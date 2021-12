Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tado lançou um novo recurso para seu aplicativo de smartphone que incorpora as leituras do medidor de energia e dá conselhos sobre como controlar o consumo.

O Energy IQ foi anunciado pela primeira vez no início deste ano , com o lançamento agora em andamento. Ele permite que os proprietários do termostato inteligente Tado com uma assinatura do Auto-Assist monitorem os dados do medidor inteligente de dentro do próprio aplicativo.

Os resultados são mostrados em tempo real e detalham os custos exatos de aquecimento e o consumo de energia. O aplicativo então permite que os usuários façam alterações acionáveis para reduzir cada uma, definindo temperaturas ou outras pequenas alterações que podem fazer uma grande diferença.

As funções de salvamento contínuo incluem geofencing, detecção de janela aberta e adaptação ao clima, que podem ser ativadas e desativadas. Eles também podem mostrar um efeito instantâneo nas leituras tiradas de um medidor inteligente.

"Atualmente, as famílias do Reino Unido têm aquecido suas casas sem compreender totalmente o impacto em sua conta mensal", disse o cofundador da Tado, Christian Deilmann.

"Nosso novo recurso de aplicativo, Energy IQ, será a primeira solução do mundo onde os usuários podem decidir com antecedência quanto querem gastar em custos de aquecimento em um mês e fazer alterações para ajustar esse custo."

O preço da energia no Reino Unido cresceu dramaticamente em um espaço de tempo relativamente curto e é provável que aumente ainda mais no início de 2022, conforme o governo analisa o limite atual estabelecido para as contas de energia. Muitas empresas de energia caíram na administração ou deixaram de comercializar nos últimos 12 meses.