11 dicas e truques de fotografia para melhores fotos em smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, vimos a quebra do mercado de câmeras compactas, o compartilhamento de fotos explodir e os smartphones evoluirem para as câmeras mais importantes do mercado. Ao mesmo tempo, o desempenho da câmera evoluiu para o aspecto mais importante desses telefones. Não se trata de clareza de chamada, mas de qualidade da foto.

Não estamos dizendo que não há mais espaço para câmeras reais - longe disso - mas para o usuário comum, o smartphone se tornou a câmera ideal. Quer você tenha o iPhone carro-chefe mais caro ou o Android básico mais barato, reunimos algumas dicas importantes para garantir que você esteja obtendo o máximo da câmera do seu telefone.

As fotos parecem um pouco leitosas? Este é o maior problema que vemos nas câmeras dos smartphones. Como a lente é muito pequena, é muito fácil sujar-se enquanto você usa o telefone para outras coisas. Você passa o dia todo tateando seu telefone, então certifique-se de limpar essas marcas antes de começar a tirar fotos.

Isso é especialmente problemático quando o protetor solar sai - limpe-o e você obterá fotos melhores. Isso também é muito importante na câmera frontal. Você quer que essas selfies sejam estelares, então tire um tempo para limpar o suor, a graxa ou a maquiagem das lentes para que você fique com a nitidez de um alfinete.

O foco cria uma foto. As câmeras se tornaram muito melhores no foco do assunto nos últimos anos, mas não basta apontar e apertar o botão. Reserve um tempo para se certificar de que o objeto que você deseja tirar a foto está em foco.

Muitos smartphones oferecem foco por toque. Basta tocar no que deseja em foco na tela e, muitas vezes, isso irá apenas clicar no lugar. Se não focar, você pode estar perto demais, especialmente se for algo pequeno. Tente recuar um pouco.

Mais recentemente, o advento dos modos " bokeh " ou retrato na câmera significa que é fácil criar um efeito de profundidade de campo. Embora isso possa remover detalhes perturbadores do fundo e ajudar o assunto a se destacar, também pode fazer as fotos parecerem um pouco artificiais. Muitos telefones permitem variar a intensidade desse efeito e, muitas vezes, diminuí-lo um pouco criará um resultado geral melhor. Mas vale a pena avaliar se uma foto fica melhor com esse efeito ou não.

Pense no que você está olhando e no que sua foto está tentando mostrar. Você pode facilmente alterar o formato da sua foto depois, mas se ela estiver cheia de elementos de fundo que distraem ou não estiver claro do que você está tirando uma foto, então nunca ficará ótimo. Pare e pense sobre a foto que você realmente quer mostrar às pessoas e o que você quer que elas sintam quando olharem para ela.

Os fotógrafos costumam usar a regra dos terços para colocar o assunto em uma posição ideal. Imagine a cena com uma grade do jogo da velha por cima. As coisas importantes devem ser alinhadas ao longo dessas linhas, ou na interseção dessas linhas, para o maior impacto. É simples e funciona.

Existem outros truques fáceis, como usar bordas como cercas ou caminhos para atrair o observador para a imagem e dar uma maior sensação de profundidade e escala - e preste atenção no horizonte - sua foto está nivelada?

Os dias ensolarados são ótimos para tirar lindas fotos com céus azuis e verdes exuberantes, mas pense onde está o sol quando você puxa o telefone. Fotografe muito perto do sol - ou seja, apontando para ele - e você pode descobrir que um reflexo gigante da lente domina a cena ou que os assuntos são massacrados por realces explodidos sem nenhum detalhe nessas áreas.

Se isso estiver acontecendo, tente usar sua mão para sombrear a lente, certificando-se de que não está na foto, e você pode obter um ótimo resultado. Ao fotografar pessoas, observe onde essas sombras caem e pense no melhor lado de onde tirar uma foto - você não quer uma silhueta na frente de um fundo bonito porque não considerou que o sol estava atrás delas, por exemplo - mas olhar para o sol para um retrato é deslumbrante para o assunto também.

Mas o sol também pode apresentar muitas oportunidades e usar um sol baixo para criar silhuetas e sombras longas é uma ótima maneira de conseguir algo ligeiramente diferente. Na imagem acima, ele não está apenas atirando no sol, mas também usando o modo retrato para criar alguns resultados incomuns.

O flash do seu telefone não é ótimo e, em muitos casos, você obterá resultados muito melhores sem usar o flash na parte traseira. Com o aumento do desempenho em condições de pouca luz, desligar o flash pode ser a melhor coisa a fazer. Fotografando em um show no escuro? O flash não vai chegar ao palco de qualquer maneira, então desligue-o. Em um zoológico atirando em vidro? Você não está apenas tirando uma foto ruim, mas também assustando os animais. Não assuste os animais.

Mas os flashes podem ser úteis. O flash traseiro pode ser mais eficaz quando você está fotografando à luz do dia e o assunto está na sombra - ele pode fornecer ótimos resultados de retrato. O flash frontal geralmente pode ajudá-lo a tirar uma selfie no escuro, onde, de outra forma, você não conseguiria nada. Portanto, embora digamos que 90 por cento das vezes você fica melhor sem ele - lembre-se de que ele ainda está lá.

