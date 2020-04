Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple não desistiu do Touch ID e do botão home - afinal, faz parte do iPhone SE (2020) .

Então, aqui apresentamos as melhores dicas e truques para o Touch ID para iPhone, incluindo o iPhone 6 e 6 Plus, 6S e 6S Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8 Plus e o iPhone SE (novo e antigo).

Ativar tela True Tone: para que a tela do iPhone ajuste automaticamente seu equilíbrio de cores e temperatura para corresponder à luz ambiente da sala, vá para o Centro de Controle e pressione a barra deslizante de brilho da tela. Agora toque no botão True Tone. Você também pode ir para Configurações> Tela e brilho e alternar para a opção "Tom verdadeiro".

Ativar o modo escuro: para ativar o modo escuro, abra Configurações> Tela e brilho> Marque a opção Modo escuro na parte superior. Se você tocar nas opções abaixo, poderá definir uma programação para quando desejar que o modo escuro seja ativado ou desativado.

Carregar sem fio: para utilizar os recursos de carregamento sem fio do iPhone, compre um carregador sem fio. Qualquer carregador Qi funcionará, mas para cobrar com mais eficiência, você precisa de um otimizado para o carregamento de 7,5W da Apple, como o BoostUp da Belkin .

Ative a gravação de vídeo 4K a 60fps: Vá para Configurações> Câmera> Gravar vídeo e escolha a opção 4K a 60fps para gravar com a maior resolução e taxa de quadros possível em um iPhone.

Grave em câmera lenta 1080p a 240 qps: semelhante à última, vá para Configurações> Câmera e toque em "Gravar câmera lenta" e escolha a opção de velocidade mais alta. Agora você pode gravar vídeos em câmera lenta de 240 qps em full HD.

Efeitos de iluminação em retrato (somente 8 Plus): Para tirar fotos no modo retrato com efeitos de iluminação artificial, primeiro vá para o modo retrato. Você pode fazer isso pressionando com força o ícone da câmera e escolhendo o atalho Retrato, ou abrindo o aplicativo da câmera e selecionando a opção Retrato. Agora você pode apenas tocar e segurar a parte inferior do quadro, onde está escrito "Iluminação natural", e rolar pelas opções.

Editar efeitos de iluminação de retrato após o disparo (somente 8 Plus): Abra qualquer retrato em Fotos e depois toque em "editar". Depois de um ou dois segundos, você verá o ícone do efeito de iluminação na parte inferior da imagem, toque nele e deslize exatamente como você fez ao fotografar a imagem.

Carregue rapidamente: se você possui um adaptador de energia USB tipo C de 29W, 61W ou 87W para um MacBook, pode conectar o iPhone 8 ou 8 Plus usando um cabo Tipo C para Lightning e vê-lo carregar muito rapidamente. Até 50% em 30 minutos.

Adicionar novos controles: é possível adicionar e remover controles do Centro de Controle. Vá para Configurações> Centro de controle> Personalizar controles e escolha quais controles você deseja adicionar.

Reorganizar controles: para alterar a ordem dos controles adicionados, toque e segure o menu de três barras à direita do controle que você deseja mover e mova-o para cima e para baixo na lista para onde quiser que seja.

Controles de expansão: alguns controles podem ficar em tela cheia, basta pressionar (ou seja, pressionar com mais força em telas compatíveis) no controle que você deseja expandir e ele preencherá a tela.

Ativar o ponto de acesso pessoal: por padrão, o controle de conectividade possui apenas quatro opções. Se você pressionar para expandi-lo, terá um controle de tela cheia com mais duas opções. Toque no ícone do ponto de acesso pessoal para ativá-lo.

Ativar o turno da noite: para ativar o turno da noite - que apaga a luz azul, tornando a tela mais quente - pressione o controle de brilho da tela e toque no ícone Turno da noite na parte inferior da tela.

Ativar gravação de tela: Uma das opções que você pode adicionar ao Control Center é a Gravação de tela. Certifique-se de adicionar o controle, abra o Centro de Controle e pressione o ícone que parece um círculo branco sólido dentro de um anel branco fino. A partir de agora, ele gravará tudo o que acontece na sua tela. Pressione o controle novamente quando terminar e ele salvará um vídeo no aplicativo Fotos automaticamente.

Ajustar o brilho do sinalizador / tocha: você pode ligar o flash da câmera, usando-o como tocha, abrindo o Centro de Controle e tocando no ícone da tocha. Se você deseja ajustar o brilho, pressione o ícone com força e ajuste o controle deslizante de tela cheia que aparece.

Alterne rapidamente onde o áudio é reproduzido: Um recurso interessante é a capacidade de alterar onde a música está sendo reproduzida. Enquanto a música está sendo reproduzida, por meio do Apple Music , Spotify ou qualquer outro lugar, pressione o controle da música ou apenas toque no pequeno ícone no canto superior do controle da música. Isso abre um pop-up mostrando os dispositivos disponíveis pelos quais você pode reproduzir. Podem ser fones de ouvido conectados, Apple TV, iPhone ou qualquer dispositivo AirPlay.

Definir um cronômetro rápido: em vez de ir para o aplicativo de cronômetro, você pode pressionar o ícone do cronômetro no Control Center e deslizar para cima ou para baixo na tela inteira para definir um cronômetro de um minuto a duas horas.

Como acessar os dispositivos HomeKit: deslize de baixo para cima para exibir o Centro de Controle e toque no pequeno ícone que se parece com uma casa.

Obter notificações mais antigas: na tela de bloqueio, como de costume, novas notificações são exibidas como padrão. No entanto, se você quiser acessar rapidamente as mais antigas que já leu, mas ignorou, deslize o dedo na tela de bloqueio para exibir notificações mais antigas que não foram limpas.

Limpar notificações antigas: com as notificações antigas na tela, pressione o pequeno "x" no canto e toque no pop-up "limpar todas as notificações" exibido.

Desbloqueie o iPhone sem pressionar o botão Início : por padrão, no iPhone e iPads com Touch ID, agora você precisa pressionar o botão Início para acessar a tela inicial. Você pode alterar isso acessando Configurações> Geral> Acessibilidade> Botão Início> e alternando "Rest Finger to Open". Agora você não precisa mais pressionar o botão.

Levante o telefone para ativar: basta pegar o telefone no estado desligado e ele será exibido, mostrando todas as notificações que você recebeu na tela de bloqueio. Para ativar ou desativar esse recurso, vá para Configurações> Tela e brilho> Aumentar para ativar.

Como acessar rapidamente a câmera na tela de bloqueio: Simples. Em qualquer lugar da tela de bloqueio, deslize da direita para a esquerda

Como acessar os widgets na tela de bloqueio: Mais uma vez realmente simples. Em qualquer lugar da tela de bloqueio, deslize da esquerda para a direita.

