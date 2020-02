O que é 5G, qual a velocidade e como posso obtê-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todas as principais redes anunciaram serviços 5G nos EUA e no Reino Unido. Mas o que isso significa para você?

Além da expansão adicional das redes 5G, também veremos muito mais telefones 5G sendo lançados nos próximos meses. Muitos dispositivos 5G já foram anunciados e estão à venda, incluindo a nova série Samsung Galaxy S20 .

Portanto, venha conosco enquanto explicamos os principais participantes do 5G, por que provavelmente ele chegará ao seu próximo telefone (definitivamente aquele depois disso) e como ele pode revolucionar a banda larga doméstica também.

O 5G é a próxima evolução nas redes de telefonia móvel. Nas últimas duas décadas, tivemos o lançamento do 3G, depois do 4G e agora do 5G.

O 5G é desenvolvido com base no 4G, efetivamente, de modo que a tecnologia por trás do 4G (LTE) não está indo a lugar algum. O 3G será desativado e o espectro reaproveitado. 2G está aqui para ficar em segundo plano, no entanto.

Até 2024, haverá mais de 1,5 bilhão de pessoas conectadas ao 5G, de acordo com a Ericsson, uma empresa que faz parte da infraestrutura que tornará tudo isso possível.

Naturalmente, haverá um prêmio de preço para o 5G, mesmo que a Vodafone tenha sugerido que ele não terá nenhum custo extra para os clientes existentes. O analista Paolo Pescatore sugere que as redes precisam explicar claramente aos usuários os benefícios do 5G, bem como quais extras ou benefícios agregados eles podem obter com os negócios do 5G. Ele também sugere que os preços caem. "O prêmio inicial diminuirá rapidamente como vimos nas gerações anteriores."

Dominic Sunnebo, diretor de percepção do consumidor da Kantar, diz que muitos consumidores já conhecem muito bem o 5G. Ele entrevistou 10.000 pessoas em junho de 2019, o que sugeria que apenas 9% da população do Reino Unido desconhecia isso.

Outros 44% dos consumidores já ouviram falar do 5G, mas não sabem nada sobre isso. Daqueles que conhecem o 5G e têm algum nível de entendimento, 23% dizem que provavelmente optarão por ele quando atualizarem.

Existem versões diferentes do 5G - não deveríamos ter que falar sobre isso em termos da experiência real do uso de nossos telefones, mas o fato é que eles são usados pelas redes / operadoras de telefonia para diferentes fins e afetam a cobertura. E também as operadoras também estão usando nomes para esses tipos diferentes.

Então, aqui estamos indo do mais rápido para o mais lento e também das ondas de rádio com o menor comprimento de onda de freqüência para o maior.

O nome onda milimétrica (mmWave) refere-se ao seu comprimento de onda - é a versão de onda mais curta do 5G e traz as maiores velocidades. O problema é que as ondas não podem ir tão longe; eles têm dificuldade para navegar nos corpos e muito menos nas paredes. Está sendo usado nos EUA, mas ainda não está no Reino Unido (alguns esperam que chegue este ano).

É para áreas centrais da cidade onde é necessária alta capacidade / cobertura densa.

Quanto às redes americanas, a Sprint não possui, mas a Verizon chama Ultra Wideband, a AT&T chama 5G + e a T-Mobile apenas se refere a mmWave no momento.

A banda média é responsável por todos os serviços 5G no Reino Unido atualmente. Nos EUA, a Sprint lançou sua rede True Mobile 5G, que também opera nessas bandas.

O 5G de banda média pode fornecer cobertura 5G em uma área muito maior que a mmWave.

A banda baixa está sendo usada para trazer cobertura nacional para os EUA, com a T-Mobile falando em estender sua rede 5G (chamada Nationwide 5G) para 200 milhões de usuários. A AT&T se refere ao seu serviço de banda baixa como simplesmente 5G. A Verizon chama de banda baixa 5G.

Abaixo de 6GHz pode ser chamado de Sub-6, portanto, algumas empresas se referem a dois tipos de sinais 5G essencialmente - mmWave e Sub-6.

Tentando ficar à frente da concorrência, a AT&T nos EUA também comercializou um serviço chamado 5G E. Representando o 5G Evolution, o serviço nada mais é do que uma versão ligeiramente mais rápida do 4G com algum brilho de marca - na verdade, é o mesmo que o LTE Advanced.

