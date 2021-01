Telefones Motorola ao longo dos anos: o melhor e o pior, em imagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa por trás do primeiro telefone móvel portátil comercial do mundo certamente percorreu um longo caminho ao longo das décadas. De telefones de tijolo grandes o suficiente para rasgar seu bolso a smartphones com teclados giratórios, a Motorola se interessou por tudo.

Desde 1983, quando o Dynatac 8000x - também conhecido como o avô dos celulares - estourou em cena, a Motorola tem fabricado uma ampla variedade de telefones celulares, telefones para mensagens, telefones clamshell, telefones da moda e smartphones.

Procurar fotos antigas de dispositivos Motorola, sejam eles bons ou não, certamente abrirá uma comporta nostálgica para a maioria das pessoas.

Estamos olhando para trás para mostrar osdispositivos Motorola mais icônicos, interessantes e incomuns de todos os anos. Qual desses você se lembra?

Motorola DynaTAC (1983)

Motorola MicroTac (1989)

Motorola StarTAC (1996)

Motorola D160 (1997)

Motorola I1000 Plus (1998)

Motorola Timeport (1999)

Motorola V100 (1999)

Motorola Timeport P7389i (2000)

Motorola V70 (2002)

Motorola T720 (2002)

Motorola C200 (2003)

Motorola A760 (2003)

Motorola I730 (2003)

Motorola RAZR (2004)

Motorola PEBL (2005)

Motorola ROKR E1 (2005)

Motorola Krzr K1 (2006)

Motorola Q (2006)

Motorola SLVR L6 (2006)

Motorola Rizr Z8 (2007)

Motorola ROKR E8 (2008)

Motorola AURA (2008)

Motorola ZN5 (2008)

Motorola Droid (2009)

Motorola Droid X (2010)

Motorola MING A1680 (2011)

Motorola ATRIX 4G (2011)

Motorola Droid Razr Maxx (2012)

Motorola Droid 4 (2012)

Moto X (2013)

Moto G (2013)

Nexus 6 (2014)

Moto z e Moto Mods (2016)

Motorola Razr (2019)

Moto G9 Power

Com o Moto G9 Power, a Motorola foi contra a norma e adicionou uma bateria colossal em seu telefone que os outros telefones principais resistiriam. Descobrimos que este telefone poderia facilmente durar dois dias sem precisar de uma carga como resultado. Por si só, é um grande argumento de venda,

Outros destaques incluem uma câmera de 64 megapixels e um preço acessível também. Pode não ser tão sofisticado quanto os outros telefones, mas achamos que seria uma ótima opção se você queria algo capaz de durar e durar.

Escrito por Adrian Willings e Maggie Tillman.