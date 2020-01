Telefones Motorola ao longo dos anos: o melhor e o pior, em imagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A empresa por trás do primeiro celular portátil comercial do mundo certamente percorreu um longo caminho ao longo das décadas. De telefones de tijolo grandes o suficiente para rasgar seu bolso a smartphones com teclados giratórios, a Motorola se interessou por tudo.

Desde 1983, quando o Dynatac 8000x - também conhecido como avô dos celulares - entrou em cena, a Motorola fabrica uma grande variedade de telefones celulares, telefones de mensagens, telefones de garra, telefones de moda e smartphones.

Navegar por fotos antigas de dispositivos da Motorola, sejam eles bons ou não, é obrigado a abrir uma comporta nostálgica para a maioria das pessoas.

Estamos olhando para trás para mostrar os dispositivos Motorola mais icônicos, interessantes e incomuns de todos os anos. De qual destes você se lembra?

Você já viu isso antes. Se você não tiver, provavelmente terá 12 anos. Tornou-se o primeiro celular a ser oferecido comercialmente e é lembrado com carinho como parte icônica da década de 1980. Quando lançado, também era considerado um símbolo de riqueza e futurismo. Agora parece extremamente arcaico e quase cômico, mas este telefone anunciava o futuro do smartphone moderno.

O MicroTAC era o menor e mais leve telefone disponível na época e chegou às manchetes em todo o mundo. Era verdadeiramente portátil e acabou em quase todos os videoclipes do final dos anos 80 e início dos anos 90.

Ah, o telefone "It". O StarTAC foi o sucessor do MicroTAC, um telefone semi-clamshell lançado em 1989. O StarTAC foi um dos primeiros celulares a ganhar ampla adoção pelo consumidor.

Se você não podia pagar pelo StarTAC nos anos 90, então adquiriu o D160. Também é lembrado como um dos primeiros telefones PAYG (pré-pagos).

O i1000plus foi o primeiro aparelho do mundo a combinar telefone digital, rádio bidirecional, pager alfanumérico, micronavegador da Internet, e-mail, fax e mensagens bidirecionais.

O Motorola Timeport é um dos vários telefones candybar fabricados pela Motorola. Seu design incluía uma tela eletroluminescente orgânica, que não era totalmente colorida, mas incluía verdes, azuis e vermelhos clássicos da época. O Timeport ganhou seu nome trabalhando nas redes GSM 900MHz, 1800MHz e 1900MHz, o que significa que poderia funcionar no Reino Unido, na maior parte da Europa e nos Estados Unidos. Esse telefone era o telefone de escolha do executivo na época.

Descrito como um comunicador pessoal e um telefone, o V100 impulsionou a mania de mensagens bidirecionais. Alertas de vibração, toques mono e um design moderno tornaram este item bastante popular.

A Motorola e a Cisco Systems forneceram a primeira rede celular GPRS comercial do mundo para a BT Cellnet no Reino Unido. O Timeport P7389i se tornou o primeiro telefone celular GPRS.

O V70 certamente exibia um visual bem legal. Esse design instantaneamente reconhecível foi considerado um telefone de moda em sua época. Um painel monocromático circular e giratório com um teclado com luz de fundo em neon e quadros intercambiáveis fizeram deste um dispositivo bastante sofisticado da Motorola. O Motorola V70 tinha um navegador WAP, recursos GPRS, modo vibratório e discagem por voz.

Frequentemente descrito como um cruzamento entre as séries StarTAC e V60, o T720 incluía recursos de personalização. Os proprietários puderam alterar as placas frontal e preta do telefone para personalizar a aparência do dispositivo.

Esse telefone era muito chato para a época, mas seu design simples e preço baixo o tornaram o terceiro celular mais vendido da empresa em todos os tempos. O Motorola C200 foi tão bem construído que alguns usuários alegavam ainda estar usando este telefone, com sua bateria original, até 2011 .

O A760 foi o primeiro aparelho do mundo a combinar um sistema operacional Linux e tecnologia Java com funcionalidade completa de PDA. Os destaques deste dispositivo incluem uma câmera digital, reprodutor de vídeo, MP3 player, viva-voz, mensagens multimídia e até tecnologia Bluetooth.

Este telefone liderou a mania do PTT (push-to-talk). Era um dispositivo operado pela Nextel e tornou-se sinônimo da transportadora. Ele também possui uma tela elegante capaz de suportar até 65.000 cores. Um telefone flip clássico, amado por muitos.

