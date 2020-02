Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Virgin Media está expandindo bastante sua oferta de banda larga de gigabit no Reino Unido, ativando o serviço em West Midlands.

Isso significa que mais de um milhão de residências em Birmingham, Coventry e arredores poderão obter velocidades de 1 Gbps ou mais a partir do início de março. A velocidade média de download no horário de pico testada no serviço até agora é de 1.104Mbps.

Os clientes qualificados que usam a banda larga Gig1 da Virgin Media receberão o mais recente roteador Hub 4 da marca. Os preços do novo serviço começam em £ 62 por mês apenas para banda larga.

A região recém-conectada se une à Grande Manchester, Reading e Southampton para preparar a Gig1 Fiber Broadband. Outras cidades do Reino Unido serão anunciadas ainda este ano.

"A Virgin Media está cumprindo suas promessas, colocando seu dinheiro onde está e trazendo a banda larga de próxima geração para toda a sua rede", disse o diretor de operações da empresa, Jeff Dodds.

"Ativar a velocidade de gigabit para mais de um milhão de residências em West Midlands, a maior distribuição de gigabit do Reino Unido até o momento, será um salto à frente na região e um grande passo para a ambição de banda larga no governo."

O recém-nomeado secretário digital do governo do Reino Unido, Oliver Dowden, aplaudiu a medida como um passo na direção certa para melhorar a infraestrutura de internet do país: "O anúncio de hoje significa que estamos um milhão de lares mais próximos na entrega de nossos planos de fornecer banda larga gigabit a todos no Reino Unido ", disse ele.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com empresas como a Virgin Media e investindo £ 5 bilhões para garantir que as áreas mais difíceis de alcançar não sejam deixadas para trás - para que todas as partes do país possam usufruir dos benefícios de uma conexão à Internet de classe mundial".