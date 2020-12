10 dicas para gravar melhor vídeo com seu smartphone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gravar vídeo nunca foi tão fácil ou sem esforço. Todo mundo tem uma câmera de vídeo potente no bolso: um smartphone . E com um pouco de prática e acesso a algumas dicas importantes, até você - sim, você - pode começar a gravar ótimas filmagens, fazer vlogs ou até mesmo gravar um filme independente ou documentário usando apenas seu smartphone.

Assim, em um esforço para ajudá-lo a capturar o que você deseja da melhor maneira possível, o Pocket-lint arredondou dez dicas. Embora algumas das dicas possam parecer óbvias, seguir todas elas deve resultar em vídeos incríveis todas as vezes.

Nada destrói uma boa filmagem como ter duas barras verticais pretas em ambos os lados do vídeo. Para evitar esse erro amador, certifique-se de usar a orientação paisagem e não a orientação retrato durante a gravação - ou invista em um smartphone como o Motorola Moto One Action que grava automaticamente na paisagem, mesmo se você segurar o telefone no retrato.

A paisagem não apenas torna o seu vídeo esteticamente mais agradável em geral, mas também o torna mais agradável de assistir quando visualizado em uma tela ampla ou na televisão. Além disso, você capturará mais no vídeo real.

Portanto, lembre-se: nunca segure seu telefone verticalmente durante a gravação, a menos que você realmente goste ou queira que essas barras pretas verticais sejam incluídas (ou se você estiver gravando apenas para algo como Histórias do Instagram).

Agora que você está gravando na orientação adequada (veja acima), preencha completamente o quadro com o seu assunto. Você também pode colocá-lo um pouco fora do centro para criar uma cena mais visualmente interessante. Apenas brinque e veja o que fica melhor.

A maioria dos aplicativos de câmera do telefone tem a opção de habilitar linhas de grade se você acessar as configurações da câmera, onde há grades verticais e horizontais na tela durante a filmagem. A ferramenta de enquadramento mais popular é a regra dos terços, então se você habilitar uma grade 3x3 em seu aplicativo de câmera, você pode alinhar o assunto com uma das terças linhas verticais ou usar as linhas horizontais para obter a linha do horizonte a posição desejada.

Nada é pior do que o zoom digital - pergunte a qualquer fotógrafo profissional. Felizmente, agora estamos em uma era em que muitos dos melhores smartphones vêm com um zoom sem perdas ou óptico, que permite que você amplie sem perder muito (se houver) dos detalhes.

Para aumentar o zoom durante a gravação sem perder a qualidade nítida e vívida que você deseja nos vídeos, você precisará de um dispositivo que ofereça um zoom óptico decente - como o Oppo Find X2 Pro . Se você tem um smartphone com mais de uma câmera na parte traseira, geralmente uma das lentes extras é uma lente designada de "telefoto".

Se você não tem um smartphone com zoom óptico, precisará se aproximar do assunto ou usar um acessório como as lentes clip-on da Moment, por exemplo. Em geral, você deve sempre chegar o mais perto possível, especialmente para fotos fechadas em rostos. Vamos ver essas sardas, linhas finas e pelos nas bochechas.

Todos nós vimos aqueles vídeos em que o assunto tem pele amarela e olhos vermelhos diabólicos combinados com fundos superescuros. O culpado? Bem, sim, é o fotógrafo ... mas também é o flash.

Os smartphones, você vê, vêm equipados com luzes LED que são muito brilhantes e podem facilmente desviar a temperatura da cor das fotos. Além disso, muitas vezes o vídeo ainda sai mal iluminado no final. Se você quiser gravar uma foto à noite, terá que encontrar outra fonte de luz. Ou, se seu telefone tiver um modo noturno para fotografar, você também pode usá-lo. Para vídeo, porém, não existem muitos telefones por aí que filmam ótimas imagens com pouca luz.

Se você quiser ou precisar de iluminação extra, felizmente pode comprá-la relativamente barato. Pesquise na Amazon por anéis de luz acessíveis se você quiser um rosto uniformemente iluminado para filmar vlogs para a câmera, ou pegue alguns pequenos painéis de LED alimentados por bateria. Eles darão a você uma aparência muito mais consistente e uniforme do que o flash LED do seu telefone jamais poderia.

Há outra coisa que você deve ter em mente ao pensar sobre flash e iluminação em geral: evitar configurações de luz de fundo.

Você pode ser capaz de ver as pessoas e seus rostos quando estão iluminados por trás, mas a câmera do seu smartphone geralmente não consegue e produzirá imagens com uma luz brilhante formando um halo em uma figura escura. Essa figura também não terá características visíveis, o que significa que você perdeu tudo o que estava tentando capturar. A menos que o seu telefone tenha alguns recursos realmente avançados de HDR, é algo que você definitivamente precisa ficar de olho.

Para evitar essa situação, tente definir uma configuração básica de luz. Aqueles de vocês que estão gravando em tempo real também podem melhorar uma situação de contraluz movendo para um lado ou outro, ou movendo seu objeto de forma que ele fique de frente para a luz. Embora alguns aplicativos de câmera padrão tentem reduzir os efeitos da luz de fundo, você também deve tentar reduzir os efeitos na sua extremidade.

A fotografia com lapso de tempo ou lapso de tempo é uma técnica cinematográfica em que a frequência com que os quadros do filme são capturados (a taxa de quadros) é muito mais baixa do que a usada para visualizar a sequência. Quando você repete essa sequência em velocidade normal, o tempo parece estar se movendo mais rápido e, portanto, passando.