Em 2004, tínhamos muitas coisas boas a dizer sobre o Motorola RAZR . Seu design extremamente fino destacou-se da concorrência, e esse modelo em particular agora é frequentemente associado a toda a série Razr. Um corpo esbelto e metálico falou do futuro do design minimalista do smartphone e viu esse dispositivo ser comercializado como um telefone exclusivo da moda. O RAZR teve grande sucesso e a Motorola vendeu mais de 50 milhões de unidades até 2006.

O Motorola PEBL era um telefone celular clássico de concha que podia ser aberto com uma mão e apresentava um acabamento de metal altamente polido e uma aparência legal (para a época). Ele suportava a rede triband, tinha 5 megabytes de memória e até ostentava uma câmera VGA.

O Motorola ROKR E1 viu a Motorola se unir à Apple para criar um novo dispositivo que seria o primeiro telefone a suportar a sincronização do iTunes - o segundo era o iPhone da Apple em 2007. O Motorola ROKR E1 permitiu que os usuários pegassem 100 faixas do iTunes coleção fora e sobre com eles. Isso ficou insignificante quando comparado ao iPod da Apple e uma taxa de transferência lenta resultou em falta de apelo e vendas fracas.

Como um telefone clamshell / flip, o KRZR era mais longo mas mais estreito que o Motorola Razr. A série KRZR começou com o K1. A Motorola estava tentando rejuvenescer o sucesso do RAZR original com este novo dispositivo que incluía uma câmera de 2 megapixels, um MP3 player e um design sofisticado. Achamos que era certamente uma atualização segura do RAZR , mas dificilmente uma partida radical e emocionante.

O Motorola Q era um telefone sem tela sensível ao toque que executava o sistema operacional Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition. Com o Motorola Q, a empresa estava tentando oferecer uma alternativa ao BlackBerry que era incrivelmente popular entre os empresários da época. O Moto Q apresentou um teclado QWERTY, tecnologia Bluetooth integrada, acesso EV-DO, sincronização sem fio para conectividade a qualquer momento com sincronização de email, calendário e contatos, além de suporte para Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Adobe Acrobat. Mas nenhum desses recursos foi suficiente para destronar o BlackBerry.

Conhecido por seu design fino, o L6 possuía o título de telefone celular mais fino do Reino Unido antes da chegada do Samsung P300. O Motorola SLVR L6 era ideal para o fashionista com orçamento limitado (como foi dito em 2006). Tinha algumas coisas a seu favor, mas não estava isenta de falhas.

O Motorola Rizr Z8 apresentou um design incrivelmente desagradável para a época. Apreciamos a sensação tátil e os materiais clássicos da Motorola combinados com o design do controle deslizante. Enquanto outros telefones da época estavam focados na música, o Motorola Rizr Z8 foi lançado como um dispositivo de vídeo. Uma tela que suporta 16 milhões de cores e 30fps foi o outro destaque, assim como a conectividade HSDPA, Bluetooth estéreo, câmera de 2 megapixels e um slot microSD expansível.

O Motorola Rokr E8 queria ser o player de música de todo mundo e isso ficou claro nos controles de música de quatro direções destacados no design. Na época, achamos que a música parecia ótima, mas não era o telefone mais avançado do mercado e outros recursos sofreram em favor dos recursos musicais. Ainda assim, pelo menos tinha um fone de ouvido de 3,5 mm.

O Motorola Aura apresentava uma semelhança impressionante com o V70 de alguns anos anteriores. Mas esse móvel estranho representou uma entrada no mundo de elite dos celulares de última geração com um preço de 1.400 libras, que envergonha até os carros-chefe de hoje. Feito de aço inoxidável, o Motorola Aura também possui engrenagens em movimento e uma tela circular protegida por uma lente fabricada na Suíça. Este telefone estava bem e verdadeiramente sobre a funcionalidade. Não há slot para cartão Wi-Fi, 3G ou microSD e certamente não há aplicativos para falar, mas parecia muito especial.

O Motorola ZN5 viu a Motorola se esforçando para recuperar os dias de glória do RAZR. Dessa vez, a Motorola colaborou com a Kodak para lançar um dispositivo com foco em fotografia. Esse telefone com barra de chocolate inclui uma câmera de 5 megapixels, além de otimização para aplicativos multimídia. Achamos que o ZN5 era um pouco abaixo do esperado na época, mas certamente é outro dos dispositivos mais interessantes da Motorola.