Isso é tão verdadeiro para smartphones quanto para qualquer câmera. Mantê-lo estável resultará em fotos muito melhores. Não agarre o botão, segure as coisas com firmeza e não tenha pressa. Embora muitos telefones agora ofereçam estabilização ótica de imagem e correção de IA para handshake, geralmente a melhor coisa a se fazer é manter a estabilidade.

Isso pode ser apenas por apoiar melhor o telefone - usando duas mãos em vez de uma - pode ser que você precise desacelerar em vez de apressar aquela foto ou pode ser que você precise apoiar seu telefone em algo sólido, como uma mesa ou parede.

Embora seja um pouco difícil carregar um tripé, com os telefones ficando mais inteligentes, ter um tripé flexível e um suporte para smartphone abre um mundo de possibilidades - selfies impossíveis, fotos da lua, fotos noturnas para morrer - ou exposições mais longas que viram água em fumaça.

O modo noturno é a maior mudança na fotografia de smartphone ocorrida nos últimos 5 anos. Você só terá essa opção se tiver um telefone recente, mas os telefones Google, iPhones, Huawei, Samsung e outros mais recentes têm algum tipo de opção noturna. Se for noite, use. Você pode ver uma comparação de alguns dos telefones mais recentes aqui filmando no modo noturno.

O modo noturno dá ao telefone uma ideia importante do resultado que você está realmente procurando e implanta muita tecnologia para limpar, corrigir e criar uma foto que vale a pena compartilhar e apreciar. A maioria dos modos noturnos permite que você grave cenas com a câmera na mão que eram impossíveis em um smartphone há apenas alguns anos - enquanto alguns irão, com mais suporte, fornecer exposições mais longas para resultados ainda melhores. Não precisa ser super artístico também - podem ser apenas amigos em uma noite fora.

No iPhone, o modo noturno será ativado automaticamente nas condições certas; em alguns outros telefones, talvez você precise selecioná-lo.

Este é um pouco óbvio, mas os smartphones começaram a adicionar mais lentes, o que significa mais oportunidades. Eles agora podem tirar fotos com melhor zoom, mas muitos agora oferecem grande angular também. Isso significa que você pode obter muito mais em sua foto e criar novas composições. Alguns telefones oferecem uma segunda câmera para "dados", mas não caia nessa - preferimos uma lente grande angular para tirar ótimas fotos.

Portanto, dedique algum tempo para aprender o que o seu telefone pode realmente fazer e depois saia e faça. É claro que o mais importante com qualquer câmera é tirar mais fotos, mesmo que isso signifique excluir muitas delas. Os melhores resultados do seu telefone virão com o conhecimento dos resultados que você obterá com o uso das câmeras que ele oferece - e de ter algo para fotografar, é claro.

Todas as fotos acima foram tiradas do telefone, sem nenhuma edição. Mas todos os smartphones usam muito software ou inteligência artificial para limpar imagens e fornecer resultados mais agradáveis. Empresas como Apple, Samsung, Huawei e Google irão melhorar suas imagens para você. O Google, talvez, vá um pouco mais longe, com o Google Fotos capaz de produzir alguns resultados ainda mais dramáticos em segundo plano.

Mas há uma grande variedade de aplicativos que permitem que você edite, de aplicativos de estoque como Google Fotos ou Apple Photos, é fácil fazer rapidamente algumas alterações em uma foto para mais drama. Isso pode adicionar contraste, reduzir os destaques ou aumentar a saturação para obter mais intensidade. Aplicativos como o Snapseed ou o Photoshop Express podem fazer coisas maravilhosas no seu telefone com apenas alguns toques. Você pode encontrar mais aplicativos excelentes para iPhone aqui ou para Android aqui .

Não use a câmera do Instagram. Se você quiser tirar uma ótima foto e compartilhá-la com seus seguidores, use a câmera normal de seu telefone para tirar a foto e, em seguida, adicione-a ao Instagram ou a qualquer plataforma para a qual esteja enviando. Por quê? Porque esses aplicativos não usam todas as habilidades que seu telefone oferece. Passar pela câmera do aplicativo geralmente fornecerá a pior foto que seu telefone pode tirar, perdendo coisas como IA, escolha de lentes e modo noturno.

Para tirar fotos como um profissional, você precisa tirar essa foto com a câmera normal, fazer as edições e, em seguida, compartilhá-la por meio da plataforma de sua escolha.

Ok, então não é uma foto - mas é uma batata quente. Fotos verticais funcionam - até mesmo os grandes mestres pintaram retratos em, hum, retratos - mas precisamos falar sobre vídeo. O vídeo vertical só funciona se a pessoa que está vendo esse vídeo estiver assistindo em um telefone, como nas histórias do Instagram. Não funciona na TV, sua TV não é vertical, é horizontal. Portanto, enquanto você está considerando todas as ótimas maneiras de tornar as fotos melhores, pense também no vídeo. Se você está gravando um vídeo de algo incrível acontecendo que talvez queira compartilhar na tela grande um dia, por favor, por favor, gire seu telefone para a horizontal para que não tenhamos que olhar para as bordas desfocadas.

Ou considere enquadrar seu vídeo para que funcione nos formatos vertical, horizontal e quadrado para que você tenha as melhores opções no futuro.

Escrito por Chris Hall.