Como desbloquear o telefone, mas permanecer na tela de bloqueio: Curioso, mas os usuários do Touch ID podem desbloquear o iPhone sem ir para a tela inicial. Para isso, coloque o dedo no botão Início, mas não o pressione. Um pequeno ícone de cadeado na parte superior da tela desaparecerá, mas você não será direcionado para a tela inicial dos aplicativos.

Como adicionar / remover widgets: Um toque da esquerda para a direita na tela de bloqueio mostrará os widgets de todos os aplicativos que os suportam. Para adicionar, remover ou reorganizar, deslize da esquerda para a direita na tela de bloqueio e role até o final. Toque no botão editar para personalizar quais widgets são exibidos e em que ordem.

Resposta rápida: quando uma notificação é recebida, dependendo da ativação do desenvolvedor, você pode responder imediatamente sem precisar abrir o aplicativo específico. Para fazer isso, abra a notificação para revelar as ações que você pode executar. Ou, na tela de bloqueio, você pode forçar a pressionar ou manter pressionada a notificação e tocar em "responder" e começar a digitar.

Limpar notificações individuais na tela de bloqueio: Você pode limpar uma notificação individual de um aplicativo simplesmente passando da direita para a esquerda e tocando em "limpar".

Como remover aplicativos de ações: você pode remover alguns aplicativos de ações da Apple, como Ações, Bússola e outros. Para fazer isso, basta tocar e segurar o ícone do aplicativo até que ele comece a mexer e depois toque no "x". Você será solicitado a confirmar sua decisão. Para recuperá-los, basta procurar o aplicativo em questão na App Store.

Capturas de tela de corte e marcação: faça uma captura de tela e, em seguida, uma pequena captura de tela será exibida no canto inferior esquerdo. Toque nele e, em seguida, use as ferramentas mostradas para desenhar, escrever ou cortar a imagem.

Ignorar a visualização da captura de tela: para tirar a pequena visualização da tela da tela, basta deslizar para a esquerda. Hey presto! Foi-se.

Temos um recurso completo sobre dicas e truques de mensagens , mas aqui estão alguns que vale a pena anotar.

Como adicionar efeitos ao iMessages: Para acessar os efeitos, pressione e segure o ícone de envio depois de escrever uma mensagem. Aqui você pode alternar entre os efeitos Bolha e Tela para aplicá-los à sua mensagem.

Como silenciar conversas específicas: na caixa de entrada principal Mensagens, deslize para a esquerda em qualquer conversa na qual você deseja ocultar notificações e toque em "ocultar alertas". É realmente útil se você faz parte de uma mensagem de grupo particularmente persistente e faladora.

Você também pode pressionar o ícone "i" em uma conversa e alternar no botão Ocultar alertas. Isso funciona para o SMS e para o iMessages.

Enviar uma foto para alguém: À esquerda do campo de entrada de texto em Mensagens, você verá um pequeno ícone de câmera. Toque nele e, em seguida, você terá a opção de tirar uma foto ou percorrer as fotos tiradas recentemente. À esquerda, existem atalhos para o aplicativo Câmera ou sua Biblioteca de fotos.

Como marcar uma imagem em Mensagens: Você pode marcar ou editar fotos rapidamente antes de enviá-las no iOS. Para fazer isso, escolha uma foto e adicione-a à sua mensagem. Antes de enviar, toque na foto e você poderá escolher Marcação (ou seja, desenhar nela) ou editá-la.

Desenhe e envie uma foto a alguém: em Mensagens, você também pode enviar pessoas desenhadas como os usuários do Apple Watch. Toque no pequeno ícone da App Store à esquerda do campo de entrada de mensagens e a bandeja de aplicativos aparecerá abaixo. Procure o pequeno logotipo do coração com dois dedos na parte inferior, toque nele e comece a desenhar. Para aumentar a tela preta, pressione a pequena seta acima da tela preta.

Como desenhar em um vídeo que você deseja enviar a alguém em uma mensagem: Siga as instruções acima, mas em vez de desenhar na tela imediatamente, pressione o ícone da câmera de vídeo. Você pode gravar uma mensagem e desenhá-la ao mesmo tempo.

Como enviar um beijo a alguém: Nas Mensagens, você pode não apenas enviar a alguém um desenho ou um vídeo, mas também uma série de formas ou padrões, incluindo um beijo na tela. Para enviar um beijo, vá para a tela preta (veja acima) e toque com dois dedos onde deseja que o beijo apareça. Existem outros elementos também, como dois dedos pressionados na tela dão um coração palpitante, mas dois dedos deslizados pela tela quebram esse coração. Há muito o que tentar, então experimente.

Como acessar aplicativos no iMessage: em qualquer conversa de Mensagens, você verá todos os aplicativos do iMessage em uma barra de ferramentas na parte inferior da tela. Deslize para a esquerda ou direita para encontrar o aplicativo que você está procurando. Se você estiver digitando, encontrará o pequeno ícone "A" da App Store à esquerda do campo de texto. Toque nele para abrir os aplicativos.

Como reagir a uma mensagem: Toque duas vezes em qualquer mensagem individual recebida e você revelará uma seleção de ícones, incluindo coração, polegares para cima, polegares para baixo, Ha Ha, !! e?. Pressionar um irá adicioná-lo à mensagem para a outra pessoa no iOS ver. Pressionar novamente removerá a reação.

Como compartilhar um artigo ou vídeo do YouTube: as mensagens oferecem uma opção de compartilhamento visualmente mais atraente; em outras palavras, colar um link em uma mensagem o expandirá para que o destinatário possa ver o que está recebendo. Se for um vídeo do YouTube, eles poderão assisti-lo ali mesmo em Mensagens.

Como compartilhar sua localização: você pode compartilhar rapidamente sua localização em uma mensagem, indo para qualquer conversa ou segmento de mensagem. Toque no nome do contato na parte superior e toque no "i" no canto superior. Selecione "compartilhar minha localização" ou "enviar minha localização atual".

Como ativar o envio de recibos de leitura: Você tem a opção de gerenciar o envio de recibos de leitura individualmente. Para gerenciá-los para pessoas diferentes, vá para uma conversa por mensagem, toque no nome do contato na parte superior e pressione o ícone "i". A partir daqui, você pode alternar a opção "Enviar confirmação de leitura".

A que horas ?: Veja a que horas uma mensagem foi enviada, arrastando da direita para a esquerda na tela de conversa.

Mensagem de voz rápida: se você pressionar o botão pequeno do microfone à direita da caixa de texto, poderá começar a gravar uma mensagem verbal. Levante o dedo para parar e revelar um botão de reprodução. Quando estiver feliz, deslize para cima ou toque na seta para enviá-la ou deslize para a esquerda ou toque no botão "x" para cancelar.

Veja anexos: Entre em um tópico / conversa de mensagem e toque no nome do contato na parte superior, seguido pelo "I". Role até chegar à parte inferior da tela e verá todos os anexos / imagens que você compartilhou com esse contato.

Excluir mensagens: deslize da direita para a esquerda no hub Mensagens e toque na opção "excluir".

