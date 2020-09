Obtenha gratuitamente um Apple TV 4K e um Apple TV + sub de 12 meses com qualquer pacote de banda larga doméstico Three 4G / 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three está oferecendo uma caixa de Apple TV 4K mais uma assinatura de um ano da Apple TV + como um adoçante adicional se você aderir a qualquer pacote de banda larga 4G ou 5G no momento. A oferta está disponível a partir de hoje até 17 de setembro de 2020.

Três dizem que o negócio vai economizar £ 48 em uma assinatura da Apple TV ao longo de um ano de assinatura gratuita , mas a caixa da Apple TV 4K é uma ótima adição se você não tiver uma. A Three está oferecendo 5G Home Broadband por £ 34 por mês (mais um custo inicial único de £ 29) ou £ 27 por mês e £ 29 adiantados para banda larga 4G.

Após o fim do negócio, o preço aumentará para £ 29 por mês para 4G e £ 36 por mês para 5G. A oferta está aberta a novos clientes apenas três.

Se você está pensando em 5G, é importante notar que a cobertura 5G da Three ainda é extremamente limitada, a menos que você more em Londres. O roteador que você receberá é plug and play com entrega no dia seguinte, então você não precisa esperar a visita de um engenheiro.

A notícia vem logo após o anúncio da EE de um pacote tarifário para o iPhone, incluindo TV + da Apple, serviços de streaming de música e Arcade.

Escrito por Dan Grabham.