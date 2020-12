Spotify Podcasts agora disponíveis em dispositivos habilitados para Amazon Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Spotify Podcasts estão agora disponíveis em dispositivos habilitados para Amazon Alexa, incluindo, é claro, os próprios dispositivos Echo da Amazon. A notícia segue os anúncios de outubro de que Alexa suportaria Apple Podcasts e também que o Google Assistant também suportaria Spotify Podcasts.

Agora você pode tornar o Spotify seu provedor de podcast preferido. Basta abrir o aplicativo Alexa, ir para Configurações, selecionar Música e Podcasts e vincular / gerenciar novos serviços. Cada vez que você solicitar um podcast, Alexa tentará obtê-lo primeiro no Spotify.

O Spotify tem estado ocupado enfiando seus podcasts na garganta dos usuários durante 2020 e tem um monte de podcasters populares exclusivos para sua plataforma, incluindo o polêmico Joe Rogan, Michelle Obama e agora o Duke and Dutchess de Sussex . A Amazon também está tentando ganhar uma fatia do bolo com o Amazon Podcats .

O consumo de podcasts no Spotify dobrou no ano até 30 de junho , embora o número de usuários ativos ouvindo podcasts tenha aumentado apenas uma pequena quantidade, de 19 para 21 por cento. É claro que os usuários que estão usando os podcasts do Spotify estão consumindo mais deles, provavelmente porque eles são apresentados junto com outras músicas que podem estar ouvindo. No entanto, a injeção de podcasts na tela inicial do Spotify deixou tudo uma bagunça, enquanto a plataforma continua a tentar recomendar podcasts aos usuários, mesmo que eles não os queiram.

O Spotify acrescenta que os podcasts criados na Anchor, a própria plataforma de podcast do Spotify, aumentaram mais de 380 por cento nesse período, também, mostrando que os criadores estão definitivamente mais do que felizes com o que o Spotify tem a oferecer.

Escrito por Dan Grabham.