Virgin Intelligent WiFi Plus oferece mesh Wi-Fi para aumentar sua rede doméstica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media anunciou o Intelligent WiFi Plus. Ele combina novos recursos em seus roteadores Hub 3 e Hub 4 com Intelligent WiFi Pods - estes são nós de rede em malha para cobertura doméstica inteira.

É um salto em relação à oferta de WiFi inteligente anterior da Virgin, que usava plugues Powerline para cobrir pontos mortos em casa. Os novos Pods WiFi são alimentados pela Plume e são projetados para clientes com residências maiores e muitos dispositivos para atender. Os recursos do roteador incluem novos canais Wi-Fi de 5 GHz usados por dispositivos mais novos e todos os roteadores Hub 3 e Hub 4 existentes obtêm essas atualizações de qualquer maneira.

Como outros provedores, a Virgin também conseguiu seus clientes com um forte aumento de preços no início de 2021, mas os nós Intelligent WiFi Plus estão disponíveis sem custo extra para clientes Ultimate Oomph e Gig1 com outros clientes Virgin Media capazes de atualizar para o novo serviço por £ 5 por mês - um único Pod WiFi é enviado inicialmente, mas o Intelligent WiFi Plus é elegível para até três nós de acordo com a Virgin.

A Virgin também acrescentou seus esforços à lista de empresas de telecomunicações que oferecem aos clientes acesso gratuito a recursos de aprendizagem, começando com a Oak National Academy. Como parte do programa Obtenha ajuda com tecnologia do Departamento de Educação, a Virgin Mobile está oferecendo 20 GB adicionais de dados móveis por mês. Os clientes vulneráveis também receberão licenças extras.

Escrito por Dan Grabham.