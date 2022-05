Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de quea Sonos está desenvolvendo um assistente de voz desde pelo menos o verão passado. Agora, o último relatório sobre o projeto afirma que a Sonos finalmente lançará seu assistente de voz nas próximas semanas.

Chamado de Sonos Voice, o assistente de voz estreará nos EUA em 1 de junho de 2022 através de uma atualização gratuita de software por via aérea, de acordo com o The Verge. Os alto-falantes inteligentes Sonos e as barras de som que suportam a plataforma S2 estão todos preparados para receber suporte Sonos Voice support. O Sonos Voice permitirá que você controle a reprodução de música nestes dispositivos Sonos usando comandos de voz, servindo como uma alternativa ao Amazon Alexa e ao Google Assistant se preferir não usar estes assistentes.

Quanto a se o recurso chegará em outros países, espera-se que ele seja lançado em outros lugares em uma data posterior não confirmada.

O Sonos Voice provavelmente apoiará Apple Music, Amazon Music, Pandora e Deezer logo de cara. Ele não funcionará com Spotify ou YouTube Music.

Entretanto, com os outros serviços suportados, você poderá pedir ao seu dispositivo Sonos para tocar um artista, álbum, música ou lista de reprodução. Tudo o que você tem que fazer é dizer "Hey Sonos" como sua palavra de despertar. Ainda deve ser possível usar o Sonos Voice ao lado do Alexa, dizendo a respectiva palavra de velório. Seu comando de voz também será processado no dispositivo, o que significa que ele não será gravado ou manipulado na nuvem.

Finalmente, The Verge disse que Sonos provavelmente também anunciará uma barra de som de 250 dólares. Chamada Sonos Ray, ela pode chegar junto com Sonos Voice, mas não terá microfones de voz embutidos.

Escrito por Maggie Tillman.