Excluir automaticamente as mensagens antigas: Configurações> Mensagens e role para baixo até a seção Histórico da mensagem. Toque na opção Manter mensagens e escolha entre Sempre, 1 ano ou 30 dias.

Excluir automaticamente mensagens de áudio ou vídeo: por padrão, a Apple a define para que, depois de enviar uma mensagem de áudio, ela seja excluída do iPhone ou iPad após dois minutos. Se você deseja manter a mensagem, vá para Configurações> Mensagens e role para baixo até a seção Mensagens de áudio. Toque em Expirar e depois escolha entre 2 minutos ou Nunca.

Aumentar para ouvir mensagens de áudio: está ativado por padrão, mas você pode desativar a capacidade de ouvir e responder a mensagens de áudio recebidas levantando o telefone. Para desativá-lo, vá para Configurações> Mensagens e alterne para Aumentar para ouvir.

Azul vs verde: as bolhas azuis são para o iMessages, o verde é para as mensagens SMS antiquadas comuns.

Enviar o iMessage como SMS: se você estiver com problemas para enviar o iMessages (sobre dados), poderá optar por voltar a enviar a mensagem como SMS. Vá para Configurações> Mensagens e role para baixo até Enviar como SMS. Ative isso e um texto será enviado em vez do iMessage se o iMessage não estiver disponível.

Temos um recurso completo sobre dicas e truques de Fotos , mas aqui estão alguns que vale a pena considerar.

Alterar efeitos de Foto ao vivo: Você pode alterar o efeito padrão de Foto ao vivo. Vá para o aplicativo Fotos, abra uma Foto ao vivo e deslize-a para revelar três efeitos diferentes: Loop, Bounce e Long Exposure.

Mantenha a foto original enquanto estiver usando os efeitos Foto ao vivo: depois de escolher um dos outros efeitos de Foto ao vivo, ela é salva no telefone como um vídeo, não uma foto. Se você quiser manter a foto original também, basta clicar no ícone de compartilhamento e tocar em "duplicar" e salvar outra cópia da foto original. (Você precisará fazer isso antes de alterar o efeito Foto ao vivo - ou simplesmente voltar ao estilo original de Foto ao vivo e fazê-lo).

Como aplicar um filtro a uma Foto ao vivo: você pode aplicar filtros às Fotos ao vivo e ainda mantê-los como uma Foto ao vivo. Para aplicar um filtro, vá para a foto em questão, toque em "editar" e toque nos três círculos na parte inferior da tela. Você pode então selecionar o filtro que deseja.

Como iniciar rapidamente diferentes modos de câmera: Pressione firmemente o aplicativo da câmera e você terá algumas opções, incluindo Tirar uma foto, Gravar vídeo e no iPhone 8 Plus, "Tirar retrato" em vez da opção de foto comum.

Como mesclar o aplicativo People in Photos: o Apple Photos pode detectar pessoas e lugares. Se você achar que o aplicativo escolheu a mesma pessoa, mas diz que são pessoas diferentes, é possível mesclar os álbuns. Para fazer isso, acesse o aplicativo Fotos> Álbuns e selecione Pessoas. Toque na palavra "Selecionar" no canto superior direito da tela e selecione as imagens das pessoas que você deseja mesclar.

Remover pessoas no aplicativo Fotos: vá para Aplicativo Fotos> Álbuns> Selecionar pessoas. Para remover uma pessoa, toque em "Selecionar" e depois toque nas pessoas que você não deseja ver antes de tocar em "Remover" na parte inferior esquerda da tela do iPhone.

Como criar memórias fotográficas: Você pode criar suas próprias memórias a partir de seus próprios álbuns. Vá para um álbum que você já possui e toque na seta voltada para a direita (">") alinhada com o nome do álbum na parte superior da tela. Isso permitirá que você veja suas memórias. Toque nos três pontos do círculo no canto superior direito da tela e toque em "Adicionar às memórias".

Como compartilhar um filme de memórias: O aplicativo Apple Photos cria automaticamente uma mini apresentação de slides para você, que pode ser compartilhada como um vídeo. Vá para a memória que deseja compartilhar, toque no ícone "reproduzir" na imagem principal e depois toque no ícone de compartilhamento na parte inferior da tela.

Como alterar o estilo de um filme de memórias: Você pode optar pelo estilo de filme padrão da Apple ou alterá-lo para se ajustar a vários estilos diferentes. Vá para a memória que deseja editar, toque no ícone "reproduzir" na imagem principal e depois toque no vídeo novamente quando estiver sendo reproduzido. Agora você verá opções de estilo de apresentação de slides, como Dreamy, Sentimental, Gentle, Chill e Happy, entre outras. Você também pode escolher entre Curto, Médio ou Longo.

Duplicar como Foto: Se você tirou uma Foto ao vivo, agora pode criar uma foto com resolução total como uma duplicata sem danificar a Foto ao vivo original. Para fazer isso, encontre a imagem que deseja duplicar, pressione o botão de compartilhamento e selecione Duplicar. No próximo menu, escolha "Duplicar como foto parada".

Edição de fotos: encontre a foto desejada e toque em "editar" no canto superior. Aqui, você pode pressionar a varinha na parte inferior para aprimorar automaticamente sua foto ou deslizar pela varinha para acessar diferentes opções de edição, como exposição, brilho, realces e contraste, entre outras.

Endireitando suas fotos: você pode endireitar suas fotos rápida e facilmente. Para fazer isso, abra Fotos, selecione a imagem que deseja cortar e pressione "editar" no canto superior direito. A partir daqui, selecione a ferramenta de corte na parte inferior.

Pesquisar álbuns de fotos: acesse o aplicativo Fotos e pressione a lupa no canto inferior direito. As sugestões imediatas incluem restringir os resultados da imagem em Um ano atrás e Viagens, por exemplo. No entanto, você pode digitar muitas pesquisas diferentes, como nomes de lugares, pessoas ou meses. Ou uma combinação.

Peça à Siri para buscar uma foto para você: A Siri pode pesquisar suas fotos com base em suas informações e critérios. Peça a ela para encontrar uma foto específica a partir de 14 de julho de 2015, por exemplo, e ela fará exatamente isso. Amazeballs.

Fotos favoritas: se você tiver fotos que deseja marcar para mostrar a outras pessoas rapidamente mais tarde, em vez de pesquisar ou rolar por elas, é possível adicioná-las às favoritos. Para fazer isso, basta encontrar a imagem que você deseja adicionar e pressionar o botão do coração abaixo da imagem. Para encontrá-los rapidamente ao acessar o aplicativo Fotos, pressione o ícone de Álbuns na parte inferior e selecione o álbum Favoritos.

Melhor visualização da atividade compartilhada: vire o iPhone ou o iPad de lado. Parece melhor.

Como encontrar uma foto rapidamente em Anos: acesse o aplicativo Fotos e toque em "Anos" no canto inferior esquerdo. Você poderá ver todos os anos em que tirou fotos.

