Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Três delinearam várias iniciativas que lançou para os clientes durante o período de distanciamento social e auto-isolamento no Reino Unido.

Para começar, aqueles que lutam para se manter conectados pela internet agora podem encomendar um pacote de banda larga doméstica 4G em um contrato mensal, em vez de 12 ou 24 meses, e obter um roteador móvel entregue à sua porta no dia útil seguinte. Ele não precisa de um telefone fixo nem de uma visita de um instalador.

O serviço custa £29 adiantado gratuito, mais £30 por mês.

Além disso, o Three está oferecendo ofertas móveis apenas para SIM completamente ilimitadas apenas para o pessoal do NHS. Também disponível em um contrato contínuo de um mês, o negócio fornece aos funcionários do NHS minutos ilimitados, textos e dados por £18 por mês.

A oferta deve ser resgatada no site da Health Service Descontos aqui.

Também é importante notar que todos os sites do NHS (usando o domínio nhs.uk) estão disponíveis para visualizar dados gratuitamente para todos os Três clientes.

Finalmente, para clientes que precisam falar com familiares e amigos no exterior, o International Saver Add-on da rede para clientes mensais pagos foi reduzido para £10. Isso inclui 3.000 minutos de chamadas internacionais para 31 destinos - incluindo China, Itália, Espanha, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Canadá e EUA.

Vale a pena notar que a Three fechou todas as suas lojas no Reino Unido enquanto o país está em confinamento, garantindo ao mesmo tempo que os funcionários continuam a receber o pagamento integral enquanto colaboram para ajudar com os serviços ao cliente.