Spotify adiciona letras em tempo real para os proprietários do Nest Hub

(Pocket-lint) - Os usuários com um Nest Hub foram finalmente atendidos com um recurso há muito solicitado: a letra em tempo real.

O Hub e outras telas inteligentes do Google Assistant podem agora ver as letras das músicas suportadas no Spotify enquanto elas tocam.

O recurso já havia sido estendido para Android, iOS, smart TVs e consoles de jogos no final do ano passado, mas até agora estava estranhamente ausente nos dispositivos do Google Assistant.

Os usuários só precisam tocar uma nova letra de música no canto inferior direito da tela quando uma música está tocando. A letra da música irá rolar enquanto a música toca para que você possa cantar de acordo com o conteúdo do seu coração.

Como nos outros aplicativos Spotify, a letra ao vivo é fornecida por MusixMatch: "A letra é uma das características mais solicitadas dos ouvintes de todo o mundo", disse o serviço de streaming quando lançou a função no ano passado.

"Assim, após iteração e testes, criamos uma experiência simples e interativa - e até mesmo compartilhável". Ao fazer parceria com o Musixmatch, estamos dando vida à letra da música através do acesso em tempo real na maioria de nossa extensa biblioteca de faixas".

Tanto os proprietários de contas Spotify Premium como Free podem usar o recurso em muitas das milhões de faixas que estão disponíveis para eles.

Escrito por Rik Henderson.