O Motorola Droid era um smartphone habilitado para multimídia que executava o sistema operacional Android do Google. O Droid foi lançado com o Android Eclair (Android 2.0) e ajudou a lançar uma das franquias móveis de maior sucesso no mundo. Na época, pensávamos que o Motorola Droid era um dispositivo fantástico, oferecendo uma experiência de ponta com recepção telefônica impecável para inicializar. Foi lançado como o Motorola Milestone em outras regiões.

Este dispositivo reformulou a série Droid, abandonando o design enorme e pesado, frequentemente associado aos Droids, em favor de um design fino (na época, de qualquer maneira). Apesar disso, ainda era grande e dificilmente o dispositivo mais bonito do mercado, mas incluía uma câmera de 8 megapixels e excelente captura de vídeo. O Droid X certamente tinha muito a oferecer e rodou no Android 2.2 com o Swype pré-instalado, o que o tornou interessante após a retirada do teclado deslizante.

O Motorola Ming era um telefone celular vendido apenas em Hong Kong e China. Fazia parte de uma série de dispositivos com especificações interessantes, este modelo incluía uma tampa transparente em concha e caneta stylus. Certamente peculiar.

Após uma estréia de destaque na CES 2011, este dispositivo é lembrado por sua doca de laptop enigmática. O foco da Motorola estava em um dispositivo que colocava um computador no bolso e também vinha com uma variedade de acessórios. O Motorola ATRIX provavelmente era o antepassado dos atuais Moto Mods e mostrou que a Motorola não tinha medo de inovar.

Ressuscitando a série Razr, o Maxx teve uma bateria de longa duração e um impressionante software Smart Actions. O Motorola Droid Razr Maxx mais uma vez viu a Motorola tentando reviver os dias nebulosos da glória do RAZR. Este novo dispositivo pode não ter o mesmo estilo que o dispositivo original, mas o que ele tinha era uma bateria esmagadora - que durou até dois dias. Na época, era provavelmente o melhor dispositivo Android, especialmente se você queria que ele durasse e durasse. A falta do Android 4 no lançamento teve muitos problemas.

Parte da franquia Verizon Droid, o Droid 4 é considerado um dos últimos grandes smartphones QWERTY. Supostamente aperfeiçoou o teclado móvel com teclas responsivas, táteis e fortes.

O Motorola Moto X foi o primeiro carro-chefe da Motorola depois de se tornar uma empresa do Google e, como tal, era muito esperado e muito procurado. No entanto, não era realmente um carro-chefe, voltado mais para o mercado de massa e projetado para atrair a todos que não tinha as especificações de ponta que muitos esperariam de um dispositivo principal. No entanto, ele oferece opções de personalização e estética estética graças ao Moto Maker.

O Moto G lançado em 2013 querendo fazer algo que outros smartphones não fizeram - trazer todo esse poder para os mercados emergentes. O Moto G iniciou uma tendência, querendo acabar com os telefones comuns e colocar o Android nos bolsos daqueles que antes não tinham dinheiro para possuir um smartphone. Ele deu início a uma grande família de telefones Moto que ainda funciona hoje - e, em muitos casos, ainda oferece uma ótima experiência no final acessível do mercado.

O Nexus 6 viu a Motorola se expandindo com um dispositivo Nexus que se mudou para o território phablet. Este telefone tinha muitos dizendo que era "grande demais", mas também se alegrava por ser um fantástico smartphone versátil com a versão mais recente do Android que sempre atraía os verdadeiros fãs do Android. O Nexus 6 seguiu o design do Moto X e também parecia muito bom. Achamos que o Nexus 6 tinha bastante potência, bom desempenho geral e uma construção sólida apoiada por um design atraente.

O Moto Z tinha tudo a ver com mods - módulos com clip que oferecem uma variedade de destaques diferentes, incluindo alto-falantes, câmeras aprimoradas e muito mais. Isso certamente fez o telefone se destacar, mas também assumiu que você gostaria de gastar mais dinheiro para acessórios do seu smartphone. O Moto Z não era um dispositivo principal, mas certamente era interessante - e o Moto Mods continuou muito além do telefone original.

O Razr está de volta em 2019 e desta vez é uma visão do futuro. O ícone de 2004 foi reinventado com uma tela dobrável, exibindo um design familiar de concha de molusco que permite dobrar seu telefone ao meio e colocá-lo no bolso. Ele já está atraindo muita atenção - assim como o preço de US $ 1500. Ele estará disponível no início de 2020 na Verizon e EE no Reino Unido. As pré-encomendas estão abertas .