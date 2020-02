A história do Blackberry: os melhores telefones BlackBerry que mudaram o mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Era uma vez, o BlackBerry era absolutamente louco. Oferecia algo que todos os seus concorrentes não podiam tocar - acesso a e-mails em movimento. Mesmo que você não possua um Blackberry, você pode apostar o seu preço mais baixo que conhecia alguém que o conheceu ou que, pelo menos, veria um nas mãos de outra pessoa regularmente.

Aquele teclado QWERTY físico, com seu toque, toque, toque, podia ser ouvido em todos os vagões de trem e em todos os aviões. Não se tratava apenas de enviar e-mails em movimento. Você também tinha o BBM - serviço Instant Messenger do BlackBerry. Pode ser tudo sobre o WhatsApp agora, mas o BBM leu os recibos dos burros anos atrás. Era mais um motivo único para comprar um BlackBerry, atraente para uma enorme variedade de pessoas, não apenas para os de terno.

Infelizmente, esses dias se foram e, embora o BlackBerry ainda tenha milhões de usuários, ele perdeu o controle. Voltamos a olhar para onde tudo começou. Esta galeria levará você a uma jornada do BlackBerry, desde o primeiro dispositivo portátil em 1999, até onde estamos agora no território Android. Não incluímos todos os dispositivos já anunciados pelo BlackBerry, porque nenhum de nós tem o dia todo, mas você encontrará todos os lançamentos significativos nas últimas duas décadas.

Escrever esse recurso nos fez sentir falta do nosso BlackBerry Bold; portanto, se você já foi um proprietário de um BlackBerry, provavelmente também sentirá o amor.

Aparelhos Blackberry ao longo dos anos:

Este foi o primeiro dispositivo portátil da BlackBerry e estava na categoria de pager bidirecional, junto com alguns outros, incluindo os 857, 900, 950, 957 e 962.

O BlackBerry 850 foi anunciado em 1999 com uma resolução de tela de 132 x 65 pixels, um teclado de polegar e uma roda de rolagem.

O Blackberry 5810 foi um dos primeiros dispositivos baseados em Java, oferecendo um telefone celular embutido, mesmo que fosse necessário um fone de ouvido. Foi lançado em 2002, voltado para empresas e não para consumidores.

O 5810 rodava em uma rede 2G e tinha uma tela monocromática de 160 x 160 pixels. Havia também o 5790 e o 5820 na série 5000.

O BlackBerry 6710 foi um dos da série 6000, também anunciada em 2002. Foi um dos primeiros a oferecer um telefone integrado e apresentava uma grande tela monocromática com 160 x 160 pixels.

Havia também os 6720 e 6750 nesta série, todos lançados em 2002.

O BlackBerry 6210 chegou em 2003, junto com o 6220, 6230 e 6280. Eles também tinham um telefone integrado, mas eles ofereceram uma tela monocromática média em vez de grande como os modelos lançados em 2002.

Suas resoluções eram de 160 x 100. Havia também um modelo 6510 que tinha telefone integrado e rádio bidirecional. A navegação era feita pelo botão giratório lateral e esses BBs eram comuns, já que o e-mail realmente foi às ruas.

O BlackBerry 7290 foi uma das séries 7000, algumas das quais lançadas em 2003, e outras mais em 2004. Eles foram os primeiros modelos de cores a mudar a tela monocromática para oferecer uma tela média com uma resolução de 240 x 160 ou uma tela grande um com 240 x 240 pixels.

O BlackBerry 7290 foi um dos primeiros a oferecer Bluetooth, chegando em 2004. O 7270 também introduziu a WLAN 802.11b. A maioria dos modelos da série 7000 tinha 16 MB de armazenamento - um pouco diferente dos atuais.

A série BlackBerry 7100 consistia em vários modelos, todos oferecendo o que o BlackBerry chamava de teclado SureType. Em vez do teclado QWERTY tradicional, eles tinham um layout semelhante ao QWERTY, mas usavam duas letras por botão, permitindo que os dispositivos se tornassem muito mais finos.

A série 7100 era, portanto, de tamanho semelhante a outros dispositivos concorrentes no mercado, por isso foram os primeiros modelos BlackBerry principais lançados para os consumidores, e não apenas para as empresas. Eles tinham telas de resolução de 240 x 260.

