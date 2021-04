Tesla está fazendo painéis solares e telhado solar em um pacote com Powerwall

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla está mudando a forma como seus produtos de energia doméstica são oferecidos, com Elon Musk anunciando no Twitter que os painéis solares e o teto solar serão agrupados com o Powerwall .

Os produtos estão disponíveis separadamente nos Estados Unidos há algum tempo, com painéis solares projetados para serem instalados em um telhado existente, enquanto o telhado solar pode ser usado no lugar das telhas reais.

Ambos os produtos são focados em gerar eletricidade a partir da luz e alimentá-la em sua casa. Para muitas pessoas, isso pode ser usado para fornecer energia à casa, complementando a rede quando o fornecimento de energia solar é limitado e, em alguns casos, vendendo o excesso de energia para a rede.

A energia solar será alimentada exclusivamente para Powerwall. O Powerwall fará interface apenas entre o medidor da concessionária e o painel do disjuntor principal da casa, permitindo uma instalação super simples e um backup perfeito de toda a casa durante quedas de energia elétrica. - Elon Musk (@elonmusk) 22 de abril de 2021

Powerwall é a solução de armazenamento de energia da Tesla que foi projetada para resolver outro problema, permitindo o armazenamento de energia em casa.

Em um mundo ideal, a energia solar seria usada para carregar a bateria, de modo que, quando o suprimento cair, você pudesse usar a bateria em vez da garra - mas alguns usaram o Powerwall para coletar energia fora de pico ou para fornecer backup se houver um queda de energia, sem solar.

Os novos pacotes parecem abordar uma integração mais estreita, com a Tesla fornecendo as duas metades da equação, mas potencialmente reduz as opções para os compradores. Pode haver quem não queira a bateria ou não consiga justificar o custo das duas metades do pacote.

Claro, é provável que algumas pessoas estivessem comprando painéis de outro lugar para emparelhar com um Tesla Powerwall ou comprando uma bateria de armazenamento de energia doméstica de outro lugar para usar com o Tesla solar.

Isso, ao que parece, não será mais possível. Musk afirma que a instalação será muito fácil com essas duas partes trabalhando em harmonia.