A rede americana de companheiros Sprint não ficou tão impressionada e abriu um processo judicial.

Com uma nova rede, surgem novos recursos, desde velocidades de banda larga no telefone até latência reduzida - o que basicamente significa que não há atraso quando você transmite um vídeo ou joga jogos online.

Para alguns, isso significa que eles poderiam abandonar teoricamente a banda larga doméstica. Pense na transmissão de filmes de maneira tão contínua quanto a transmissão de músicas atualmente.

Outro grande benefício é a rapidez com que você poderá fazer o upload. O 4G sempre teve como objetivo obter dados - streaming de filmes ou música, por exemplo -, mas com o 5G a rede poderá lidar com todos esses dados com muito mais eficiência.

Podem ser novas experiências de realidade aumentada, jogos com qualidade de PC no seu celular com atraso zero ou ter chamadas de vídeo com várias vias sem problemas.

As coisas também devem melhorar no trem e em grandes áreas povoadas, pois a rede 5G será melhor para lidar com seu movimento e quando muitas pessoas estão se conectando à rede em um jogo de futebol, por exemplo.

Além das necessidades gerais dos consumidores, uma rede 5G também permitirá a comunicação entre carros autônomos remotamente, uma infraestrutura de tráfego conectada e fábricas remotas trabalhando sem intervenção local.

Agora, vários telefones 5G estão disponíveis, dependendo da sua rede, incluindo as novas séries Samsung S20 , Samsung S10 5G , LG V50 ThinQ , Oppo Reno 5G e Mi Mix 3 5G da Xiaomi .

Estamos acompanhando todos os telefones 5G em um recurso separado.

O 5G também chegará à sua casa, se você quiser - os roteadores 5G são uma alternativa à banda larga de linha fixa, embora, atualmente, raramente seja mais eficiente. A AT&T está vendendo o Nighthawk 5G Mobile Hotspot (US $ 499) nos EUA com uma assinatura mensal de US $ 70 por 15 GB de dados 5G por mês e a Verizon também oferece um serviço doméstico. Três Reino Unido e Vodafone lançaram banda larga 5G no Reino Unido.

A Sprint, a Verizon, a AT&T e a T-Mobile estão lançando o 5G nos EUA e algumas já estão oferecendo serviços 5G em várias áreas.

Embora a Sprint tenha implementado o 5G em algumas áreas, as coisas pararam graças a uma prolongada fusão com a T-Mobile que parece estar chegando ao fim depois que uma contestação legal foi rejeitada em 12 de fevereiro.

A Sprint já lançou seu serviço 5G em Atlanta, Chicago, Dallas e Kansas City, Los Angeles, Nova York (Midtown e Lower Manhattan), Phoenix e Washington, DC.

No total, a Sprint disse que cobrirá mais de 1.000 milhas quadradas em todas as nove cidades - e 11,5 milhões de pessoas já completaram a primeira onda de lançamento.

Como as redes do Reino Unido, a Sprint está atualmente renunciando à tecnologia de ondas milimétricas (mmWave) da Verizon e da AT&T e concentrando-se em maximizar a cobertura com serviços de banda média.

A Sprint também confirmou que os usuários do Google Fi poderão tirar proveito de sua rede 5G, embora não haja indicação de quando.

A T-Mobile também enfrentou dificuldades com o lançamento do 5G devido à sua prolongada fusão com a Sprint.

Como lançou um serviço mmWave para velocidade e um serviço de banda baixa para cobertura, a rede está fazendo uma fusão com a rival Sprint para maximizar sua cobertura no espectro de banda média. Tudo isso deve ser resolvido em breve.

A rede mmWave da T-Mobile está ativa em Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland e Atlanta, mas também lançou o "5G nacional" usando cobertura de banda baixa com a intenção de cobrir 200 milhões de usuários em 2020.

Como mencionamos acima, a AT&T tem marcas confusas em torno de 5G - 5G + é mmWave, 5G é banda baixa e 5GE é basicamente LTE Advanced (sim, 4G).

A AT&T possui 19 cidades habilitadas para 5G: Atlanta, Austin, Charlotte, Dallas, Houston, Indianápolis, Jacksonville, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, Nashville, Nova Orleans, Nova York, Nova York, Oklahoma City, Orlando, Raleigh, San Antonio, San Diego, São Francisco, São José e Waco.