Os modelos da série BlackBerry 8700 lançados em 2005/2006 adicionaram mais recursos ao consumidor, como uma exibição melhor. Eles vieram com telas grandes de 320 x 240 pixels, oferecendo profundidade de cores de 65K.

Esses modelos apresentavam o formato de teclado QWERTY completo, tornando-os mais amplos novamente em comparação com a série 7100.

O BlackBerry Pearl foi o primeiro BlackBerry a perder a roda da trilha por navegar pela tela. Em vez disso, apresentava um mini trackball no centro do teclado de cinco botões e isso revolucionou a navegação do dispositivo.

O 8100 foi o primeiro modelo Pearl e chegou com uma câmera de 1,3 megapixel, além de suporte microSD para expansão de até 8 GB, toques e um media player. Este modelo, e os modelos Pearl que se seguiram, exibiam uma tela de resolução de 240 x 260, mas aumentaram sua câmera para 2 megapixels.

O BlackBerry Curve chegou pela primeira vez em 2007 com o 8300 (foto). Havia algumas variações, a maioria delas com uma câmera de 2 megapixels, a interface do trackball encontrada no Pearl e uma tela com resolução de 320 x 240.

Alguns mudaram um pouco as coisas com uma tela de maior resolução, além de recursos extras. O Curve ofereceu um formato mais amplo, com um teclado QWERTY completo e instantaneamente encontrou o favor do consumidor, graças ao seu baixo preço e ampla variedade de recursos para smartphones.

O BlackBerry 8220 Pearl Flip foi anunciado em 2008 com um formato de concha. Ele tinha uma tela interna de 240 x 320 e uma tela externa de 128 x 160 pixels.

A mesma interface de trackball da série Pearl original estava presente, juntamente com uma câmera de 2 megapixels, memória interna de 128 MB e suporte microSD de até 16 GB.

A linha BlackBerry Bold chegou em 2008 com o modelo 9000 (foto). Ele tinha o formato mais amplo, como o Curve, com o teclado QWERTY completo, bem como a interface do trackball. O Bold agitou o mundo do BB, criando um dispositivo premium que todos queriam. O original Negrito ofereceu uma volta de couro para aquele toque chique e foi provavelmente o aparelho mais icônico que o BlackBerry produziu.

O modelo 9000 veio com uma tela de 480 x 320 pixels, juntamente com uma câmera de 2 megapixels, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a / g / be expansão microSD de até 16 GB.

O primeiro BlackBerry Storm chegou ao final de 2008, com uma tela sensível ao toque clicável, mas sem teclado QWERTY físico. Foi a primeira vez que o BlackBerry tentou mudar para um toque completo, com o iPhone começando a fazer ondas. A tempestade não caiu.

O modelo 9500, na foto, tinha uma câmera de 3,2 megapixels e uma tela com resolução de 360 x 480. Havia também 1 GB de memória interna. Em 2009, o Storm 2 chegou, 9550, com 2 GB de memória, tentando resolver as deficiências do original.

O BlackBerry tentara fazer suas próprias coisas com o toque e lutava para corresponder às ofertas rivais.

O BlackBerry Tour entrou em cena em julho de 2009. Ele ofereceu uma tela com resolução de 480 x 360 pixels para uma densidade de pixels de 250ppi e veio com uma câmera de 3,2 megapixels e expansão microSD para 32 GB.

Havia também uma interface de trackball como o Curve e o Bold.

O BlackBerry atualizou a gama Bold no final de 2009 com o modelo 9700 e duas vezes em 2010 com o 9650 e 9780. O trackball foi substituído por um trackpad e a resolução da tela saltou para 480 x 360 pixels, passando de 220ppi para 250ppi.

Os modelos 9700 e 9650 ofereciam uma câmera de 3,2 megapixels, enquanto a 9780 lançada no final de 2010 tinha uma câmera de autofoco de 5 megapixels.

Embora o trackpad óptico tenha sido um bom aprimoramento sobre o trackball propenso a falhas, havia uma crescente rivalidade com os poderosos dispositivos de toque e reclamações sobre a falta de aplicativos.

O BlackBerry lançou uma atualização para o Pearl em 2010, trazendo o trackpad óptico encontrado no Bold mais recente para o dispositivo de formato menor.

Como o Pearl original, o 9100 apresentava duas letras por botão para permitir uma construção mais fina. Este modelo tinha uma câmera de 3,2 megapixels e expansão microSD da memória de 2GB até 32GB.

