Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou um aplicativo Alexa dedicado para os consoles Xbox One e Xbox Series X / S que os transforma efetivamente em um Echo Show.

Você precisará de um dispositivo habilitado para Alexa próximo - como um Echo Dot - para reconhecimento de voz, mas o aplicativo Alexa no Xbox será capaz de mostrar a previsão do tempo, tocar música na tela e até mesmo mostrar quem está na porta da frente através do seu anel Vídeo Doorbell .

O suporte de voz Alexa está disponível para o Xbox há vários anos, permitindo que você use comandos para iniciar jogos e ligar o console. No entanto, este novo aplicativo adiciona todos os tipos de cartões visuais que podem ser exibidos na tela.

"Alexa para Xbox traz nossos principais recursos para sua TV. Basta pedir a Alexa para tocar música, visualizar suas câmeras domésticas inteligentes, gerenciar sua lista de compras e muito mais", diz a página dedicada do aplicativo .

O estranho nisso tudo é que parece ter aparecido furtivamente, sem muito alarde.

O usuário do Twitter, WalkingCat, percebeu e forneceu um link em sua postagem.

Verificamos se está disponível no Reino Unido, mas nenhuma alegria ainda - parece ser uma exclusividade dos EUA no momento.

No entanto, ficaríamos surpresos se ele não chegasse em outras regiões com suporte do Alexa.

Escrito por Rik Henderson.