nokia 6.2 , um par de atualizações de médio alcance, com levar uma câmera tripla a um aparelho acessível.

Mas é provável que seja dada atenção ao novo Nokia 2720 Flip - este é um telefone comum, mas executando o KaiOS, ele possui alguns serviços do Google, incluindo o Google Assistant - o que significa que você pode conversar com este não-smartphone. há também o Nokia 800 Tough, pois a empresa busca consolidar sua liderança em feature phones globalmente.

A Philips fez vários anúncios, incluindo novas TVs OLED , que suportam quase tudo: Dolby Vision, HDR10 +, Dolby Atmos, Assistente do Google, Amazon Alexa - e também possuem o Ambilight. Estes são modelos premium com preços premium, mas estarão à venda imediatamente. Há também um novo modelo chegando ao Reino Unido - o Philips 754 OLED .

Há também novas lâmpadas Hue. Ok, então tecnicamente não é mais a Philips (é Signify), mas há um novo plug Hue, botão Hue e lâmpadas de filamento Hue, permitindo uma maior variedade de opções de casa inteligente .

A Philips também expandiu sua oferta de fones de ouvido com novas opções de cancelamento de ruído .

A Razer anunciou o Blade Stealth 13 e Blade 15 na IFA 2019, trazendo mais poder para a festa. O Blade Stealth 13 é lançado como o primeiro Ultrabook para jogos do mundo - fino, leve e muito portátil, mas ainda tem muita energia. O novo Razer Blade 15 torna o nível de entrada mais acessível para quem quer um notebook para jogos sem gastar muito dinheiro.

A Samsung usou o IFA 2019 para anunciar que seu serviço HDR10 + dinâmico também funcionará com 8K no futuro. Também tivemos a confirmação de que o atrasado Samsung Galaxy Fold estará disponível a partir de 18 de setembro no Reino Unido - e a Samsung o atualizou para corrigir alguns dos problemas de design desde sua primeira revelação.

A Samsung também anunciou um chip para smartphone com 5G integrado , o que abrirá caminho para telefones 5G mais baratos no futuro. Também foi reiterado que existe uma opção de TV QLED de 8 polegadas de 55 polegadas , atingindo o ponto ideal das casas no Reino Unido - e já está à venda por £ 2999.

A Sennheiser atualizou seus populares fones de ouvido Momentum , adicionando o rastreamento Tile para garantir que você nunca os perca. Isso faz parte de um grande esforço do Tile para integrar sua tecnologia a mais dispositivos Bluetooth nativamente. O cancelamento de ruído ativo torna esses fones de ouvido atraentes para os viajantes.

A Sonos fez alguns anúncios importantes na IFA, com o Sonos Move - um alto-falante portátil Bluetooth, sim, com suporte para Alexa e Google Assistant. O Sonos não é mais limitado por fios.

Menos inteligente é o Sonos One SL - basicamente uma atualização para o Sonos Play: 1, por isso é um pequeno alto-falante sem controle de voz. Um movimento ousado nesses tempos conectados - mas uma chance de atualizar o pequeno alto-falante Sonos para quem não quer voz.

No final da escala, o Sonos Port é uma atualização do Connect que vincula seu equipamento de áudio desconectado ao sistema Sonos .

A Sony lançou um novo smartphone principal na IFA 2019 - o Sony Xperia 5 . É basicamente o Xperia 1 Compact, com câmera tripla, tela 21: 9 e muita energia - mas em um tamanho menor de 6,1 polegadas.

A Sony também atualizou seus fones de ouvido X1000, mas desta vez foram os modelos WI, o estilo de fita para o pescoço com cancelamento de ruído .

A IFA 2019 é realizada em Berlim, de 6 a 11 de setembro. Estas são as datas em que o show é aberto ao público na Messe Berlin.

No entanto, os dias de imprensa - quando as informações sobre novos produtos são divulgados - caem nos dias anteriores, com quarta-feira 4 e quinta-feira 5 de setembro nos grandes dias em que os anúncios são esperados. Em alguns casos, os fabricantes divulgam informações nas semanas anteriores ao show, antes de revelar esses novos produtos ao público.