O primeiro BlackBerry Torch lançado em 2010 com o modelo 9800 (foto). Ele apresentava uma grande tela sensível ao toque que oferece uma resolução de 480 x 640 para uma densidade de pixels de 250ppi, que pode deslizar para cima para revelar um teclado QWERTY completo.

Havia uma câmera de 5 megapixels a bordo e um trackpad óptico. O Torch foi atualizado algumas vezes em 2011 com o 9810, 9850 e 9860, mas não mudou muito, exceto o aumento no tamanho e na resolução da tela.

O Torch deveria atender a todas as necessidades, com o teclado BlackBerry e uma tela sensível ao toque com recursos de mídia. Nesse estágio, no entanto, a experiência da tela sensível ao toque em outros lugares era muito superior.

Assim como o Pearl foi atualizado, o BlackBerry também atualizou o modelo Curve em 2010, introduzindo o trackpad óptico encontrado no Torch no 9300, bem como uma câmera de 2 megapixels com gravação de vídeo.

O Curve ainda era popular porque era compacto, capaz e um ótimo aparelho para mensagens. Com os dados ainda sendo caros, o Curve era uma ótima maneira de se comunicar.

O BlackBerry Style foi lançado no final de 2010 com um design flip. O monitor interno tinha uma resolução de 360 x 400, enquanto o monitor externo tinha uma resolução de 240 x 320.

Quando abertos, os usuários tinham acesso a um teclado QWERTY completo, juntamente com um trackpad óptico. Havia também uma câmera de 5 megapixels a bordo.

O BlackBerry Bold Touch chegou no verão de 2011. Ofereceu o trackpad óptico, um teclado QWERTY completo e uma interface touchscreen.

Havia NFC a bordo, além de uma câmera de 5 megapixels e, na época, era o BlackBerry mais fino disponível.

O Bold Touch despertou algumas paixões novamente, oferecendo um ótimo teclado, mas uma experiência de toque que estava nesse ponto em uma tela que parecia pequena demais para as necessidades do consumidor.

O BlackBerry Z10 foi o primeiro modelo a apresentar o novo sistema operacional BB10, chegando no início de 2013. Ele tinha uma tela de 4,2 polegadas que oferece uma resolução de 1280 x 768 pixels.

Uma câmera traseira de 8 megapixels estava a bordo, bem como uma câmera frontal de 2 megapixels e oferecia uma autonomia de 10 horas de conversação. Havia um processador dual-core de 1,5 GHz suportado por 2 GB de RAM executando o programa, juntamente com 16 GB de memória e microSD para expansão de até 32 GB.

O Z10 foi um lançamento interessante, embora fosse óbvio que o BlackBerry estava agora tentando lançar um sistema operacional com conveniência de toque total e estava enfrentando uma luta difícil. Quando o Z10 foi lançado, ele já estava desatualizado.

O BlackBerry Q10 foi o segundo dispositivo BB10 a ser lançado, lançado em abril de 2013. Oferecia uma tela com resolução de 3,1 polegadas 720 x 720 pixels, juntamente com a funcionalidade completa do teclado QWERTY.

Uma câmera traseira de 8 megapixels estava a bordo, juntamente com uma câmera frontal de 2 megapixels e apresentava um processador dual-core de 1,5 GHz com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento.

O olhar aguçado do BlackBerry para os materiais voltou a aparecer, com um lindo tecido de fibra de vidro na parte traseira do Q10, dando uma sensação adorável. Era pequeno e divertido, mas, em última análise, o mundo do consumidor havia mudado.

O BlackBerry Q5 seguiu o lançamento do Q10, lançado em junho de 2013. O teclado QWERTY completo estava a bordo, juntamente com uma câmera traseira de 5 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels.

Há uma tela de 3,1 polegadas com resolução de 720 x 720 pixels, um processador de núcleo duplo de 1,2 GHz, além de 2 GB de RAM e 8 GB de memória interna.

O BlackBerry Z30 foi lançado em outubro de 2013, trazendo o BB10, além de uma tela com resolução de 720 x 1280 pixels de 5 polegadas.

Ele tinha uma bateria de 2880mAh, processador dual-core de 1,7 GHz e 2 GB de RAM com 16 GB de armazenamento. O Z30 era apenas touchscreen, sem teclado físico QWERTY em oferta.