Veja onde você tirou uma foto: na seção Álbuns do aplicativo, toque no álbum "Lugares". Aqui você encontra todos os locais em que tirou fotos e em quais partes do mundo. O zoom fornece locais mais específicos, enquanto toca em "Grade" para listar os locais nessa exibição específica.

Ocultar uma foto: encontre a foto que deseja ocultar em Fotos, Coleções e Anos e toque no ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo. Você pode rolar as opções até encontrar "Ocultar". A foto ainda estará disponível se você for até Álbuns e role para baixo até Oculto em Outros álbuns, na parte inferior.

Ativar a Biblioteca de fotos do iCloud: para ativar o recurso Biblioteca de fotos do iCloud, significa que todas as suas fotos são automaticamente carregadas e copiadas para o iCloud, vá para Configurações> Fotos e, em seguida, alterne a opção Biblioteca de fotos do iCloud.

Tire uma foto ao vivo: sua câmera do iPhone pode capturar 1,5 segundos antes e 1,5 segundos depois de uma foto para capturar uma "foto ao vivo" com uma sensação de movimento. Para tirar uma foto ao vivo no aplicativo Câmera, toque no botão Foto ao vivo no canto superior direito (se parece com um conjunto de anéis difusos) para ativá-la (amarelo) e toque no botão do obturador.

Ver fotos ao vivo: depois de tirar uma foto ao vivo, você pode vê-la no aplicativo Fotos do seu telefone. Abra a imagem e pressione a foto com força para reproduzi-la.

Crie um lapso de tempo: uma configuração no aplicativo da câmera permite criar um vídeo com lapso de tempo com pouco ou nenhum esforço. Basta deslizar para o lado no aplicativo da câmera para revelar o modo Time-Lapse. Depois de descobrir o que você vai filmar, pressione o botão de gravação. Você deve filmar por pelo menos 30 segundos para ver os efeitos.

Gravar vídeo a 60 qps: com qualquer iPhone mais recente que o iPhone 6 e 6 Plus, a Apple oferece a chance de gravar 1080p a 60 qps, mas a desativa por padrão. Para ativá-lo, vá para Configurações> Câmera> Gravar vídeo e selecione a opção "1080p a 60fps".

Gravar vídeo em 4K: alguns modelos mais recentes do iPhone permitem gravar vídeos em resolução 4K. Vá para a mesma opção acima, mas escolha "4K a 30fps".

Alterar a velocidade do câmera lenta: os iPhones mais novos permitem gravar no modo de câmera lenta, para alterar a velocidade, vá para Configurações> Câmera> Gravar câmera lenta.

Bloqueio AE / AF: Para alterar a exposição ou o foco da sua foto, toque em qualquer lugar na tela e ela mudará instantaneamente. Para bloquear essa exposição ou foco (ótimo para panoramas dramáticos), mantenha pressionado a tela até que a caixa quadrada "trave".

Alterando a exposição rapidamente: depois de encontrar o ponto de foco (o grande quadrado amarelo) no aplicativo Câmera, pressione o pequeno ícone do sol e deslize para cima ou para baixo para alterar a configuração da exposição. Até para tornar mais brilhante, para baixo para torná-lo mais escuro.

Ativando o modo Timer: no aplicativo Câmera, há um ícone que parece um cronômetro. Toque nele e escolha se deseja um temporizador de 3 ou 10 segundos.

Modo Burst: os usuários podem tirar fotos no modo Burst, mantendo o dedo no obturador ou na tecla de volume para tirar uma sequência de fotos à medida que a ação acontece. Depois de tirar várias fotos, você poderá escolher as suas favoritas. Toque no ícone da galeria na parte inferior do aplicativo da câmera e toque em "selecionar". Toque nas fotos que deseja e clique em "Manter apenas X favoritos" para salvar apenas as que você escolheu.

Selecione facilmente várias fotos: no aplicativo Fotos, em um álbum ou coleção, toque em "Selecionar" e deslize o dedo pela tela para selecionar muitas fotos de uma só vez.

Sair da visualização da foto: ao navegar pelas fotos no aplicativo Fotos, você pode ampliar uma foto na grade para vê-la em tela cheia, mas também pode deslizar facilmente na visualização para jogá-la fora e voltar à grade.

Crie rapidamente uma lista de verificação: force a pressão no ícone do aplicativo Notes e escolha "Nova lista de verificação" e comece a criar sua lista de verificação imediatamente.

Como compartilhar e colaborar nas anotações: há um ícone de compartilhamento no Notes que se parece com a silhueta de uma pessoa em um círculo e um ícone "+" ao lado. Toque nele e você pode adicionar contatos que podem visualizar ou fazer alterações em tempo real.

Ativando Senhas no Notes: Para proteger o Notes com senha, vá para Configurações> Notas> Senha. Aqui você pode definir uma senha padrão para todas as suas anotações. Você também pode ativar o Touch ID.

Depois de ativar o recurso, você deve ativar individualmente o bloqueio de senha na própria nota. Para fazer isso, vá para a nota em questão e pressione o ícone de compartilhamento e, em seguida, o ícone "Bloquear nota". Isso apenas adiciona o ícone de cadeado à nota. Complicado, sabemos.

Agora toque no ícone para bloquear a nota. Da próxima vez que você acessá-lo, precisará da senha.

Esboço no Notes: abra o aplicativo Notes, pressione a nova Nota no canto inferior direito e toque na caneta no círculo para criar um novo esboço ou nota manuscrita. Você pode então rabisque até o conteúdo do seu coração.

Salvar anexos no Notes: O botão Compartilhar em todo o sistema oferece suporte para o Notes. Portanto, no Safari, por exemplo, toque no botão Compartilhar para salvar anexos, como um link ou documento, em uma nota nova ou existente. Há também um navegador de Anexos no Notes que organiza anexos em uma única exibição (toque no ícone de grade no canto inferior esquerdo).

Como verificar emails não lidos no Mail: Vá para qualquer uma das caixas de entrada do aplicativo Mail e toque no ícone de círculo pequeno com três barras, diminuindo de tamanho na parte inferior esquerda da tela. Agora ele mostrará apenas suas mensagens não lidas.

Como responder a um email específico em uma mensagem encadeada: Há um recurso de correio encadeado no iOS Mail que permite responder a mensagens dentro do encadeamento, e não apenas a mais recente. Vá para uma conversa e deslize para a esquerda em uma mensagem individual para revelar um botão de resposta, um botão de sinalizador e um botão de exclusão.

Como ter vários e-mails em movimento ao mesmo tempo: você pode ter vários e-mails em movimento ao mesmo tempo, útil se você estiver no meio de responder a alguém e precisar enviar um e-mail rápido no meio.

Em um email aberto que está sendo composto, arraste para baixo da linha de assunto para encaixar o email. Você pode continuar fazendo isso. Quando quiser acessar um desses emails, ou ver o que foi aberto, arraste-o para cima e para baixo e você verá todos os emails em que está trabalhando.

Marcar como lida: na caixa de entrada, deslize da esquerda para a direita para exibir o ícone "Ler". Se for uma conversa, você precisará fazer isso sempre que houver mensagens não lidas.

Mais, Sinalizar, Lixeira: deslizar da direita para a esquerda revela ações rápidas para permitir que você faça várias coisas. Mais exibe um menu secundário para permitir que você responda, encaminhe, sinalize, marque como não lida, mova para lixo eletrônico ou notifique-o sobre mensagens futuras nessa conversa, enquanto Sinalizador e Lixeira permitem fazer exatamente isso.

Exclusão rápida (Lixeira): deslize para a esquerda em qualquer e-mail da sua caixa de entrada e continue deslizando até chegar até a tela inteira.

Alterando as opções de furto: Você também pode alterar o que acontece quando desliza para a esquerda ou direita em Configurações. Vá em Configurações> Correio> Opções de furto e defina seu comando Deslizar para a esquerda e o comando Deslizar para a direita. As opções são limitadas, mas é alguma coisa.

Notificações de resposta: se você estiver aguardando uma resposta específica de um e-mail e não quiser continuar verificando seu telefone a cada dois minutos, poderá optar por seu dispositivo para notificá-lo. Em qualquer mensagem recebida, toque no ícone Sinalizador na parte inferior esquerda da tela e selecione Notificar-me. Confirme sua decisão e, quando responderem, você saberá.

Substituição do fuso horário : a substituição do fuso horário quando ativada, permite que você sempre mostre dados e horários do evento no fuso horário selecionado. Quando desativado, os eventos serão exibidos de acordo com o fuso horário da sua localização atual. Se isso soa como algo que você deseja, vá para Configurações> Calendário> Substituição de fuso horário e alterne.

Crie seu livro de contatos: quando você recebe um email de alguém e ele tem uma assinatura, a Apple lê essas informações e pergunta se você deseja adicioná-las a um contato. Se você não quiser, pode optar por ignorar, mas, se desejar, pressione o botão Adicionar a contatos na parte superior da tela.

Pesquisa: arraste para baixo na sua caixa de entrada para revelar uma caixa de pesquisa. Agora você pode pesquisar em toda a sua caixa de entrada uma palavra-chave em vez de apenas Para, De, Assunto. Você também pode limitar sua pesquisa a Todas as caixas de correio ou a caixa de correio atual em que está. Além disso, também pode limitar a busca a tópicos de conversa.

Marcar tudo como lido: você pode marcar tudo como lido no Mail. Yay. Em uma caixa de correio ou na caixa de entrada combinada, basta tocar em "Editar" no canto superior direito, depois tocar em "Selecionar tudo" no canto superior esquerdo, seguido de "Marcar" no canto inferior esquerdo e escolher escolher "Marcar como lido" em o menu pop-up e todas as suas mensagens devem ser marcadas como lidas.

Use o Email Drop no iOS: o Mail Drop foi introduzido no Mac OS X para permitir o envio fácil de grandes anexos de email via iCloud. Esse mesmo recurso está disponível no aplicativo iOS Mail, permitindo anexar um arquivo grande (5 GB a 20 GB). Ao anexar o arquivo, você verá uma janela pop-up com a opção de usar o recebimento de email. Simples.

Deslize para digitar: para aqueles com um dispositivo iOS 13 compatível, você pode deslizar para digitar. Basta manter o polegar ou o dedo no teclado e deslizar de uma letra para a outra. Depois de terminar uma palavra, levante o polegar ou o dedo e coloque-o novamente no teclado para a próxima palavra.

Vá com uma mão: o teclado QuickType permite digitar com uma mão, o que é ótimo nos dispositivos maiores. Pressione e segure o pequeno ícone de emoji e selecione o teclado do lado esquerdo ou direito. Encolhe o teclado e o move para um lado da tela. Volte ao tamanho normal tocando na pequena seta.

Desativar uma mão: Se você nunca quiser que a opção seja executada com uma mão, vá para Configurações> Geral> Teclado e desative a opção "Teclado com uma mão".

Use o teclado como um trackpad: você pode usar a área do teclado como um trackpad para mover o cursor na tela. Funciona em qualquer lugar onde haja entrada de texto e evita que você tente tocar no local exato que deseja começar a editar. Basta pressionar a barra de espaço e mover o cursor.

Escolhendo a cor do seu Emoji: para acessar um emoji específico com tons de pele, vá para o teclado emoji em qualquer aplicativo e pressione e segure o emoji que deseja usar. Se houver opções alternativas, elas serão exibidas.

Adicionando teclados de terceiros: instale o aplicativo (SwiftKey ou Gboard são bons) e siga as instruções no aplicativo. Em algum momento, será solicitado que você vá para Configurações> Geral> Teclado> Teclados e adicione o teclado de terceiros.

Acessando teclados adicionais além do Emoji: se você tiver mais de três teclados instalados, o teclado mostrará um ícone de globo ao lado da barra de espaço. Em qualquer aplicativo que tenha um teclado, toque no ícone do globo e depois novamente para revelar o próximo teclado que você instalou.

Desativar animações do teclado: o teclado da Apple possui uma animação de personagem pop-up que serve como feedback quando você toca nas teclas. Você pode desligá-lo acessando Configurações> Geral> Teclado> desativando a Visualização de caracteres.

Atalhos de substituição de texto: Uma das soluções de teclado mais úteis do iOS é criar códigos de acesso que se transformam em palavras ou frases completas. Vá para Configurações> Geral> Teclado> Substituição de texto. Achamos útil ter um para um endereço que preenche automaticamente sempre que escrevemos incorretamente "endereços", adicionando um "s" extra no final.

Como definir o tipo de transporte preferido no Apple Maps: Se você só usa o Apple Maps ao caminhar, pode definir o tipo de transporte preferido para isso. Para alterá-lo entre Dirigir, Caminhar e Transporte público, vá para Configurações> Mapas e escolha o que você deseja.

Nos ARKit no FlyOver: Alguns anos atrás, a Apple desenvolveu seu próprio aplicativo Maps, completo com o Flyover; versões 3D virtuais das principais cidades. É possível olhar em torno das cidades 3D apenas movendo seu iPhone, graças a esse recurso. Pesquise uma cidade importante - como Londres ou Nova York - e toque na opção "FlyOver". Tudo o que você precisa fazer é mover o dispositivo e olhar a cidade.

Use mapas internos: agora você pode usar o mapeamento interno para se orientar nos principais shoppings ou shopping centers. É limitado, mas você pode experimentá-lo no Aeroporto Internacional da Filadélfia e no Aeroporto Internacional Mineta San Jose. Para usar mapas internos, basta procurar um local suportado e aumentar o zoom até as áreas externas ficarem cinza escuro. Agora você pode ver dentro do edifício.

Mover-se entre os níveis de construção em mapas internos: quando estiver dentro de um mapa de construção, você verá um número no lado direito da tela. Toque nele e escolha um nível de piso.

Como ocultar o Apple Music: Você pode ocultar completamente o serviço Apple Music da Apple. Para fazer isso, vá para Configurações> Música e desative Mostrar Apple Music. Agora, quando você acessa o aplicativo, verá apenas sua música, e não a música disponível no serviço.

Como acessar toda a sua biblioteca de músicas: para ver todas as músicas, álbuns e listas de reprodução que você adicionou no catálogo da Apple Music, bem como qualquer música que você comprou no iTunes, incluindo CDs que você copiou, basta tocar na guia Biblioteca em barra de menus do aplicativo na parte inferior.

Como editar suas categorias da Biblioteca: para limpar sua biblioteca e especificar quais categorias você gostaria de ver rapidamente, como gêneros, artistas ou música, toque no botão Editar no canto superior direito da tela Biblioteca e, em seguida, ativar / desativar suas preferências.

Como encontrar a música baixada: se você quiser apenas ver a música que está fisicamente no seu dispositivo, toque na guia Biblioteca na barra de menus do aplicativo na parte inferior e toque em Música baixada.

Como criar uma nova lista de reprodução: Você está em uma viagem e deseja criar uma lista de reprodução? Fácil. Toque na guia Biblioteca na barra de menus do aplicativo na parte inferior, depois toque em Listas de reprodução e selecione Nova lista de reprodução. A partir daí, você pode adicionar um nome, descrição, música e ativar / desativar a lista de reprodução, se quiser que ela seja pública.

Como encontrar as listas de reprodução selecionadas pela Apple : A guia "Para você", encontrada na barra de menus na parte inferior, é um local para onde você pode ir para encontrar sugestões de músicas selecionadas manualmente pela equipe da Apple Music. As sugestões incluem um mix de favoritos, listas de reprodução diárias, destaques de artistas e novos lançamentos, todos direcionados a você e adaptados às suas preferências musicais.

Como pesquisar no Apple Music: Toque no ícone Pesquisar na barra de menus na parte inferior para acessar um campo de pesquisa dedicado, onde você pode digitar manualmente nomes de artistas, títulos de álbuns etc.

Como encontrar as melhores paradas musicais: Vá para a guia Navegar na barra de menus na parte inferior e toque em "Top Charts" para ver uma lista atualizada regularmente das músicas mais populares do Apple Music.

Como encontrar as melhores paradas musicais por gênero: por padrão, a seção Top Charts na guia Browse mostra todos os gêneros. Mas você pode escolher um gênero específico, como o Blues, tocando no botão Gêneros e selecionando o gênero na lista exibida.

Como encontrar vídeos: o Apple Music não é apenas sobre música. É também sobre vídeos de música e outros conteúdos de vídeo. Vá para a guia Procurar na barra de menus na parte inferior e role para baixo até Vídeos para ver novos vídeos no Apple Music e nos principais vídeos musicais.

Como encontrar a estação de rádio Beats 1: A Apple Music oferece uma estação de rádio de transmissão ao vivo 24/7, chamada Beats 1. Para acessá-la, toque na guia Rádio na barra de menus na parte inferior e, em seguida, toque na miniatura Beats 1.

Como encontrar estações de rádio: Além do Beats 1, o Apple Music oferece estações baseadas em gêneros e temas diferentes. Você pode encontrá-los na guia Rádio na barra de menus na parte inferior. A partir daí, basta tocar em "Estações de Rádio".

Como compartilhar um álbum: Deseja compartilhar um álbum via Twitter, Facebook ou qualquer outro lugar? Toque em qualquer álbum e selecione o botão com os (…) três pontos na parte superior. A partir daí, toque em Compartilhar álbum e selecione como você deseja compartilhá-lo.

Como adicionar um álbum a uma lista de reprodução: você pode adicionar um álbum inteiro a uma lista de reprodução nova ou antiga. Basta tocar no álbum e selecionar o botão com os (…) três pontos na parte superior. A partir daí, toque em "Adicionar a uma lista de reprodução" e selecione a lista de reprodução (antiga ou nova) à qual deseja adicioná-la.

Como baixar um álbum na sua Biblioteca para ouvir offline: Toque no álbum e selecione Adicionar à Biblioteca. Depois de fazer isso, você pode tocar na nuvem com a seta apontando para baixo para fazer o download.

Como amar um álbum: você pode dizer ao Apple Music se você gosta de um álbum, para que ele possa adaptar melhor as sugestões de música para você. Toque em qualquer álbum e selecione o botão com os (…) três pontos. A partir daí, toque em Amor.

Como criar uma estação a partir de uma música: toque em qualquer música e, no menu de controles de música (toque na parte inferior para expandir para um cartão de tela cheia), selecione o botão com os (…) três pontos na parte superior canto. A partir daí, toque em Criar estação. Isso criará uma estação de rádio com base nessa música específica.

Como compartilhar uma música: deseja compartilhar um álbum via Twitter, Facebook ou qualquer outro lugar? Toque em qualquer música e, no menu de controles de música (toque na parte inferior para expandir para um cartão de tela cheia), selecione o botão com os (…) três pontos no canto superior. A partir daí, toque em Compartilhar e clique em como você deseja compartilhar.

Como adicionar uma música a uma lista de reprodução: Toque em qualquer música e, no menu de controles de música (toque na parte inferior para expandir para um cartão de tela cheia), selecione o botão com os (…) três pontos na parte superior canto. A partir daí, toque em Adicionar a uma lista de reprodução e selecione a lista de reprodução (antiga ou nova).

Como baixar uma música na sua Biblioteca para ouvir offline: Toque no símbolo "+" ao lado de qualquer música para adicioná-lo à sua Biblioteca. Você pode tocar na nuvem com a seta para baixar uma música.

Como amar uma música: você pode dizer ao Apple Music se você ama uma música, para que ela possa adaptar melhor as sugestões de música para você. Toque em qualquer música e depois toque na parte inferior para expandir para um cartão de tela cheia) selecione o botão com os (…) três pontos no canto superior. A partir daí, toque em Amor.

Como ver a letra de uma música: Não sabe dizer o que o artista de uma música está dizendo? Confira as letras no Apple Music. Toque em qualquer música e toque na parte inferior para fazer com que os controles se expandam para um cartão de tela cheia. As letras aparecerão automaticamente.

Alternar fonte de áudio para uma música: deseja mudar do seu iPhone para um alto-falante conectado? Toque em qualquer música e selecione o botão de seta com ondas de rádio (fica abaixo do controle deslizante de volume). A partir daí, escolha sua fonte de áudio.

Compartilhar um artista: como músicas e álbuns, você pode compartilhar um artista com um amigo por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Basta tocar na página de qualquer artista (pesquise um artista, clique no nome dele ou dela para acessar a página, etc.), depois toque no botão com os (…) três pontos ao lado do nome e selecione Compartilhar artista. A partir daí, escolha como você deseja compartilhar.

Como definir o alarme com base em quando você dorme: O aplicativo Relógio pode lembrá-lo de ir para a cama e acordá-lo 8 horas depois, por exemplo. Para configurá-lo, vá para a seção Hora de dormir no aplicativo Apple Clock e configure-o a partir daí.

Como agendar o modo Turno da noite: O Turno da noite pode mudar automaticamente as cores da tela para o final mais quente do espectro de cores após o anoitecer. Por padrão, não está ativado. Para ativá-lo, vá para Configurações> Visor e brilho> Turno da noite. Aqui você define quando deseja que a execução seja programada ou "Habilite manualmente até amanhã". Você também pode definir o "calor" da tela de "Menos quente" para "Mais quente".

Programar Não Perturbe: Se você quiser ter certeza de que as mensagens de e-mail aleatórias e os alertas do Facebook não o acordem durante a noite, vá para Configurações> Não Perturbe e, em seguida, alterne a opção Programado antes de escolher um horário para ativar.

Configurar o ScreenTime: você pode definir limites de uso do aplicativo e ver quanto tempo passou em determinados aplicativos. Para muito mais sobre isso, confira nosso guia completo do ScreenTime .

Traduzir: O Siri pode traduzir um punhado de idiomas para o inglês americano. Basta perguntar "Hey Siri, como você diz [frase aqui] em alemão / espanhol / italiano / japonês / chinês".

Hey Siri: Para que o Siri funcione apenas gritando com ele, em vez de pressionar um botão, vá para Configurações> Siri e pesquisa> Ouvir "Hey Siri".

Desabilitar o Assistente Proativo: se você não deseja que a Siri sugira aplicativos, pessoas, locais e muito mais quando você usa a Pesquisa Spotlight, sempre pode desativar as Sugestões da Siri. Abra Configurações> Siri e Pesquisa> Sugestões em Pesquisa, Sugestões em Pesquisa e Sugestão na tela de bloqueio.

Diga à Siri para lembrar o que você vê na tela: A Siri pode definir lembretes. Você sabe disso. Mas ela também pode lembrá-lo sobre o que for exibido na tela do dispositivo - seja um site ou uma anotação. Basta dizer "Siri, lembre-me disso", e ela digitalizará a página e adicionará detalhes relevantes ao seu aplicativo Lembretes.

Peça à Siri para buscar uma foto para você: A Siri pode pesquisar suas fotos com base em suas informações e critérios. Peça a ela para encontrar uma foto específica a partir de 14 de julho de 2015, por exemplo, e ela fará exatamente isso.

Cale a boca Siri: Às vezes, Siri é tão útil quando ela não está falando. Felizmente, uma configuração chamada Feedback de voz (Configurações> Siri e pesquisa> Feedback de voz) permite que você decida quando ela pode usar sua voz. Você pode alternar a configuração para sempre ativada, Somente viva-voz (que funciona apenas ao usar o "Hey Siri" ou conectado a um dispositivo Bluetooth) ou a opção Controlar com toque no botão (que impede que o Siri fale quando o toque está ligado. silencioso).

Interromper sites rastreando você: vá para Configurações> Safari e alterne a opção "Impedir rastreamento entre sites" para a posição ligado.

Acesso a senhas salvas: Graças ao iCloud, o Safari pode armazenar sua senha em todos os seus dispositivos. Vá para Configurações> Senhas e contas> Senhas de sites e aplicativos> Faça login usando seu scanner Touch ID. Aqui você pode ver todas as senhas salvas e gerenciá-las.

Localizar na página no Safari: para localizar texto em uma página do Safari, pressione o botão Compartilhar em uma página para ver a opção Localizar na página (aparece um pop-up sobre o teclado).

Desabilitar sites visitados frequentemente no Safari: O Safari exibe ícones dos sites mais visitados toda vez que você abre uma nova página. Ele permite excluir indivíduos tocando e mantendo pressionados neles, mas você pode desativá-los totalmente acessando Configurações> Safari. A partir daí, desative Sites visitados frequentemente.

DuckDuckGo: se você deseja definir o DuckDuckGo como seu mecanismo de pesquisa padrão no Google, Yahoo ou Bing, vá para Configurações> Safari> Mecanismo de pesquisa e selecione o mecanismo de pesquisa amigável como padrão.

Sites com sugestões automáticas: como o Safari na área de trabalho, o Safari para iPhone ou iPad recomenda os resultados de pesquisa sugeridos enquanto você digita. Está ativado como padrão, mas se você não quiser, vá para Configurações> Safari> Sugestões para mecanismos de pesquisa e desative o recurso.

Aplicativos de sugestão automática: da mesma forma que você digita os nomes de aplicativos populares na caixa URL de pesquisa do Safari, a Apple tenta fazer a correspondência com os aplicativos que você possui ou pode desejar. Está ativado como padrão, mas se você desejar desativar, vá para Configurações> Safari> Sugestões para o Safari.

Obtendo o link do site rapidamente: Configurações> Safari> Pesquisa Rápida no Site determinará se o Safari oferece as correspondências do site ou não.

Como acelerar o carregamento de sites ou salvar seus dados: o Safari pré-carrega o primeiro hit do resultado da pesquisa para tornar o carregamento de sua escolha mais rápido. A desvantagem é que isso pode usar dados. Se você quiser desativá-lo, vá para Configurações> Safari> Pré-carregar Top Hit e desligue-o.

Digitalize seu cartão de crédito: em vez de digitar todos os seus detalhes, você pode usar a câmera para digitalizar seu cartão de crédito. Quando se trata de inserir os detalhes do cartão de crédito, pressione para preencher automaticamente se você já estiver usando esse recurso com o Keychain ou pressione-o e selecione Usar câmera no próximo menu.

Deslize para frente e para trás: deslizar da tela para a esquerda da tela volta ao seu histórico de navegação, enquanto deslizar da direita do Safari avança no seu histórico de navegação.

Ativando o Handoff entre dispositivos iOS: Vá para Geral> AirPlay e Handoff e, em seguida, alterne a caixa Handoff.

Acessando aplicativos Handoff: Na tela de bloqueio, pressione o ícone do aplicativo no canto inferior esquerdo.

Permitindo mensagens SMS no seu Mac: Para fazer isso, você precisa habilitar o recurso no seu iPhone. Verifique se você está executando o iOS 8.1 ou posterior e vá para Configurações> Mensagens> Encaminhamento de mensagem de texto. Encontre o seu Mac ou iPad ao qual você deseja permitir acesso e emparelhe os dois dispositivos com um código de segurança. Agora você poderá ver e enviar mensagens de texto pela área de trabalho.

Ligue o iCloud Drive: Vá para Configurações, toque em seu nome / ID na parte superior e vá para iCloud> iCloud Drive. Aqui você pode controlar quais aplicativos têm acesso ao seu iCloud Drive e se eles podem ou não usar dados móveis / celulares.

