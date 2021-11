Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media O2 está expandindo seu esquema de recompensas prioritárias para cobrir todos os clientes da Virgin Media TV, banda larga e linhas fixas, bem como os usuários móveis tradicionais da O2.

Isso significa que você não precisa mais de um plano O2 para receber prêmios, vouchers e ser elegível para competições que distribuem milhares de libras em prêmios.

Além disso, o Priority receberá novos brindes das marcas Virgin.

Os clientes da Virgin Media agora podem se registrar no aplicativo Priority para smartphone, independentemente de sua rede telefônica.

"Trazer Prioridade, uma das melhores e mais celebradas iniciativas de fidelidade do Reino Unido, para os clientes de cabo da Virgin Media foi o próximo passo lógico", disse o COO da Virgin Media O2, Jeff Dodds.

“Estamos empenhados em garantir que nossos clientes tenham acesso à mais incrível variedade de vantagens do setor, desde marcas populares de rua até o acesso antecipado aos ingressos mais procurados em entretenimento."

Para comemorar, os membros do Priority estão recebendo a chance de ganhar um par de 800 ingressos disponíveis para um show exclusivo em Londres. A estrela do Afrobeats, Wizkid, se apresentará no O2 Forum em Kentish Town na quarta-feira, 24 de novembro de 2021.

O sorteio será encerrado em 19 de novembro e é apenas para membros Prioritários.

Outros prêmios em oferta no momento incluem férias únicas na Virgin, passes para o cinema Odeon Limitless, estojos Virgin Wines e, nosso favorito, vouchers de presente Greggs.