O que é a chamada Wi-Fi e como você pode ativá-la?

Com os clientes impulsionando a demanda por conectividade sempre ativa, as redes de telefonia móvel estão recorrendo ao Wi-Fi para permitir serviços que seus próprios mastros podem não ser capazes de fornecer.

Isso é bom para quem deseja permanecer conectado em uma área que talvez não suporte uma rede específica, permitindo que você atenda e receba mensagens onde a rede celular pode não chegar.

As chamadas por Wi-Fi são exatamente o que você está pensando: um recurso que permite fazer e receber chamadas (e enviar mensagens de texto) por uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel tradicional.

Mais especificamente, com a Chamada Wi-Fi, os pacotes celulares de uma chamada telefônica ou mensagem de texto são transferidos pela Internet do seu dispositivo móvel para sua operadora (enquanto utilizam velocidades de dados mais altas do que a maioria das conexões celulares), depois são canalizados pela rede celular e finalmente entregue ao destinatário pretendido. Simples, certo?

É um recurso útil, caso você se encontre em uma área com sinal fraco, pois permite aproveitar o Wi-Fi para que seu dispositivo esteja conectado. Pode ser em áreas rurais sem mastros de rede usando Wi-Fi doméstico ou em uma boate no porão que tenha Wi-Fi.

Para usar as Chamadas Wi-Fi, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma rede compatível e de um dispositivo compatível. A maioria dos novos telefones premium é compatível - por exemplo, o serviço é compatível com qualquer iPhone lançado desde 2014.

Muitos aplicativos populares - incluindo aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Facebook Messenger e Skype - permitem que você envie e receba chamadas / textos por Wi-Fi ou sua rede de dados, mas esse não é o Wi-Fi Calling.

Ao usar um aplicativo como o WhatsApp, sua atividade de chamada é mantida estritamente no próprio aplicativo e entre os usuários desse aplicativo. Seu número de telefone é usado para verificar sua identidade, mas não tem nada a ver com a rede, exceto os dados que você usa.

Da mesma forma, o FaceTime da Apple e o iMessage transferem chamadas e mensagens para serviços de Internet usando a conexão de dados do dispositivo, mas esse é um serviço da Apple, e não da sua rede.

Em alguns casos, como o iMessage, você recebe mensagens ilimitadas e é perfeitamente integrado para uso entre os usuários de dispositivos Apple, mas é distintamente diferente da proposta em relação às Chamadas Wi-Fi da rede, onde as mensagens enviadas e feitas serão deduzidas (provavelmente) do seu plano de conversação.

A principal desvantagem das chamadas por Wi-Fi é que as chamadas telefônicas em andamento nem sempre podem ser transferidas de volta para a sua rede móvel quando o Wi-Fi é iniciado.

Portanto, se você iniciar uma ligação via Wi-Fi na Starbucks, mas sair do alcance, sua rede móvel não poderá atender. Isso só acontecerá quando todos tiverem VoLTE (voice over LTE).

Atualmente, quando você faz uma chamada de voz, seu dispositivo muda para 2G ou 3G e você não pode mover uma chamada de ou para Wi-Fi. No entanto, se ou quando sua rede suportar VoLTE (também chamada de voz 4G), você poderá mover a chamada de voz do Wi-Fi de volta para a rede sem interromper a ligação.

Acesse o site da sua operadora para encontrar guias passo a passo para configurá-lo. Na maioria das vezes, você precisará ativar uma opção em Configurações e talvez notificar sua operadora que planeja usar as Chamadas Wi-Fi.

Depois de configurar, basta usar o telefone normalmente. Você deverá ver um novo símbolo (veja a imagem superior) na parte superior do telefone ao usar as Chamadas Wi-Fi. Lembre-se de que a outra pessoa / destinatário não precisa de um dispositivo compatível com chamadas Wi-Fi (nem precisa habilitá-lo com uma operadora) para que o recurso funcione.

Como os dispositivos Android variam muito, talvez você precise alterar um pouco essas instruções, mas o básico será o mesmo.

Vá para as configurações Selecione Rede e Internet Em seguida, vá para Wi-Fi e toque em Chamadas Wi-Fi. Pode ser necessário ir para Avançado para ver isso. Se você não conseguir encontrar, toque no ícone de pesquisa na parte superior para procurar a configuração (digite Wi-Fi e a configuração deve aparecer). Deslize a alternância para ativar as Chamadas Wi-Fi. Dependendo do telefone, você também poderá escolher se o Wi-Fi é preferível para chamadas quando estiver dentro do alcance.

Vá para Configurações> Geral> Atualização de Software Baixe e instale qualquer atualização de software que seja exibida, se não houver, prossiga para a próxima etapa. Vá para Configurações> Telefone Selecione Chamadas Wi-Fi Alternar a conexão Wi-Fi Este botão do iPhone muda para a posição ligado Confirme que você deseja ativar o recurso

Assim que a chamada Wi-Fi for ativada, se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o nome da sua rede na barra de status deverá agora dizer "Chamada três WiFi" ou semelhante, dependendo da sua rede.

Sempre que você vir essa mensagem na sua barra de status, suas chamadas e mensagens de texto serão feitas por Wi-Fi, o que geralmente significa que você obterá melhor qualidade de chamada.