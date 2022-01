Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media O2 concluiu o lançamento da banda larga de 1 gigabit em toda a sua rede no final do ano passado e agora, por um período limitado, está oferecendo o serviço ultrarrápido pelo menor preço.

Você pode assinar um contrato de 18 meses e obter velocidades de até 1.130 Mbps por apenas £ 50,99 por mês. Geralmente custa £ 62.

Isso representa uma economia de £ 198 ao longo da duração do contrato.

A oferta está disponível para novos clientes do Reino Unido que se inscreverem na banda larga de fibra Gig1 da Virgin Media O2 até domingo, 6 de fevereiro de 2022. Você pode descobrir todos os detalhes aqui .

O serviço gigabit está disponível para mais de 15,5 milhões de lares no Reino Unido e atualmente inclui o roteador Virgin Media Hub 4. A empresa também planeja atualizar todos os clientes com um novo modelo habilitado para Wi-Fi 6 - o Hub 5 - a partir do final deste ano.

Afirma que suas velocidades são 22 vezes mais rápidas que a média nacional de downloads.

“Obter banda larga de alta velocidade nas casas de todos é uma prioridade e os esforços da Virgin Media O2 significam que estamos progredindo rapidamente em nossa missão de elevar o nível do Reino Unido com melhor conectividade”, disse a secretária digital do governo do Reino Unido, Nadine Dorries, após o Gig1. implantação concluída no final de 2021.

Escrito por Rik Henderson.