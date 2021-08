Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais um milhão e meio de residências no Reino Unido agora podem acessar o serviço de banda larga gigabit da Virgin Media O2.

Ele possibilitou conectividade ultrarrápida para residências em Bournemouth, Bristol, Northampton, Sunderland, Wolverhampton, Wigan, York e muitas outras cidades.

A ativação mais recente significa que 8 milhões de lares na Grã-Bretanha e no norte da Irlanda podem agora se inscrever no serviço Gig1 do provedor, que oferece velocidades de internet de até 1.130 Mbps.

Aqueles que ainda aguardam a oportunidade de se inscrever para as velocidades mais rápidas estarão em condições de fazê-lo até o final de 2021, quando a Virgin Media O2 planeja que toda a sua rede esteja pronta para gigabit.

As melhores ofertas do Amazon Echo para julho de 2021 Por Dan Grabham · 10 Agosto 2021

"Estamos atualizando o Reino Unido para a conectividade de última geração e hoje estamos atingindo outro marco importante com mais da metade de nossa rede agora capaz de acessar velocidades de gigabit", disse o CEO da Virgin Media O2, Lutz Schüler.

“Como o maior provedor de banda larga gigabit do Reino Unido hoje, com um plano claro para conectar toda a nossa rede a essas velocidades até o final do ano, estaremos entregando a maior parte da meta de banda larga do governo antes do previsto."

Um pacote de banda larga de fibra Gig1 começa em £ 62 por mês apenas para banda larga. Inclui o roteador Virgin Media Hub 4.

Você pode saber mais sobre o Gig1 e verificar se sua área consegue acessá-lo no site dedicado aqui .