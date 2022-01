Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ikea e a Sonos formaram uma parceria no ano passado para lançar novos alto-falantes e produtos de áudio . Agora, eles atualizaram seu alto-falante de estante Symfonisk , com uma versão de segunda geração que já está disponível na Holanda, de acordo com o site de tecnologia holandês Tweakers .

O novo modelo apresenta um processador mais rápido e mais memória, além de consumir menos energia no modo de espera. Ele também vem com um cabo de alimentação mais longo. Claramente, a maioria dessas mudanças são internas, porque quando você olha para o novo modelo ao lado do modelo da primeira geração, eles parecem quase idênticos, exceto para um layout de botão atualizado. O novo alto-falante tem os controles de volume próximos um do outro, em vez de separados.

Fora isso, o novo alto-falante oferece muitas das mesmas funcionalidades de antes, incluindo compatibilidade com a rede de alto-falantes da Sonos e suporte para Airplay 2. da Apple. Ele também ainda vem em opções de cores preto e branco. Se alguma dessas coisas lhe interessar, o Symfonisk mais recente pode ser adquirido no site da Ikea na Holanda por € 99. Ainda não se sabe se será lançado fora do país, inclusive nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O Pocket-lint teve a chance de avaliar o Symfonisk Picture Frame da Ikea e da Sonos com um alto-falante Wi-Fi no ano passado - veja abaixo:

