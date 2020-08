O que é 5G, qual é sua velocidade e como posso obtê-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todas as principais redes anunciaram serviços 5G nos EUA e no Reino Unido. Mas o que isso significa para você?

Além da expansão das redes 5G, também veremos muito mais telefones 5G sendo lançados nos próximos meses. Muitos dispositivos 5G já foram anunciados e à venda, incluindo a série Samsung Galaxy S20 e a série OnePlus 8 . Também estamos prontos para obter iPhones 5G em breve.

As redes 5G continuam a ser implantadas, embora em um ritmo mais lento do que o esperado devido aos desafios de 2020.

Então venha conosco enquanto explicamos os principais jogadores do 5G, por que provavelmente ele virá para o seu próximo telefone (definitivamente o seguinte) e como ele pode revolucionar a banda larga doméstica também.

5G é a próxima evolução em redes de telefonia móvel. Nas últimas duas décadas, tivemos o lançamento do 3G, depois do 4G e agora do 5G.

O 5G é construído sobre o 4G, efetivamente, de modo que a tecnologia por trás do 4G (LTE) não vai a lugar nenhum. A 3G será eventualmente desligada e o espectro reaproveitado. 2G está aqui para ficar em segundo plano, no entanto.

Em 2024, haverá mais de 1,5 bilhão de nós conectados ao 5G, de acordo com a Ericsson, uma empresa que torna parte da infraestrutura que tornará tudo isso possível.

Naturalmente, há um preço premium para telefones 5G, mesmo que muitas redes estejam oferecendo isso sem custo adicional para clientes existentes que compram telefones 5G imediatamente.

O analista Paolo Pescatore sugere que as redes precisam explicar claramente aos usuários os benefícios do 5G, bem como quais extras ou benefícios agregados eles podem obter com os negócios do 5G. Ele também sugere que os preços vão cair. "O prêmio inicial diminuirá rapidamente, como vimos nas gerações anteriores."

Dominic Sunnebo, diretor de insight do consumidor da Kantar, diz que muitos consumidores já estão bastante cientes do 5G. Ele entrevistou 10.000 pessoas em junho de 2019, o que sugeriu que apenas 9 por cento da população do Reino Unido desconhecia isso. E, por causa do recente desastre da Huawei no Reino Unido , bem como de teorias errôneas que ligam o 5G a outras coisas , certamente haverá uma grande consciência em 2020.

Existem diferentes versões do 5G - não deveríamos realmente ter que falar sobre isso em termos da experiência real de usar nossos telefones, mas o fato é que eles são usados por redes / operadoras de telefonia para finalidades diferentes e afetam a cobertura. E também as operadoras estão usando nomes para esses tipos diferentes.

Então, aqui estamos indo do mais rápido para o mais lento e também das ondas de rádio com o comprimento de onda de frequência mais curto para o maior.

O nome de onda milimétrica (mmWave) se refere ao seu comprimento de onda - é a versão de onda mais curta do 5G e traz as maiores velocidades. O problema é que as ondas não podem ir tão longe; eles têm dificuldade de navegar em corpos, quanto mais em paredes. Está sendo usado nos EUA, mas ainda não está no Reino Unido (alguns esperam que chegue este ano).

Destina-se a áreas centrais da cidade onde é necessária uma cobertura densa / alta capacidade.

Quanto às redes americanas, a Verizon a chama de Ultra Wideband, a AT&T a chama de 5G + e a T-Mobile apenas se refere a ela como mmWave no momento.

As contas de banda média para todos os serviços 5G no Reino Unido atualmente. Nos EUA, a Sprint lançou sua rede True Mobile 5G nessas bandas - agora incorporada à rede 5G da T-Mobile, agora que as duas se fundiram.

5G de banda média pode fornecer cobertura 5G em uma área muito maior do que mmWave.

A banda baixa está sendo usada para trazer cobertura nacional para os EUA, com a T-Mobile falando sobre estender sua rede 5G (chamada Nationwide 5G) para 200 milhões de usuários com ela. A AT&T se refere ao seu serviço de banda baixa simplesmente como 5G. A Verizon chama isso de banda baixa de 5G.

Abaixo de 6 GHz pode ser referido como Sub-6, então algumas empresas referem-se a dois tipos de sinais 5G essencialmente - mmWave e Sub-6.

Tentando ficar à frente da concorrência, a AT&T nos EUA também comercializou um serviço chamado 5G E. Representando 5G Evolution, o serviço nada mais é do que uma versão um pouco mais rápida do 4G com algum brilho de marca - na verdade, é o mesmo que LTE Advanced.

Com uma nova rede, vêm novos recursos, desde velocidades semelhantes a banda larga em seu telefone até latência reduzida - o que basicamente significa nenhum atraso ao transmitir um vídeo ou jogar jogos online.

Para alguns, isso significará que teoricamente podem abandonar completamente a banda larga doméstica. Pense no streaming de filmes tão perfeitamente quanto o streaming de música é atualmente.

Outro grande benefício é a rapidez com que você poderá fazer upload. O 4G sempre tratou de obter dados - streaming de filmes ou música, por exemplo - mas com o 5G a rede será capaz de lidar com todos esses dados com muito mais eficiência.

Isso poderia ser novas experiências de realidade aumentada, jogos com qualidade de PC em seu celular com atraso zero ou ter chamadas de vídeo multi-way sem problemas.

As coisas também devem melhorar no trem e em grandes áreas populosas, pois a rede 5G será melhor para lidar com seus movimentos e quando muitas pessoas se conectarem à rede em um jogo de futebol, por exemplo.

Além das necessidades gerais do consumidor, uma rede 5G também permitirá a comunicação entre carros autônomos remotamente, uma infraestrutura de tráfego conectada e fábricas remotas funcionando sem intervenção local.

Vários telefones 5G estão agora disponíveis, dependendo da sua rede, incluindo ofertas da Samsung, OnePlus, Oppo, Huawei e Nokia. Estamos acompanhando todos os melhores telefones 5G em um recurso separado. Muitos desses novos aparelhos executam as plataformas Snapdragon 855 ou 865 da Qualcomm (além dos modems X50, X55 ou X60 da empresa), embora outros fabricantes de hardware, incluindo MediaTek, Samsung e HiSilicon da Huawei tenham lançado plataformas 5G.

O 5G também estará chegando à sua casa, se você quiser - os roteadores 5G são uma alternativa à banda larga de linha fixa, embora raramente seja mais eficiente no momento. A AT&T está vendendo o Nighthawk 5G Mobile Hotspot (US $ 499) nos Estados Unidos com uma assinatura mensal de US $ 70 para 15 GB de dados 5G por mês e a Verizon também está oferecendo um serviço doméstico. Três UK e Vodafone lançaram banda larga 5G no Reino Unido.

Plus 5G está chegando aos laptops. Os dispositivos Windows com tecnologia Snapdragon da Qualcomm (Windows em ARM) já existem há alguns anos, mas as versões 5G estão começando a chegar. Além disso, a Intel também anunciou uma parceria com a MediaTek que verá alguns laptops com Intel Core receber modems 5G também.

Verizon, AT&T e T-Mobile estão oferecendo serviços 5G de cobertura e qualidade diferentes.

A T-Mobile também tem lutado com seu lançamento 5G devido à sua fusão prolongada com a Sprint, que agora está concluída. Ela lançou um serviço mmWave para velocidade e um serviço de banda baixa para cobertura, enquanto a operadora precisava contar com o espectro de banda média da Sprint para aumentar a potência.

Após a fusão, a T-Mobile US anunciou um grande aumento em sua rede 5G em cerca de 30 por cento. Ela agora lançou uma rede 5G autônoma (SA) e quase 250 milhões de pessoas em mais de 7.500 cidades nos Estados Unidos agora têm cobertura 5G.

A rede mmWave da T-Mobile está ativa em Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland e Atlanta.

Como mencionamos acima, a AT&T tem uma marca confusa em torno de 5G - 5G + (ou 5G Plus) é mmWave, 5G é de banda baixa e 5GE é basicamente LTE Advanced (sim, 4G). O vice-presidente sênior da AT&T, Chris Penrose, descreveu o AT&T 5G como um biscoito com gotas de chocolate. A massa do biscoito principal representa o 5G de banda baixa, enquanto os pedaços de chocolate representam as cidades de ondas 5G + milimétricas "espalhadas por todo o país".

A AT&T anunciou que 30 cidades serão cobertas pelo 5G Plus em 2020. Em contraste, o 5GE está disponível em mais de 500 cidades americanas.

Mais de 30 locais nos Estados Unidos possuem Verizon 5G Ultra Wideband. Os assinantes atuais precisarão pagar US $ 10 a mais por mês para usar a chamada rede 5G Ultra Wideband, embora a taxa esteja atualmente sendo dispensada para novos assinantes.

A Verizon diz que os usuários podem esperar velocidades de download típicas de 450 Mbps, com velocidades de pico de quase 1 Gbps e latência inferior a 30 segundos.

A Verizon já está oferecendo um serviço de banda larga 5G doméstico. Os usuários domésticos do Verizon 5G têm velocidades de até 1 Gbps - "corte tudo o que você odeia no cabo", diz a corporação em seu marketing. Além disso, a rede também lançou o Inseego MiFi - o primeiro hotspot 5G a estar disponível.

O serviço 5G Home da Verizon está disponível em Los Angeles e Sacramento, na Califórnia, bem como em Houston, Texas e Indianápolis. Outras áreas estarão disponíveis em breve.

No Reino Unido, a Vodafone, EE, O2 e Three confirmaram que estão lançando serviços 5G comercialmente disponíveis em 2019.

A rede 5G da BT já foi lançada. BT e EE são a mesma empresa agora, então BT é realmente uma operadora de rede virtual que usa a rede EE. E está disponível em todos os lugares onde o EE 5G está - um total de 80 locais no momento.

Como a Vodafone, a BT também está oferecendo um plano de banda larga convergente e móvel 5G chamado BT Halo .

A implementação inicial da EE começou com cada capital do país do Reino Unido; Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast, ao lado de Birmingham e Manchester. Agora, o lançamento foi estendido para 80 locais .

A rede acredita que os clientes em áreas ocupadas obterão aumentos de velocidade de até 100-150 Mbps em 4G, com alguns experimentando até 1 Gbps - o desempenho de 5G melhorará com o tempo.

Os contratos com um telefone começam a partir de £ 54 por mês e os planos apenas para SIM custam a partir de £ 32 por mês. De acordo com nossas estimativas, o 5G vai custar cerca de £ 12 por mês.

Você também obtém alguns benefícios de troca, como tornar serviços como Netflix e BT Sport isentos de seu limite de dados ou passe de roaming. Mais detalhes aqui .

Em termos de banda larga 5G, a EE está oferecendo o 5G Mobile Smart Hub da HTC (anteriormente havia dito que ofereceria o roteador 5G CPE Pro da Huawei, mas isso parece ter sido arquivado). Com um custo inicial de £ 100, você pode assinar um de dois planos - 50 GB por £ 50 por mês ou plano de 100 GB por £ 75.

O2 emergiu do leilão de espectro da Ofcom com um bom pedaço de espectro 5G e sua rede 5G está ativa em 60 lugares. Além de lançar 5G para áreas centrais, a rede também levará 5G para centros de transporte, bem como locais de entretenimento como The O2 em Greenwich e Twickenham Stadium (O2 patrocina o Rugby da Inglaterra).

Como mencionamos acima, a O2 e a Vodafone têm um empreendimento conjunto de compartilhamento de rede, o que significa que cerca de três quartos de seus mastros no Reino Unido são usados por ambas as redes. No outro trimestre, cerca de 2.700 sites em 23 das maiores áreas do Reino Unido terão equipamentos presentes de ambas as redes.

A Sky agora oferece serviços 5G - é uma operadora virtual que usa a rede da O2. 20 vilas e cidades tiveram acesso até janeiro de 2020 e prometeu 50 locais até o "verão de 2020".

Os clientes Sky Mobile que estão com Sky VIP podem obter 5G grátis, sem nada para pagar além das tarifas existentes do Sky Mobile. A partir de £ 6 por mês para um plano de dados de 3 GB. Se você quiser mais dados para navegação 5G e streaming, o plano de 9GB custa £ 12 por mês.

Os recursos existentes de troca e observação do Sky Mobile também estão disponíveis no 5G. A troca permite que você atualize para um novo aparelho sempre que desejar. Assistir permite streaming ilimitado de TV e filmes por meio de aplicativos Sky sem usar sua cota de dados.

O serviço 5G da Three foi lançado no verão passado em Londres, mas era apenas um serviço de banda larga doméstico. Após um atraso devido a problemas no lançamento de sua rede principal da Nokia baseada em nuvem, agora está lançando uma rede móvel 5G. Além de Londres, está disponível em 65 outras localidades.

A Three diz que está investindo mais de £ 2 bilhões em seu lançamento de 5G e comprou a maior parte do espectro 5G no Reino Unido (100 MHz). Como resultado, ela fornecerá a rede mais rápida do Reino Unido e alcançamos velocidades de pico em um de seus locais premium (Cardiff) em torno de 700 Mbps, o que é bastante impressionante.

Os três clientes atuais de 4G podem acessar o 5G sem nenhum custo extra (embora você precise de um novo aparelho, é claro) e que ele oferecerá tarifas ilimitadas - você poderá obter dados 5G ilimitados por £ 20 por mês no SIM -só.

O Vodafone 5G também tem "o mesmo preço do 4G". A rede 5G da Vodafone está agora disponível em cerca de 45 vilas e cidades do Reino Unido,

Para que o 5G seja implantado o mais rápido possível, a Vodafone mais uma vez se associou à O2 para construir uma rede 5G conjunta. Isso ocorrerá principalmente fora das grandes cidades, onde as redes dizem que ainda funcionarão de forma autônoma - em termos simples, isso significa que ainda terão responsabilidade exclusiva por cerca de um quarto dos locais de mastro.

A dupla já faz algum compartilhamento de rede e também administra uma joint venture que gerencia sites de rede (mas não o equipamento em si).

Escrito por Dan Grabham.