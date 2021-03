A banda larga Vodafone Pro vem com reforços para levar o Wi-Fi a todos os cômodos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vodafone lançou o Pro Broadband, que vem com amplificadores Wi-Fi para garantir cobertura Wi-Fi em todas as divisões.

O sistema é semelhante ao novo sistema Halo 3+ da BT, pois tem um backup de celular 4G caso haja um problema com sua conexão de fibra. Ele também segue o Wi-Fi inteligente da Virgin Media que vem com impulsionadores de Wi-Fi semelhantes (ou WiFi inteligente Plus que vem com uma rede mesh ainda melhor).

A Vodafone diz que uma equipe dedicada de especialistas entrará em contato com os clientes para garantir que sua configuração esteja funcionando corretamente. Se não estiver satisfeito com a cobertura em sua casa, a Vodafone também promete que você pode rescindir o seu contrato sem ter que pagar nenhuma taxa.

Os pacotes Vodafone Pro Broadband começam com preços muito razoáveis de £ 35 por mês para 35 Mbps, subindo para £ 60 para 900 Mbps, se disponíveis onde você estiver. A Vodafone diz que as pessoas serão atualizadas para fibra completa de graça assim que o produto for lançado em suas ruas.

O pacote também pode ser atualizado para um plano Pro Xtra por £ 8 por mês, que inclui um 4K Apple TV (e TV + por um ano), chamadas ilimitadas para telefones fixos e móveis, além de nenhum aumento de preço no contrato.

Escrito por Dan Grabham.