A Tado está trazendo custos de energia em tempo real para seu aplicativo, para ajudar os usuários a economizar mais dinheiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tado - a empresa por trás de termostatos inteligentes e controles AC - está trazendo um novo recurso para seu aplicativo que ajudará os usuários a ver quanto está custando o uso de energia, em tempo real.

Com os preços da energia atingindo seu ponto mais alto na Europa no ano passado, a Tado espera ajudar seus usuários a economizar dinheiro em energia, mostrando como o comportamento do aquecimento afeta os preços das contas.

Se você tiver uma assinatura do Auto-Assist com Tado, a nova ferramenta será capaz de prever quanto sua energia vai custar quando você faz alterações.

A Tado diz que conseguiu criar esse recurso vinculando a temperatura da sua casa e as configurações do aplicativo aos dados do seu medidor (seja inteligente ou manual).

Além de mostrar o quanto seus hábitos de consumo de energia estão impactando seus custos, o novo software também pode mostrar maneiras de você ser mais eficiente no uso de aquecimento e resfriamento doméstico.

Dessa forma, os usuários do Tado poderão ver maneiras específicas de economizar dinheiro e reduzir sua pegada de carbono ao mesmo tempo.

A Tado é um dos fabricantes mais antigos de termostatos inteligentes e, ao longo dos anos, disponibilizou uma série de novos recursos para seus usuários. Não apenas medindo e controlando a temperatura interna, mas também a qualidade do ar e sendo capaz de detectar quando uma janela ou porta está aberta.

Durante anos, ele também foi capaz de mostrar o quanto você economizou em custos de energia por meio de seu comportamento de aquecimento, mas apenas como um resumo do final do mês. Nunca em tempo real conforme você altera sua temperatura.

O novo recurso de previsão em tempo real está sendo lançado para usuários selecionados na Europa a partir de hoje, então fique atento nas próximas semanas e meses.