Simplificando: a fotografia lapso de tempo é a manipulação do tempo. Objetos e eventos que normalmente levariam horas, dias, meses ou anos podem ser capturados e visualizados mais tarde em uma velocidade muito mais rápida, graças às técnicas de fotografia com lapso de tempo.

Antes de a equipe do Instagram estrear o Hyperlapse, criar um vídeo de lapso de tempo com seu smartphone era tedioso e, para ser honesto, difícil. Desde então, alguns fabricantes acabaram de incorporar o recurso diretamente no aplicativo de câmera pré-instalado. Os iPhones da Apple , por exemplo, possuem um recurso de lapso de tempo na câmera.

Ainda assim, alguns telefones não o têm e o Hyperlapse foi descontinuado, mas existem alternativas. A Microsoft tem seu próprio aplicativo Hyperlapse na Play Store que é simples de usar e estabiliza sua filmagem, e há outro chamado Framelapse Pro que é muito bem avaliado.

Um avanço da indústria de smartphones nos últimos anos é a estabilização de imagem eletrônica e óptica. Em essência, ele reduz qualquer aperto de mão ao mínimo se você estiver filmando com as mãos. Funciona relativamente bem, mas se você estiver se movendo para seguir um objeto ou usando-o para deslocar ou orbitar ao redor de uma pessoa ou objeto, a melhor opção é obter um gimbal físico que funcione com seu telefone para torná-lo realmente suave.

Um desses gimbais é o DJI OM 4. Com o telefone conectado e o aplicativo carregado, você poderá utilizar o poder dos recursos de vídeo do telefone, mas a estabilização oferecida pelo gimbal lhe dará uma aparência cinematográfica limpa que você luta para disparar na mão. Não importa o quão estável seja sua pegada.

O Snapchat foi um dos primeiros aplicativos a mudar totalmente a forma como gravamos um vídeo. Com ele, você pode enviar rapidamente um vídeo (ou foto) de você mesmo no trabalho para um amigo e, em seguida, ele pode abri-lo, fazer uma captura de tela se quiser e responder com sua própria resposta ao vídeo.

Você pode tornar as fotos ainda mais divertidas adicionando efeitos especiais e sons baseados em realidade aumentada, com um recurso chamado Lentes. Como as lentes, que são aplicadas principalmente ao seu rosto em tempo real, também existem as lentes 3D World que afetam exclusivamente o ambiente ao seu redor.

Esta animação é sobreposta no mundo ao nosso redor e pode ser capturada e compartilhada com nossos amigos em um bate-papo ou seguidores por meio de nossa história. Tanto as lentes quanto as lentes mundiais são frequentemente alteradas pelo Snapchat, embora as mais populares sejam recorrentes. Por último, existem filtros, que você pode usar para aprimorar seu snap.

Você pode adicionar filtros coloridos, a hora atual, clima local, sobreposições de velocidade ou geofiltros ao seu vídeo. Agora, quando você terminar de jogar com qualquer um desses recursos do Snapchat, você sempre pode salvar seu snap localmente em seu dispositivo e depois compartilhá-lo com outras pessoas por meio de outras redes sociais ou SMS. Mas, se o Snapchat não é sua praia, experimente o Instagram . O Instagram oferece vários filtros e lentes para vídeos também.

Vamos ser honestos: as câmeras dos smartphones simplesmente não são tão boas quanto as potentes feitas pela Canon, Nikon ou Sony, principalmente porque as câmeras dos smartphones e seus aplicativos de câmera faltam controles mais precisos e outras coisas, embora estejam ficando muito melhores.

Portanto, se você deseja levar suas habilidades de gravação de vídeo de smartphone para o próximo nível, sem ter que comprar uma DSLR cara , você pode querer considerar a compra de acessórios que revelam o verdadeiro potencial da sua câmera. Você pode obter tudo, desde sistemas de montagem em tripé até complementos de lentes criativas.

E, finalmente, às vezes é necessário um pouco de edição para fazer sua filmagem ir de "meh" a "uau". E hoje em dia você também pode fazer edições intensas em seu smartphone, o que significa que não precisará investir em softwares sofisticados para desktop.

Tudo, desde o corte básico até a adição de transições, títulos e efeitos, é simples em dispositivos móveis iOS e Android. Quer seu próximo vídeo seja uma montagem ou um projeto escolar, os aplicativos móveis podem agilizar o processo de edição de vídeo.

O iMovie da própria Apple para iPhone e iPad, por exemplo, inclui títulos e transições e até suporta a criação de trailers para cinema em trânsito. Outros recursos incluem imagem em imagem, tela dividida e efeitos de câmera lenta. É muito semelhante ao iMovie no Mac, na verdade. Para o iPad Pro , você pode querer dar uma chance ao LumaFusion, embora seja bastante caro.

Pinnacle Studio é outro bom exemplo, assim como Videon e Magisto. Mas isso não é tudo: o aplicativo Premiere Rush da Adobe para iPhone e iPad é uma ferramenta de edição de vídeo poderosa com muitos dos recursos do Premiere Pro, embora seja simplificado e possa ser usado por qualquer pessoa.

Ele oferece edição de vídeo rápida, assim como outros aplicativos móveis, onde você pode simplesmente arrastar e soltar filmagens e fotos na ordem que quiser e cortá-los, mas também é compatível com Premier Pro para que você possa exportar o resultado final para o desktop software e refine com maior controle.