Gerenciar seu armazenamento: Vá para Configurações, depois seu nome / ID> iCloud> Gerenciar armazenamento. A partir daqui, você pode ver quanto armazenamento você tem, quanto resta e optar por comprar mais.

Compartilhamento familiar: em vez de ter sua conta Apple nos iPhones e iPads de sua família, você pode configurar o Compartilhamento Familiar para até 6 pessoas. Vá para Configurações, toque em seu nome / ID na parte superior e escolha a opção "Compartilhamento familiar". Você pode ler mais sobre o Compartilhamento Familiar em nosso recurso separado .

Acesso seguro ao chaveiro do iCloud: Vá para Configurações, depois seu nome / ID na parte superior> iCloud> Chaveiro e ative ou desative-o.

Envie o último local para encontrá-lo mesmo quando o telefone estiver morto: há um recurso oculto interessante que envia automaticamente o último local conhecido para a Apple quando a bateria está muito baixa. Mesmo que a bateria acabe quando você perder o telefone atrás das costas do sofá, você ainda pode ter pelo menos uma ideia de onde chegou.

Acessar arquivos do iCloud Drive: acesse o aplicativo Arquivos e toque em "Procurar" e "Locais" antes de escolher a opção iCloud Drive. Aqui você verá todos os documentos e arquivos salvos no seu iCloud Drive.

Pré-arme seu pagamento: para ajudar a acelerar seu tempo no caixa, você pode pré-armar seu Apple Pay antes de chegar ao balcão. Para fazer isso, vá para a Apple Wallet, selecione o cartão que você deseja usar e mantenha o dedo no sensor de identificação por toque. Depois de concluído, você tem um minuto para usar o pagamento armado antes que ele se apague.

Carregar vários cartões: não há limite para a quantidade de cartões bancários que o Apple Pay pode armazenar, portanto, carregue-os na Carteira virtual.

Como acessar o Apple Pay na tela de bloqueio: Para acessar o Apple Pay na tela de bloqueio, você pode clicar duas vezes no botão Início. Se você não quiser esse recurso, desative-o acessando Configurações> Carteira e Apple Pay e desativando "Clique duas vezes no botão Início".

Como permitir pagamentos Apple Pay no Mac: Você pode usar o Apple Pay no seu iPhone para confirmar pagamentos em um Mac próximo. Para garantir que isso esteja ativado, vá para Configurações> Carteira e Apple Pay e ative "Permitir pagamentos no Mac".

Como alterar o cartão Apple Pay padrão: Vá para Configurações> Carteira e Apple Pay e selecione o Cartão Padrão desejado. Se você tiver apenas um cartão, este será automaticamente o cartão padrão.

Selecione um cartão de pagamento Apple Pay: ao pagar com o Apple Pay, você pode escolher rapidamente o cartão que deseja usar apenas clicando duas vezes no botão home enquanto estiver na tela de bloqueio e passando o cartão que deseja usar. Ele exibirá todos os seus cartões no seu iPhone.

Definir o brilho da tela: acesse o Centro de controle e ajuste o controle deslizante de brilho da tela ou vá para Configurações> Visor e brilho> Ajustar o controle deslizante de brilho.

Tamanho do texto e texto em negrito: para alterar o tamanho padrão do texto e se você deseja que todas as fontes estejam em negrito para facilitar a leitura, vá para Configurações> Vídeo e brilho> Texto em negrito.

Previsão de 10 dias no clima: vá ao clima e deslize para qualquer cidade. Agora você pode ver a previsão de 10 dias, além de informações adicionais, como uma mini previsão do tempo para o dia, o nascer e o pôr do sol e a chance de chuva.

Escolha um novo papel de parede: para escolher um novo papel de parede, vá para Configurações> Papel de parede> Escolha um novo papel de parede.

Acesse as configurações de Wi-Fi rapidamente com o 3D Touch: se você possui um iPhone 6S, 6S Plus ou posterior, pressione o ícone Configurações para revelar links rápidos para as configurações de Bluetooth, Wi-Fi e Bateria. A mudança torna muito rápido pular para as configurações sem fio.

Desativar fotos de contato: você pode ativar ou desativar as fotos de contato no iPhone 6 e posterior. Para alterar a configuração, que está ativada por padrão, vá para Configurações> Mensagens> Mostrar fotos do contato.

Voltar aos aplicativos: quando você abre um link ou toca em uma notificação enquanto estiver usando um aplicativo, você será levado a um novo aplicativo para visualizar as informações em detalhes. Você também verá um novo botão "Voltar para ..." no canto superior esquerdo do aplicativo recém-aberto, dando a você a oportunidade de tocá-lo e voltar instantaneamente ao aplicativo que estava usando.

Acompanhe sua saúde reprodutiva: o aplicativo Saúde adicionou uma guia Saúde reprodutiva, com opções para temperatura corporal basal, qualidade do muco cervical, menstruação e ovulação e muito mais.

Excluir um alarme: o gesto de deslizar para excluir da Apple funciona no aplicativo Relógio. Para excluir um alarme, deslize para a esquerda no alarme.

Pesquisa nas configurações: o aplicativo Configurações possui um campo de pesquisa na parte superior, que pode ser revelado ao se puxar para baixo no menu Configurações. Use-o para encontrar as opções necessárias.

Ativar o modo de baixa energia: O modo de baixa energia (Configurações> Bateria) permite reduzir o consumo de energia. O recurso desativa ou reduz a atualização do aplicativo em segundo plano, downloads automáticos, busca de e-mail e muito mais (quando ativado). Você pode ativá-lo a qualquer momento ou é solicitado a ativá-lo nos marcadores de notificação de 20 e 10%. Você também pode adicionar um controle ao Control Center e acessá-lo rapidamente deslizando para acessar o Control Center e tocando no ícone da bateria.

Encontre aplicativos que consomem muita bateria: o iOS especifica especificamente quais aplicativos estão usando mais suco. Vá para Configurações> Bateria e role para baixo até a seção que fornece uma visão detalhada de todos os seus aplicativos que consomem muita bateria.

Use uma senha de seis dígitos: a Apple sempre lhe deu a chance de definir uma senha de quatro dígitos, mas também oferece uma opção de seis números, o que significa que os hackers têm uma chance de 1 em 1 milhão de decifrá-lo, em vez de 1 em 10.000 . Vá para Configurações> Toque em ID e senha> Alterar senha e selecione "Opções de senha".

Alterar como sua tela responde aos toques: uma seção em Acessibilidade nas configurações permite alterar como sua tela responde aos toques. Você pode dizer ao seu iPhone para ignorar toques repetidos. Você também pode aumentar a duração dos toques antes de reconhecidos e muito mais.

Verifique sua bateria através do widget Bateria: nos widgets acessados com um toque da esquerda para a direita na tela inicial e na tela de bloqueio, há um cartão que permite ver a vida útil restante da bateria no seu iPhone, Apple Watch e chip W1 ou H1 - fones de ouvido equipados. Se você não gostar deste widget, toque no botão Editar na parte inferior da tela e toque no botão excluir.