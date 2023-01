Fazendo xixi: Withings U-Scan é um laboratório inteligente de análise de urina que você pode usar em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Withings anunciou o U-Scan, um dispositivo de análise de urina sem as mãos, que você pode usar em casa.

O design em forma de seixo significa que você pode colocar o U-Scan no vaso sanitário, permitindo que você urine sobre ele para que ele possa capturar sua amostra e realizar sua análise. Em seguida, você simplesmente o deixa em posição no vaso sanitário.

Há uma gama de tecnologias envolvidas - com as quais você não precisa se preocupar - então você apenas urina e o U-Scan cuida do resto, enviando os resultados para o aplicativo que o acompanha em seu smartphone.

Para obter mais informações técnicas, há alguns testes diferentes disponíveis no lançamento. Há o Cycle Scan que acompanhará o ciclo menstrual de uma mulher e o Nutri Balance, que faz uma análise metabólica da hidratação e nutrição, com os resultados relatados no aplicativo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O próprio dispositivo precisa ser carregado com cartuchos para o teste apropriado e quando detecta a urina (pode dizer a diferença entre a urina e outros líquidos), ele recolhe uma amostra e a carrega para a cápsula do teste. Aqui ocorre a reação de teste, com o excesso de urina sendo expelido. Todo o dispositivo é então enxaguado quando se descarrega o vaso sanitário.

Inteligentemente, ele também pode dizer a diferença entre os usuários, para que várias pessoas possam tirar proveito do sistema e obter os resultados dos testes.

Os cartuchos são projetados para durar cerca de 3 meses, enquanto o sistema modular significa que a Withings pode continuar desenvolvendo diferentes testes para revelar diferentes biomarcadores, portanto, este é um sistema que pode potencialmente se expandir no futuro para suportar diferentes necessidades de saúde.

Todo o sistema é apoiado pelo aplicativo Withings, que fornece uma maneira conveniente de acompanhar seus resultados, interpretá-los e tomar as ações apropriadas. Para o Cycle Scan, que obviamente pode dar uma visão da fertilidade, enquanto o Nutri Balance analisa os níveis de pH, vitaminas e cetonas para guiar as pessoas em direção a um estilo de vida melhor.

O Withings U-Scan será lançado na Europa no segundo trimestre de 2023 e custará 499,95 euros para o kit inicial incluindo o dispositivo e um cartucho, após o qual você poderá se inscrever para obter substituições regulares de cartuchos, ou comprá-los individualmente.

Nos EUA, o Withings U-Scan está aguardando a aprovação da FDA.

Os melhores negócios do Google Home e Nest Hub nas vendas de outubro Por Chris Hall · 11 Outubro 2022 Estamos mantendo o controle das economias em toda a família Google e Nest.

Os futuros cartuchos médicos para outros testes estarão sujeitos à aprovação regulatória.

Escrito por Chris Hall.