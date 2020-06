Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos está introduzindo uma nova opção de cor para o alto-falante portátil de US $ 399, e está atualizando o dispositivo com uma atualização de software.

O Move agora tem um sabor "branco lunar". Anteriormente, estava disponível apenas em um design cinza-preto. Lembre-se de que a maioria dos alto-falantes do Sonos, incluindo a placa de som, estão disponíveis nas opções em preto e branco. Este novo Move alinha o dispositivo com toda a programação do Sonos.

O primeiro alto-falante portátil Sonos Bluetooth pode não ser tão pequeno e portátil, mas, como dissemos em nossa análise , achamos que a robustez e o som de qualidade são perfeitos para aqueles que desejam um Sonos que possam se mudar para o jardim por algumas horas antes encaixá-lo de volta em ambientes fechados. Existem mais produtos portáteis por aí, mas nenhum como o Sonos Move, especialmente os que já investem no sistema Sonos.

Ele transmite música por Wi-Fi. Funciona com outros produtos Sonos. Possui bateria integrada e suporte a Bluetooth. E você pode movê-lo pela casa ou por fora, pois oferece 11 horas de bateria. Na verdade, costumava oferecer 10 horas, mas uma atualização de software foi adicionada outra hora.

O novo Sonos Move branco está disponível para pré-encomenda da Sonos. Custa 399 dólares - o mesmo que o preto. Chegará no dia 30 de junho nos EUA, Canadá, México e China. Ele será lançado na Europa, Austrália, Nova Zelândia e Japão em 7 de julho.