Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como todos os outros fornecedores de banda larga, a Virgin Media tem seu quinhão de problemas e tempo de inatividade. De fato, durante o bloqueio, o esforço extra colocado em sua rede resultou em interrupções localizadas e até nacionais.

Mas muitos dos problemas que você pode enfrentar com sua própria conexão de banda larga da Virgin Media são mais simples de explicar e corrigir.

Aqui, examinamos algumas das falhas mais comuns e os motivos pelos quais sua banda larga pode não estar funcionando.

A primeira coisa que você deve fazer quando a Internet não está funcionando é verificar o roteador. Se você possui um Superhub da Virgin Media ou um hub padrão, é sempre recomendável reiniciar o roteador para descobrir primeiro se a conexão Wi-Fi da Internet está com defeito ou a própria conexão externa à Internet.

Independentemente do roteador usado, deve haver um botão liga / desliga na parte traseira. Desligue o roteador e aguarde 10 segundos antes de ligá-lo novamente.

O roteador passará pelo processo de inicialização, que pode levar alguns minutos. Se a internet não for retomada, o problema pode ser mais generalizado.

Alguns clientes da Virgin Media (e outras de banda larga) usam apenas o roteador Virgin Media como modem, com um Google Nest Wifi ou outro sistema de rede em malha que fornece conectividade doméstica.

Um sistema de malha estende efetivamente uma rede Wi-Fi doméstica para permitir conectividade sem fio em salas e zonas onde o roteador VM normalmente não é estendido. Você pode ler tudo sobre redes mesh aqui .

Uma razão pela qual perguntamos se você adicionou uma solução de rede mesh à sua configuração é que esses dispositivos podem estar com defeito, e não a conexão da Virgin Media.

Uma reinicialização do sistema da sua rede mesh pode ajudar - vale a pena tentar com certeza. Você precisará consultar as diretrizes do fabricante individual para descobrir como, mas a maioria é capaz de reiniciar por meio de seus respectivos aplicativos dedicados. Como alternativa, você pode desconectá-los da porta USB / parede, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente.

Uma maneira de testar se o seu Wi-Fi doméstico é o culpado é usar o aplicativo Virgin Media Connect.

Ele pode testar o desempenho de Wi-Fi, procurar pontos de sinal mais fracos ou entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente, se houver algum problema.

Você pode encontrar a versão para iOS aqui e a versão para Android aqui .

Um dos outros motivos comuns para a falta de conexão com a Internet é que o serviço em si está inativo na sua área. É menos comum que seja uma interrupção nacional, mas não inédita.

Existem várias maneiras de descobrir se há uma interrupção que o afeta.

O Twitter é um bom ponto de partida, com a conta @virginmedia sempre postando atualizações sobre problemas e progresso.

Estamos cientes de que alguns clientes em partes de Londres estão enfrentando um problema com a banda larga.



Isso significa que, embora os clientes afetados ainda possam estar conectados ao roteador Virgin Media, eles não terão acesso à Internet, de modo que as páginas da web e outros serviços não serão carregados. pic.twitter.com/gaM07iklvN - Virgin Media (@virginmedia) 25 de junho de 2020

Como alternativa, você pode verificar problemas de banda larga relatados em um site de interrupção, como istheservicedown.co.uk . Isso lhe dará uma idéia do status atual de todos os serviços, não apenas da Virgin Media, tão útil para verificar se você também está sofrendo de problemas com dispositivos móveis.

Por fim, a própria Virgin Media possui um site de atualização de status de serviço que você pode visitar para ver se sua linha específica é afetada. Acesse a página dedicada ao Status do serviço aqui: my.virginmedia.com/faults/service-status .

Entre com os detalhes da sua conta da Virgin Media e poderá executar testes no seu sistema. Você também pode usar o serviço para contratar um engenheiro se o problema ocorrer com o seu sistema localmente.

A opção final é, é claro, entrar em contato com o atendimento ao cliente da Virgin Media.

Isso pode ser feito por telefone; basta ligar para 150 se você tiver uma linha telefônica ou conta móvel da Virgin Media ou 0345 454 1111 de outra linha - embora você tenha que pagar tarifas de ligação nessa última.

O departamento de atendimento ao cliente está aberto das 8h às 21h de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h aos sábados, das 8h às 18h aos domingos.

Você também pode enviar uma mensagem ao serviço ao cliente a partir de um link nesta página . Uma caixa de bate-papo será exibida.