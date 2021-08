Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se as opções de amplificador de Wi-Fi do Google demonstraram algo nos últimos anos, é que ter um assistente inteligente embutido em unidades de amplificador de Wi-Fi em sua casa pode ser uma ideia muito inteligente, permitindo que você use sua casa inteligente sem precisar de dois diferentes dispositivos da era espacial conectados em toda a loja.

A Vodafone também está claramente prestando atenção - acaba de lançar um novo pacote Pro Broadband com Alexa que inclui o assistente de voz extremamente capaz da Amazon com uma unidade de extensão de satélite Wi-Fi, para garantir que os extremos difíceis de alcançar em sua casa não apenas obter sinal, mas também Alexa.

O pacote também traz um sistema de backup de banda larga 4G híbrido para quando houver interrupções, junto com o suporte WiFi Xpert da Vodafone para ajudar a corrigir quaisquer problemas que você possa ter e custará £ 38 por mês .

O hardware em si também é bastante elegante, todo preto e com um elegante logotipo dourado da Vodafone a única dica real de quem o fez (tudo bem, é um pouco mais do que uma dica). Ter Alexa de mãos dadas com seu sistema Wi-Fi também é uma ferramenta muito útil para famílias.

Como a Vodafone destacou, torna mais fácil pedir períodos sem Wi-Fi no caso de você fazer as crianças se esforçarem para se concentrar nas tarefas que estão realizando, sejam elas os deveres de casa ou até mesmo comer alguns brócolis vermelhos. Se funcionar nesse sentido, pode ser um verdadeiro vencedor.