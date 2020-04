Vodafone diz que a demanda por banda larga aumentou 15% após o bloqueio no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Vodafone diz que sua rede de banda larga no Reino Unido viu um aumento no uso de cerca de 15% durante a semana passada, depois que o governo do Reino Unido anunciou um bloqueio.

A rede diz que o uso diurno agora reflete um típico domingo - normalmente o dia mais movimentado da semana, com pessoas transmitindo filmes e novos episódios de TV.

Esse número é muito menor do que alguns esperavam quando os provedores de streaming, como Netflix e Prime Video, foram solicitados a reduzir a qualidade de streaming pela UE.

Por outro lado, o tráfego de streaming de música móvel reduziu em cerca de 16% desde o início da semana passada, quando as pessoas pararam de viajar.

Como já relatamos anteriormente, a demanda por redes de banda larga está dentro da capacidade da rede, após o receio de que streaming constante, jogos e trabalho doméstico prejudiquem a rede. De fato, como a BT nos disse na semana passada , o pico diurno mais alto registrado nem chegou a metade do que a rede é capaz.

O pico mais alto da BT durante o dia até agora foi de 7,5 TB / s, enquanto o pico noturno mais alto registrado pela BT (antes da crise) foi de 17,5 TB / s. Isso foi causado por um trio de eventos - uma atualização para Red Dead Redemption II e o lançamento de Call of Duty: Warzone mais Spurs vs Leipzig na BT Sport na Liga dos Campeões.

Seguindo a diretiva do governo para que as pessoas fiquem em casa esta semana, vimos uma demanda sem precedentes em nossas redes móveis, telefonia fixa e banda larga. Embora a demanda continue aumentando em níveis sem precedentes, nossa rede permanece confiável e forte, e estamos dentro dos limites de capacidade e continuamos atendendo nossos clientes nesses tempos difíceis.

A Vodafone diz que houve um aumento de quase 20% no tráfego de chamadas móveis na segunda-feira (23 de março) em relação à segunda-feira anterior. E como mais pessoas estavam em casa, estavam usando mais o Wi-Fi Calling - a rede registrou um aumento de 28% no uso de Voz pela Internet (VoIP) na semana passada.