Ele anunciou que 30 cidades serão cobertas nos próximos meses. Por outro lado, o 5GE está disponível em mais de 500 cidades dos EUA.

28 locais têm a Verizon 5G Ultra Wideband desde o lançamento da rede. Agora, lançou o serviço em Atlanta, Chicago, Denver, Detroit, Indianápolis, Minneapolis, Phoenix, Providence, São Paulo e Washington, DC, Boston, Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dallas, Des Moines, Houston, Kansas City , Little Rock, Memphis, Salt Lake City e San Diego.

Cincinnati, Cleveland e Columbus, Ohio, Little Rock, Arkansas, Kansas City, Missouri e San Diego, Califórnia.

Os assinantes atuais precisarão pagar US $ 10 a mais por mês para usar a rede 5G Ultra Wideband Network, embora a taxa esteja sendo atualmente recusada para novos assinantes.

A Verizon diz que os usuários podem esperar velocidades de download típicas de 450 Mbps, com velocidades de pico de quase 1 Gbps e latência menor que 30 segundos.

A Verizon já está oferecendo um serviço de banda larga doméstica 5G. Os usuários do Verizon 5G Home têm velocidade de até 1 Gbps - "corta tudo o que você odeia no cabo", diz a empresa em seu marketing. Além disso, a rede também lançou o Inseego MiFi - o primeiro hotspot 5G disponível.

O serviço 5G Home da Verizon está disponível em Los Angeles e Sacramento na Califórnia, além de Houston, Texas e Indianápolis. Outras áreas estão chegando em breve.

No Reino Unido, a Vodafone, EE, O2 e Three confirmaram o lançamento de serviços 5G disponíveis comercialmente em 2019.

A rede 5G da BT foi lançada. A BT e a EE são a mesma empresa agora; portanto, a BT é realmente uma operadora de rede virtual usando a rede EE. E está disponível em qualquer lugar do EE 5G - atualmente, um total de 50 locais.

Como a Vodafone, a BT também oferece um plano móvel de banda larga convergente e 5G chamado BT Halo .

O lançamento inicial da EE começou com cada capital do país no Reino Unido; Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast, ao lado de Birmingham e Manchester. Agora, a distribuição foi estendida para 50 locais.

A rede acredita que os clientes em áreas ocupadas terão aumentos de velocidade de até 100-150Mbps em 4G, com alguns experimentando até 1Gbps - o desempenho 5G melhorará com o tempo.

Os contratos com um telefone terão início a partir de £ 54 por mês e os planos somente para SIM custarão a partir de £ 32 por mês. De acordo com nossas estimativas, o 5G custará um prêmio de £ 12 por mês.

Você também obtém alguns benefícios que podem ser trocados, como serviços como Netflix e BT Sport isentos de seu limite de dados ou de um passe de roaming. Mais detalhes aqui .

Em termos de banda larga 5G, a EE está oferecendo o 5G Mobile Smart Hub da HTC (já havia dito anteriormente que ofereceria o roteador 5G CPE Pro da Huawei, mas isso parece ter sido arquivado). Com um custo inicial de £ 100, você pode inscrever-se em um de dois planos - 50 GB por £ 50 por mês ou plano de 100 GB por £ 75.

O O2 surgiu do leilão de espectro Ofcom com uma boa quantidade de espectro 5G e sua rede 5G também está presente em 20 locais. Além de implantar o 5G nas áreas centrais, a rede também trará o 5G para os centros de transporte, bem como locais de entretenimento como o O2 em Greenwich e o Twickenham Stadium (patrocinador da O2 no Inglaterra Rugby).

A O2 não usará o equipamento de acesso de rádio da Huawei em seus sites de rede, ao invés disso, escolherá usar equipamentos da Ericsson e Nokia.

Como mencionamos acima, a O2 e a Vodafone têm um empreendimento conjunto de compartilhamento de rede, o que significa que cerca de três quartos de seus mast sites no Reino Unido são usados por ambas as redes. Quanto ao outro trimestre, cerca de 2.700 sites em 23 das maiores áreas do Reino Unido terão equipamentos presentes nas duas redes.

A Sky agora oferece serviços 5G - é uma operadora virtual que usa a rede da O2. Agora, 20 vilas e cidades têm acesso antes do final de 2019 e 50 vagas até o verão de 2020.

