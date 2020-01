  O Spotify está introduzindo anúncios em podcasts - mesmo para usuários Premium

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify está apresentando seus próprios anúncios aos podcasts - e até os usuários Premium os ouvirão. Eles virão inicialmente para podcasts originais e exclusivos do Spotify, com outros a seguir.

Na CES do ano passado, o Spotify falou muito sobre podcasts, como eles seriam um "divisor de águas" para o Spotify e suas ambições de crescer exponencialmente para aumentar a audição de podcasts através do serviço de streaming (também não comprei o criador de podcast Gimlet).

Não há dúvida de que a mudança foi mega bem sucedida - agora existem 500.000 podcasts no serviço, enquanto houve um aumento de 39% nas horas transmitidas para podcasts nos meses finais de 2019.

Agora o Spotify está introduzindo uma tecnologia que irá inserir anúncios ao lado de podcasts - e permitir a segmentação de anúncios de acordo com os hábitos de audição dos usuários.

Diríamos que a estratégia é um pouco arriscada para o Spotify - embora o diretor de conteúdo do Spotify, Dawn Ostroff, ressalte que "os podcasts foram suportados por anúncios em todo o setor", isso ainda não significa que os usuários Premium esperem ouvi-los. .

Ostroff parecia estar apontando para os usuários que esperavam anúncios, mesmo que ela também dissesse que durante um painel no estande da Spotify na CES havia uma oportunidade para os anúncios de podcast do Spotify, porque "muitos serviços de streaming como o Netfix, como a Disney, como a Apple e sem anúncios , então não há muitos lugares para as pessoas anunciarem [para esses públicos].

"Sendo o líder em áudio, temos a oportunidade de moldar [como essas coisas funcionam]. Do que falamos em termos de vídeo móvel e digital, vimos novos avanços, mas levamos todo mundo um pouco para acompanhar. É aí que estamos com podcast [ads] ".

O sistema, chamado Streaming Ad Insertion (SAI), foi desenvolvido internamente pelo Spotify e oferecerá suporte a anúncios de terceiros existentes de outros usuários.