O BlackBerry Z30 foi a maior jogada de um dispositivo concorrente direto para competir com Android, no entanto, nesse ambiente, a falta de aplicativos nativos o diferenciava.

O BlackBerry Passport chegou em setembro de 2014 a uma enorme mistura de reações. Era um dispositivo Marmite com uma tela quadrada de 4,5 polegadas com uma resolução de 1440 x 1440 pixels.

Uma câmera traseira de 13 megapixels estava a bordo, juntamente com uma câmera frontal de 2 megapixels e possuía uma bateria de 3450mAh, processador Snapdragon 801 e 3 GB de RAM. Ele também voltou a oferecer um teclado QWERTY físico novamente.

Nesse ponto, ficou claro que a BlackBerry estava projetando dispositivos para seus fãs e o discurso voltou muito à conveniência dos negócios, com a BlackBerry aproveitando os pontos fortes de suas soluções corporativas e de teclado.

O BlackBerry Classic seguiu o Passport em dezembro de 2014, trazendo de volta um design semelhante ao Bold, que todos conheciam e amavam. O Classic tinha uma tela de 3,5 polegadas com uma resolução de 720 x 720 pixels e ofereceu uma câmera de 8 megapixels com uma câmera frontal de 2 megapixels.

Havia 2 GB de RAM a bordo, além de um processador de 1,5 GHz, mas a principal coisa sobre esse dispositivo, além do teclado QWERTY físico, era que ele permitia aos usuários baixar aplicativos Android e aplicativos BlackBerry.

Quatro meses após a chegada do BlackBerry Classic, veio o BlackBerry Leap com tela sensível ao toque, afastando-se do teclado QWERTY físico. O Leap foi o produto de um novo acordo de produção com a Foxconn, vendo um dispositivo de toque mais barato produzido.

O Leap tinha uma tela de 5 polegadas oferecendo uma resolução de 1280 x 720 pixels, uma câmera traseira de 8 megapixels, uma câmera frontal de 2 megapixels e um processador de 1,5 GHz com 2 GB de RAM. Ele veio em preto e branco e foi o último dispositivo BB10 de todos os tempos.

Priv foi o momento em que tudo mudou para o BlackBerry. Foi o primeiro dispositivo Android construído pelo BlackBerry e marcou o início do fim de sua própria plataforma móvel.

Ele apresentava o teclado QWERTY completo, escondido embaixo de uma tela deslizante, juntamente com uma câmera de 18 megapixels, tela Quad HD e o processador Qualcomm Snapdragon 808.

Como um dispositivo Android, o Priv estava cheio de inovação. O formato era talvez um pouco grande, oferecendo uma ação deslizante, mas o Priv é um bom aparelho.

Tendo decidido que não podia se dar ao luxo de manter sua divisão de hardware em funcionamento, a BlackBerry entregou sua licença à TCL, a mesma empresa que teve um sucesso razoável em revigorar a marca Alcatel. Seu primeiro telefone, o KeyOne, foi um nocaute para os fãs tradicionais do BlackBerry.

Ele ainda rodava o Android, mas - ao contrário do Priv - apresentava um teclado antiderrapante diretamente abaixo da tela. Sua combinação de metal arredondado e textura traseira aderente com toque suave fizeram com que fosse uma alegria usar, e sua tela não convencional de 3: 2 de 4,5 polegadas era surpreendentemente nítida e limpa.

Com uma bateria de 3.500mAh e um processador Snapdragon 625, ele pode durar quase dois dias entre as cargas e realizar a maioria das tarefas com pouco esforço ou atraso.

O acompanhamento do KeyOne é o BlackBerry mais recente emblemática, e o objetivo aqui era diminuir a oferta, tornando-a mais premium em termos de aparência, mais durável e mais leve. O teclado foi aumentado visivelmente, garantindo que fosse ainda mais fácil digitar.

Ele manteve a mesma tela de resolução de 1080 x 1620 3: 2, mas aumentou a potência do processador para o chip Snapdragon 660, com 6 GB de RAM e uma bateria de 3.500 mAh de longa duração.

Seu sistema de câmera dupla de 12 megapixels na parte traseira também era novo, assim como o acabamento emborrachado e aderente. Suas bordas quadradas não eram tão agradáveis de segurar quanto o KeyOne arredondado, mas as melhorias certas foram feitas em outros lugares.