Os clientes da Sky Mobile que estão com o Sky VIP podem obter 5G gratuitamente, sem nada a pagar além das tarifas existentes da Sky Mobile. Eles começam com £ 6 por mês para um plano de dados de 3 GB. Você deseja que mais dados para navegação 5G e streaming do plano de 9GB sejam de £ 12 por mês.

Os recursos Swap and Watch existentes da Sky Mobile também estão disponíveis com o 5G. A troca permite que você atualize para um novo telefone sempre que quiser. O Watch permite streaming ilimitado de TV e filmes através dos aplicativos Sky sem usar sua permissão de dados.

Lançou o 5G no último verão em Londres, mas era apenas um serviço 5G. Após um atraso devido a problemas na implantação de sua rede principal Nokia baseada em nuvem, agora começou a implantar uma rede móvel 5G. Assim como Londres, está disponível em 65 outros locais.

Three diz que está investindo mais de 2 bilhões de libras em seu lançamento de 5G e comprou o espectro de 5G mais no Reino Unido (100MHz). Alega que isso proporcionará a rede mais rápida do Reino Unido como resultado. Provavelmente pode, mas isso não está comprovado e, até que possamos medir por nós mesmos, levaremos com uma pitada de sal.

Three diz que os clientes atuais poderão acessar o 5G sem nenhum custo extra (embora você precise de um novo aparelho, é claro) e que estará oferecendo tarifas ilimitadas - você poderá obter dados 5G ilimitados por 20 libras. um mês apenas no SIM.

O Vodafone UK 5G já está ativo, com o roaming 5G também disponível em vários locais. Fundamentalmente, a Vodafone também anunciou que "o preço de 5G [será] igual ao 4G".

A rede 5G da Vodafone agora está ativa em 37 cidades do Reino Unido, com mais a seguir em breve.

Para implantar o 5G o mais rápido possível, a Vodafone se uniu novamente à O2 para construir uma rede 5G conjunta. Isso ocorre principalmente fora das cidades maiores, onde as redes dizem que ainda trabalharão autonomamente - em termos simples, isso significa que ainda terão a responsabilidade exclusiva por cerca de um quarto de seus sites de mast.

O par já faz algum compartilhamento de rede e também administra uma joint venture que gerencia sites de rede (mas não o próprio equipamento).

Em um teste 5G no aeroporto de Manchester, a rede de teste da Vodafone mostrou velocidades de download cerca de quatro vezes superiores às do 4G - não é incrível, mas é um começo. Um episódio de 656MB de Tin Star foi baixado em 45 segundos, enquanto a série inteira levou cerca de seis minutos. No 4G, a série levou 26 minutos.

Em termos de banda larga doméstica no 5G, a Vodafone usará o 5G Mobile Smart Hub da HTC e o roteador 5G Gigacube da Huawei também. E também há uma tarifa combinada.

Muitos desses novos aparelhos rodam a plataforma Snapdragon 855 da Qualcomm e o modem compatível com X50 5G, que foi visualizado pela primeira vez em 2016.

O modem X50 tem algumas limitações: ele não cobre todos os tipos de rede 5G e é um modem separado, portanto, não cobre 2G-4G (que precisa de hardware separado).

Posteriormente, a Qualcomm anunciou o modem Snapdragon X55 , e essa é uma oferta mais abrangente de que o X50 é um modem 5G verdadeiramente global, cobrindo todos os tipos de rede - além de 2G-4G. O modem suporta velocidades de download de até 7 Gbps e uploads de 3Gbps.

Atualmente, o modem é um chip adicional para essas plataformas, o que significa que os fabricantes de telefones podem optar por fabricar dispositivos 4G 855.

Isso continua com o Snapdragon 865, anunciado no final de 2019 e sendo usado em muitos telefones 5G 2020. Novamente, oferece aos fabricantes de telefones a opção de optar por incluir 5G ou não.

Outra plataforma - Snapdragon 765 - foi revelada pela Qualcomm para mais dispositivos de gama média e, de fato, aqui o modem 5G está integrado, assim como acontece com o Kirin 990 da Huawei e o Samsung Exynos 990 da Huawei.

A MediaTek fabrica chipsets para muitos telefones econômicos e também anunciou recentemente a plataforma Helio M70 5G que chegará aos dispositivos em 2020. Também agora foi anunciada a plataforma principal octa do Dimensity 800 5G Series destinada aos telefones 5G premium.